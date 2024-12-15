角斯角斯：用插畫傳遞神話故事 讓想像更在地化

【◎文/蘇宇翎 ◎圖片提供/角斯角斯】

由迪士尼發行的「怪獸電力公司」，怪獸以可愛逗趣的形象出現在螢光幕前，不分國家與語言，一舉擄獲老少的心，轉變大家對怪獸充滿恐懼的心態；而臺灣充滿神祕氣息的神話與傳說故事，亦是許多孩子的床邊故事，聽著年獸、妖怪、神仙的故事進入夢鄉，豐富童年的想像。

聚焦妖怪主題 插畫家「角斯」深耕臺灣神話

以創作繪製臺灣妖怪、神明為主的插畫家「角斯」，創作中帶有傳說、神話的元素。近期最新作品為《妖怪画誌》，將傳說故事與妖怪元素描繪地淋漓盡致。

談及成為插畫家過程，角斯語說，他原先任職於影視相關產業，以影片行銷為主。2009年與夥伴共同創業並成立角斯角斯工作室（角斯創意有限公司），約從2012年起，開始聚焦於妖怪主題，慢慢耕耘至今。

角斯筆下的虎爺模樣相當可愛。(圖片提供/角斯角斯) 談起為何選擇「妖怪」作為創作主題，角斯略顯不好意思說：「說起來其實有點無厘頭。之前在電視上剛好看到一則新聞，印象中在講述新北市金山區有名老翁泡溫泉時身體不適，無法起身。我突然靈光一閃，心想，為什麼這地區常常有類似的訊息，這讓我產生了強烈的好奇心，想要探究背後的原因。」

一則新聞引領角斯走入妖怪插畫的領域，乍聽之下似乎難以理解。但若往地方傳說發想，就會發現新聞事件其實與許多熟悉的故事原型相似，例如某處因某觸犯神靈，導致人們受到處罰的傳說等等。從那時起，他便開始深入探索臺灣的妖怪與神話，並陸續出版《台灣妖怪地誌》、《台灣妖怪卷壹-巨人怪說》、《寶島搜神》等書。

故事生根長出自己的風土 用插畫挖掘更多臺灣味

在角斯的插畫中，有臺灣人熟知的神明，如保生大帝、註生娘娘、媽祖、門神、虎爺等，這些神明雖沒有特屬於甚麼區域，但在田調過程中，總能挖掘出地方上的小故事。

例如，臺灣有不少神明故事源自中國，但當這些口述與想像穿越臺灣海峽，隨著故事落地生根與族群融合後，又發展出當地的特性；又如臺灣的原住民亦有許多部落故事，祖靈、大自然等元素，匯聚出專屬臺灣靈魂的故事。

臺灣虎爺信仰中，黑虎有招財、黃虎有保平安的象徵，而虎爺也成為角斯筆下的角色，明年亦將舉辦虎爺展。(圖片提供/角斯角斯) 角斯分享，在創作虎爺過程中，為蒐集靈感便開始走廟搜尋虎爺的蹤跡，他發現臺灣虎爺有分黑虎跟黃虎，在來到高雄蓮池潭附近的慈濟宮時，在主祀保生大帝神桌下的虎爺，居然有一大一小，宛如親子虎，歪頭模樣相當可愛。

角斯以高雄港常見的地標性設施為設計元素，結合在地文化與想像，創作出2022年台灣設計展的「橋式起重機」。(圖片提供/角斯角斯)

聚焦在地故事 為高雄想像賦予圖像

回顧2022年台灣設計展在高雄舉行，當時角斯以高雄港常見的「橋式起重機」為設計元素參展。回想創作初衷，角斯說，希望透過這件作品讓人重新認識高雄港的地標性設施。這些龐大機械設備，通常與民眾的日常生活較無關聯，因此他選擇將其與高雄的歷史文化、自然景觀融合，以吞吐船隻的港灣邊際作為張口巨虎意象，為地標賦予了地方傳說。

傳說棲息於高雄半屏山的靈獸—麞妖。(圖片提供/角斯角斯) 另外，他特別提到，在田調過程中也發現高雄半屏山有「麞妖」傳說，據聞是棲息於此的靈獸，若遇火患災害，會鳴叫哀號，似乎在警示人們。此外，像是美濃、壽山也有類似的傳說故事，於是便開始將文字中的麞妖圖像化，繪製成圖，與文字相應。

從文獻資料探究，到將故事創作成畫，角斯筆下的人物，時而圓潤可愛、時而詭譎神秘，大膽且獨特的創作風格，鮮明勾勒出角色的性格與特色。透過插畫，他不僅挖掘和再現臺灣的傳奇故事，也讓這些珍貴文化與美好記憶保存了下來。

FB：角斯角斯