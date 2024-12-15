插畫家「紹華Shao-hua」的甜點旅程 探索味蕾的幸福滋味

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/紹華Shao-hua】

吳紹華，筆名「紹華Shao-hua」，一位土生土長的高雄插畫家，自小對插畫充滿興趣，曾遠赴英國攻讀插畫。她的創作靈感大多來自日常生活，以及對家鄉高雄的濃厚情感，創作風格以可愛童趣、柔和的色彩為特徵，廣受喜愛。

踏上甜點之旅 感受味蕾秘境

甜點是紹華生活中的小確幸，也是她創作靈感的泉源，現在就讓她帶領我們踏上一段甜蜜旅程，從清晨到夜晚、體驗不同時段的美味！

(圖片提供/紹華Shao-hua) 美森咖啡「小酒鬼提拉米蘇」的香醇酒香，是紹華難以忘懷的好滋味。(圖片提供/紹華Shao-hua) 「一天的甜點之旅，不妨從『美森咖啡』開始。」紹華形容這家店如同清晨的美妙序曲，店內氛圍溫馨而舒適，每天早上11點起開始迎接顧客。紹華特別喜愛二樓靠窗的座位，可以沐浴在高雄的溫暖陽光中。她強烈推薦店裡的「小酒鬼提拉米蘇」，香醇酒香與濃郁可可深深觸動味蕾，她雀躍地形容：「這是我在高雄吃過最好吃的提拉米蘇。」食材透明公開、口感細膩平衡，每一口都能感受到精緻的職人精神與用心。

地址：高雄市前金區仁義街223號

FB：美森咖啡Artisan Cafe

IG：美森咖啡

(圖片提供/紹華Shao-hua) 春正商行的無花果塔，微酸風味、層次多元，相當有特色。(圖片提供/紹華Shao-hua) 隨著陽光探頭，紹華推薦大家前往「春正商行」。這間店隱身在熱鬧大馬路旁的小巷裡，一轉進巷子便即刻可感受寧靜安詳，她認為這樣強烈的反差感別具吸引力，紅磚建築與綠藤更營造出一種悠閒恬靜的氣氛。紹華特別推薦這裡的「無花果塔」，酥脆的塔皮搭配大溪地香草卡士達及飽滿的無花果，甜中帶微酸、層次豐富，每一口都令人回味無窮。不論你是崇尚簡約的文青還是懷舊風的愛好者，都能在春正的二樓座位區中，找到一塊舒適的角落，靜靜地沉浸在午後的悠閒時光中。

地址：高雄市鳥松區本館路72巷11-1號

FB：春正商行 コーヒー、焙煎

IG：春正商行｜春正製菓

(圖片提供/紹華Shao-hua) 奶油仙子深夜甜點劇場「草莓蜂蜜鮮奶油蛋糕」。(圖片提供/紹華Shao-hua) 夜幕低垂，紹華帶我們來到甜點之旅的最後一站──「奶油仙子深夜甜點劇場」。這家店從傍晚開始營業，僅提供外帶服務。她經常和朋友到這購買幾道甜點後，到鄰近的小公園享用。她最喜歡的品項是草莓蜂蜜鮮奶油蛋糕，口感清新、甜而不膩。她笑著說：「他們家的奶油蛋糕與眾不同，融為一體的口感，不似其他店家的層層分明，入口即化，非常獨特。」店內甜點價格親民、份量十足，倘若搭配套餐組合，更能以實惠的價格享受高品質的甜點。

FB：奶油仙子的深夜甜點劇場

IG：奶油仙子的深夜甜點劇場

遇上港都的甜蜜滋味

「高雄融合了都市與鄉村的和諧氣息，生活在此，自在又舒適。」紹華說道。這樣獨特的氛圍正是熱愛自由創作、享受寧靜的她所追求的理想之地。熱愛甜點的紹華，以在地人的視角分享高雄甜點的獨特魅力：「高雄的甜點經濟實惠且充滿特色，無論味道或用料上都無可挑剔。」她認為，高雄的甜點更注重實在的口感，而非過度強調外觀的華麗，店家用心呈現的是甜點本身的美味，並以親民的價格打動人心，讓每位品嚐者都能以合理的花費享受甜美滋味。「在高雄，能深刻感受到這座城市的真摯情感；品味在地甜點，彷彿每一口都蘊含著滿滿的幸福。」

紹華 Shao-hua的工作室一角。(圖片提供/紹華Shao-hua) 談到近期的個人計畫，紹華表示除了11月在臺北舉辦個人展覽，明年也預計推出手工繪本《Ball Lover》，靈感來自她在棒球場與狗狗共度的日常時光。面對插畫創作，紹華堅持每個細節，並將日常靈感轉化為生活的力量；透過她的作品，觀者能感受畫作中細膩的情感，找到屬於自己的故事與感動。

FB：Shao-hua illustration

IG：Shao Hua 紹華