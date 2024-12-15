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流光閃爍的城市景色 黃湘筆下「雄自在」的聖誕節

聯合新聞網／ 高雄畫刊
夢時代購物中心。(圖片提供/黃湘)
夢時代購物中心。(圖片提供/黃湘)

【◎文/蘇宇翎 ◎圖片提供/黃湘、衛武營國家藝術文化中心、夢時代購物中心】

　　聖誕樹頂端的星星熠熠發光，正式宣告12月的來臨。高雄的街頭巷尾彷彿心有靈犀，商圈店家的應景音樂、百貨廣場上紅綠交織的裝飾，或是教會裡傳頌的福音，節日溫馨氛圍蔓延整座城市，為城市慶典拉開帷幕。

　　聖誕節也是插畫家黃湘最期待的節日。每年這個時候，她特別喜歡點亮城市的各種燈飾，節日氣氛總能帶來一份溫暖與歡樂，也讓她的創作靈感湧現。

「喘息片刻 重新出發」 聖誕節適合放慢步調、重新開始

　　插畫家黃湘的工作室位於亞灣一間百貨公司的後方小巷。儘管假日時常傳來街頭喧鬧聲，只需轉身關上陽臺的門，她便能擁有一片屬於自己的靜謐空間。這種既接近外界又不被打擾的距離，正是她所喜愛的舒適感，遊走在熱鬧與寧靜間的生活節奏，喜歡穿著簡潔的黑白衣著，卻能創作出色彩斑斕的插畫。高雄，這座賦予她無限選擇自由的城市，讓她在繁忙與平靜間找到心靈的安頓。

　　「以前在臺中當設計師時，只要到12月，就能感受到一種歡樂的、期待的感覺洋溢著，對我來說，聖誕節不僅是個節日，也是可以喘口氣、放慢步調的提醒。」黃湘一頭俏麗黑髮，瞇著眼睛回憶起8年前的工作片段，而今回到故鄉高雄扎根，對於高雄的聖誕節，亦有了更多牽絆。

　　如果提到高雄的聖誕節，優先浮現在黃湘腦海裡的場景是「人們與動物一起歡度節日的模樣，街頭到處是閃爍的繽紛亮光」。2023年，她為「高雄聖誕跨年嘉年華」繪製主視覺，包括高雄車站、中山路、五福路沿途景緻，以及演唱會、煙火、市集、商圈、旅館等元素，呈現高雄輕鬆悠閒的街頭氣氛。

　　黃湘將想像延伸，再度用柔軟細緻的線條展現高雄各個角落的歡樂氛圍。首先是高雄車站，這裡是帶給她許多回憶與靈感的所在。「不一定要約朋友，就算一個人在這個時間點來到這裡，就能感受到明顯的節慶氣氛。走在這樣的氛圍裡，很容易被感染，一點也沒孤單的感覺。」對黃湘來說，高雄車站是她認識這座城市的起點，也是探索高雄的最佳場所，從這裡出發，能切切實實感受到這座城市的脈動。

開闊明亮的衛武營國家藝術文化中心，是黃湘喜歡的去處。(圖片提供/黃湘)
開闊明亮的衛武營國家藝術文化中心，是黃湘喜歡的去處。(圖片提供/黃湘)
衛武營國家藝術文化中心是高雄重要藝文基地。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
衛武營國家藝術文化中心是高雄重要藝文基地。(圖片提供/衛武營國家藝術文化中心)
　　除此之外，黃湘也分享了兩處最適合過聖誕節的地點：衛武營與夢時代。無論是聖誕燈飾或節慶活動，都營造出滿滿浪漫氛圍，是人們在冬季旅遊高雄的好選擇。

衛武營、夢時代 與好友歡度聖誕節的好選擇

　　黃湘從小在旗津海邊長大，習慣了無邊無際的遼闊視野，因此她特別推薦衛武營與夢時代，兩個地方都是開闊舒適的場所。

　　「衛武營有大面積的草地，聖誕節常常會舉辦各類的活動，雖然我不喜歡擁擠、人多的地方，但在這裡我隨時都能找到一處方寸，坐遠遠地看著熱鬧的人群在過節日。」黃湘有些不好意思地搔搔頭，「很奇怪，我喜歡看到別人開心，但自己不一定要參與其中。」

夢時代聖誕造景。(圖片提供/夢時代購物中心)
夢時代聖誕造景。(圖片提供/夢時代購物中心)
　　至於夢時代，推薦理由與衛武營有些相似。雖然是百貨公司，但無論室內或室外空間還算寬敞，周圍建築物不會擋住視野，抬頭就能看到天空，加上夢時代每年耶誕造景與摩天輪霓虹交織，燈影搖曳映出歡樂的光影，浪漫夜景讓每個來過的人都難以忘懷，成為黃湘約朋友過聖誕節的口袋景點之一。

　　黃湘並沒有特定的「聖誕節必做、必吃、必去」的名單，相反地，她與我們分享不刻意、充滿舒適感的過節方式。「過節不一定只有某一種模式，就像高雄擁有自己獨特的魅力，來到這裡感受當地的風土人情，以自己的方式表達對高雄的情感與氛圍，這才是最美好的創作。」

FB：慢熟workroom

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】

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