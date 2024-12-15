濱線歸來！百年火車重返哈瑪星 開啟時光旅程

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府文化局、高雄市立歷史博物館】

還記得小時候在嘟嘟火車上吃麥當勞，逛鼓山、哈瑪星的回憶嗎？童年記憶裡的觀光列車以「濱線觀光列車-哈瑪星號」重磅回歸，全新造型的復古風小火車與30輛古董火車同步亮相，展現高雄設市百年的歷史風華。即日起至12月15日，哈瑪星鐵道園區週末舉辦「百年好市」系列活動，邀請民眾來聽音樂、逛市集，搭乘火車體驗時光小旅行。

「濱線觀光列車-哈瑪星號」耗時一年籌備，讓高雄人回憶中的移動風景線重返哈瑪星鐵道園區。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「濱線觀光列車-哈瑪星號」耗時一年籌備，讓高雄人回憶中的移動風景線重返哈瑪星鐵道園區。(圖片提供/高雄市政府文化局) 酷炫黑色車廂搭配亮眼黃條紋，復古造型的列車在哈瑪星鐵道園區精彩亮相。為慶祝高雄設市百年，高雄市政府推動「濱線啟程」復駛計畫，讓「哈瑪星號」重返高雄港站鐵道。從全臺各地蒐羅的退役老火車經翻修設計，展現時髦復古的新樣貌，將帶著遊客悠遊百年鐵道，欣賞鼓山與哈瑪星沿途的迷人風景。

黑色車廂配上醒目的黃色條紋，全新設計的哈瑪星號觀光列車在鐵道園區首度亮相，展現復古時尚風格。(圖片提供/高雄市政府文化局) 高雄從漁村發展為國際港口和工業重鎮逾百年，城市建設的起點可以追溯到20世紀初的築港時期，連接碼頭與火車站的「濱線」與後來的「臨港線」，負責將各地貨物運至港口，再把物資輸送回島內。隨著產業轉型，臨港線2018年正式退役，是見證高雄港發展的生命線，對城市繁榮功不可沒。

日治時期的舊打狗驛。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 2003年啟用的觀光列車又名「嘟嘟火車」，車身繪有白色塗裝彩繪，內部還販售麥當勞餐點。列車行駛在民眾陌生的臨港線上，帶領遊客穿越逐漸解封的港區，一起探索高雄港更多的可能性。

高雄港站在2008年因鐵路地下化而停駛，沈寂16年後，高雄市政府決定啟動「不可能的任務」，這項全臺最大規模的鐵道復駛專案，結合觀光列車復駛與哈瑪星鐵道園區的升級改造，費時1年籌備，終於在11月30日盛大亮相。

專案團隊在凌晨時分進行鐵軌吊運工程，避開輕軌營運時間，讓濱線觀光列車得以重現。(圖片提供/高雄市政府文化局) 舊打狗驛故事館館長古庭維及鐵道工作夥伴於重新打造歷史氛圍的舊月台合影，象徵重返濱線。(圖片提供/高雄市政府文化局) 高雄市政府文化局表示，專家與工作團隊跑遍全臺，尋找符合高雄與哈瑪星鐵道園區歷史意義的列車，與各單位洽談商借後，還要經歷整修老火車和鐵道、重新設計打造觀光列車等繁重工程，此外由於舊鐵道與輕軌並行，吊運等處理工作更必須避開輕軌營運時間，只能夠在凌晨進行。動員臺鐵、台糖、學者專家、鐵道迷等近2千人，終於在克服重重困難後，讓復駛計畫得以達成。

舊打狗驛站、北號誌樓等歷史建築，與鐵道串連成一條充滿人文風情的觀光路線。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「濱線觀光列車-哈瑪星號」列車設計由高雄設計師辜達齊操刀，選用鐵道貨運常見的敞車，再以「枕木」元素設計車內座椅，巧妙重現高雄港站以貨運為主的鐵路運輸風貌。從百年濱線到臨港線，沿途林立著見證歲月的老建築，古色古香的舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區等歷史遺跡，串織成一條讓人懷想的鐵道人文風景線。

迎接濱線列車復駛，「哈瑪星鐵道園區」同步全面升級，老年鐵軌變身露天博物館，展示30多輛不同時期載客、載貨與工作用的火車。即日起至12月15日期間，園區邀請全臺特色餐飲品牌進駐，並推出限量版創意火車便當，並與「偷偷買市集」合作，近百個精選品牌帶來創意火車與玩具選物，現場還安排多組樂團和DJ演出，打造適合親子同遊的鐵路主題嘉年華。全新觀光體驗讓高雄人重溫童年記憶，也為讓高雄港市發展的動脈鐵道重現生機。

哈瑪星鐵道－濱線觀光列車「哈瑪星號」

• 哈瑪星號票價：每人99元，蒸汽火車限定版（非蒸汽帶動）票價：每人150元

• 開賣日：即日起線上開賣（也保留席次供現場購票）

• 發車日：即日起 每週六日及國定假日（每日開出14班次）

• 時刻表：10：00~11：30／13：00~17：30，每半小時發車

• 詳細資訊請上：「鐵道復駛：濱線啟程」官網、文化高雄-高雄市政府文化局FB