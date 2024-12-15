濱線歸來！百年火車重返哈瑪星 開啟時光旅程
【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府文化局、高雄市立歷史博物館】
還記得小時候在嘟嘟火車上吃麥當勞，逛鼓山、哈瑪星的回憶嗎？童年記憶裡的觀光列車以「濱線觀光列車-哈瑪星號」重磅回歸，全新造型的復古風小火車與30輛古董火車同步亮相，展現高雄設市百年的歷史風華。即日起至12月15日，哈瑪星鐵道園區週末舉辦「百年好市」系列活動，邀請民眾來聽音樂、逛市集，搭乘火車體驗時光小旅行。
酷炫黑色車廂搭配亮眼黃條紋，復古造型的列車在哈瑪星鐵道園區精彩亮相。為慶祝高雄設市百年，高雄市政府推動「濱線啟程」復駛計畫，讓「哈瑪星號」重返高雄港站鐵道。從全臺各地蒐羅的退役老火車經翻修設計，展現時髦復古的新樣貌，將帶著遊客悠遊百年鐵道，欣賞鼓山與哈瑪星沿途的迷人風景。
高雄從漁村發展為國際港口和工業重鎮逾百年，城市建設的起點可以追溯到20世紀初的築港時期，連接碼頭與火車站的「濱線」與後來的「臨港線」，負責將各地貨物運至港口，再把物資輸送回島內。隨著產業轉型，臨港線2018年正式退役，是見證高雄港發展的生命線，對城市繁榮功不可沒。
2003年啟用的觀光列車又名「嘟嘟火車」，車身繪有白色塗裝彩繪，內部還販售麥當勞餐點。列車行駛在民眾陌生的臨港線上，帶領遊客穿越逐漸解封的港區，一起探索高雄港更多的可能性。
高雄港站在2008年因鐵路地下化而停駛，沈寂16年後，高雄市政府決定啟動「不可能的任務」，這項全臺最大規模的鐵道復駛專案，結合觀光列車復駛與哈瑪星鐵道園區的升級改造，費時1年籌備，終於在11月30日盛大亮相。
高雄市政府文化局表示，專家與工作團隊跑遍全臺，尋找符合高雄與哈瑪星鐵道園區歷史意義的列車，與各單位洽談商借後，還要經歷整修老火車和鐵道、重新設計打造觀光列車等繁重工程，此外由於舊鐵道與輕軌並行，吊運等處理工作更必須避開輕軌營運時間，只能夠在凌晨進行。動員臺鐵、台糖、學者專家、鐵道迷等近2千人，終於在克服重重困難後，讓復駛計畫得以達成。
「濱線觀光列車-哈瑪星號」列車設計由高雄設計師辜達齊操刀，選用鐵道貨運常見的敞車，再以「枕木」元素設計車內座椅，巧妙重現高雄港站以貨運為主的鐵路運輸風貌。從百年濱線到臨港線，沿途林立著見證歲月的老建築，古色古香的舊打狗驛、北號誌樓、檢修車棚區等歷史遺跡，串織成一條讓人懷想的鐵道人文風景線。
迎接濱線列車復駛，「哈瑪星鐵道園區」同步全面升級，老年鐵軌變身露天博物館，展示30多輛不同時期載客、載貨與工作用的火車。即日起至12月15日期間，園區邀請全臺特色餐飲品牌進駐，並推出限量版創意火車便當，並與「偷偷買市集」合作，近百個精選品牌帶來創意火車與玩具選物，現場還安排多組樂團和DJ演出，打造適合親子同遊的鐵路主題嘉年華。全新觀光體驗讓高雄人重溫童年記憶，也為讓高雄港市發展的動脈鐵道重現生機。
哈瑪星鐵道－濱線觀光列車「哈瑪星號」
• 哈瑪星號票價：每人99元，蒸汽火車限定版（非蒸汽帶動）票價：每人150元
• 開賣日：即日起線上開賣（也保留席次供現場購票）
• 發車日：即日起 每週六日及國定假日（每日開出14班次）
• 時刻表：10：00~11：30／13：00~17：30，每半小時發車
• 詳細資訊請上：「鐵道復駛：濱線啟程」官網、文化高雄-高雄市政府文化局FB
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】
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