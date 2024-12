周裕穎翻玩古今中西 讓世界看見臺灣文化

【◎文/李曉萍 ◎圖片提供/JUST IN XX】

2024巴黎奧運臺灣代表團進場服裝,被《富比世》雜誌評為最時尚的進場服之一,背後操刀者是出身高雄的時裝設計師周裕穎。他是第一位登上紐約官方時裝週的臺灣設計師,將故宮國寶《翠玉白菜》、《谿山行旅圖》、書法大師董陽孜的墨寶帶上世界時尚伸展台,曾獲 Vogue Italia 選為紐約時裝週 Best Of Talents,總統賴清德也於520就職典禮穿上他設計的服裝。周裕穎擅長運用符號學、顛覆傳統,他用不設限的創意詮釋對臺灣文化的深刻理解,成為臺灣在國際上極具代表性的設計師。

周裕穎像個對世界充滿好奇的大男孩,好玩有趣是他的動力來源,他說:「我把工作當成遊戲,所以不會累。」(圖片提供/ JUST IN XX )

創作不設限 活出服裝設計師的夢想

「我是聽『不可能』長大的!」

成為服裝設計師可能是許多人小時候的夢想,能在業界存活並受到肯定卻需要過人的決心。周裕穎心底的火苗很早就點燃,他國中時無意間看到電視節目《強棒出擊》的五花八門單元,介紹德州一間農場用散彈槍改造牛仔褲的過程,帶給他強烈的衝擊,立刻嘗試用錐子弄破自己的牛仔褲,改造出第一件自己的作品,周裕穎回憶道,「那時我就在想,如果有一天在路上看到有人穿著我設計的衣服,一定很有成就感。」

在一個與時尚產業搭不上邊的環境中成長,家人不能理解他的想法,即使高中聯考取得優異的成績,周裕穎依然只選擇服裝設計相關科系,這條從國中二年級就下定決心踏上的道路,三十多年未曾改變。

「其實我大一下學期就想休學,因為覺得學校教太慢,我渴望學到更多東西。」這句話並非自負,而是周裕穎付出比別人更多的時間和努力。他在新鮮人耽於玩樂的暑假,報名甲級服裝設計補習班加強技術,大學生瘋夜唱、夜騎,他跪在宿舍木板床上熬夜練習打版,大學期間為,他為自己做了上百件衣服,奠定扎實的基本功。輔大織品系畢業後赴義大利米蘭多姆斯學院(Domus Academy)深造,跟著第一線時裝設計師實習,承受極大的壓力,也培養出品牌行銷、策略經營的思維。

周裕穎學習與創業的過程從不為自己設限,創立品牌 JUST IN XX 的第二年,就在業界前輩一片勸阻聲中,毅然前進紐約時裝週辦秀,在當時都是專業模特兒走秀的風氣下,他不畏質疑,邀請素人、運動員走秀,提案被拒絕,就自辦「先驅者沙龍」,讓結合舞台劇、Disco與服裝秀的案例成為下一次提案的武器,他笑著說:「我的偶像是達文西,我沒有把自己當作fashion desiger,我是一個creater。」

2018年,周裕穎的品牌 JUST IN XX 與故宮博物院聯名登上紐約官方時裝週,將故宮珍藏的《翠玉白菜》、《快雪時晴帖》變成時尚符號。(圖片提供/ JUST IN XX )

從歷史與傳統工藝汲取創作靈感

出身於高雄大寮,周裕穎自小對傳統工藝和文化展現出濃厚的興趣,外公刻印的精湛技巧、鳳山打鐵街的鐵匠工作、大寮宮廟舉辦的謝神活動和歌仔戲演出等,都深深吸引他。大量涉獵歷史與考古類書籍後,三星堆工藝品、苗族背兒帶的刺繡等,也為他帶來許多啟發。

「我很少遇到創作瓶頸,總有很多靈感想做、很多故事想說。」周裕穎認為,創作不完全依賴天分,而是透過廣泛的閱讀汲取知識,他接著說:「我會梳理不同領域成功案例的邏輯與脈絡,找到能夠應用在設計上的概念。」周裕穎坦言很少花時間在社群媒體,世界新聞、各地奇聞軼事、以及歷史考古書籍是他源源不絕的靈感泉源,這些元素不僅豐富了他的設計視野,也使他的作品富有深度和內涵。

周裕穎把台南林玉泉的立體繡應用於時裝,以牛仔布、風衣取代傳統繡布,讓八仙彩躍上時尚舞台。(圖片提供/ JUST IN XX )

東西碰撞 淬古煉今

將對歷史及工藝的喜愛轉化成服裝設計的語彙,周裕穎成為首位與國立故宮博物院和國立歷史博物館聯名合作的設計師。他擅長顛覆與重組,作品融匯古、今、東、西,結合傳統文化、街頭潮流與現代剪裁,每次出手總讓人眼睛一亮。

其中,2015年的代表作「時尚八仙」,融合民俗文化、在地工藝與西方時尚,開啟周裕穎「Local is Global」的創作濫觴。他將八仙彩中的李鐵拐、韓湘子等人物置換成香奈爾創意總監Karl Lagerfeld、Vogue全球編輯總監Anna Wintour等8位引領全球時尚圈的名人,讓時尚大師們踩著烏龜、麒麟等神獸,以立體繡的方式登場。「東西方的碰撞是我的設計邏輯,碰撞就會帶來衝突與火花。」這一系列作品不僅成功地傳遞了臺灣的文化特色,受邀在總統府展出,還獲得了法國《ELLE FASHION NOW》第三名殊榮。

周裕穎將「府城刺繡宗師」林玉泉的立體繡應用於時裝,以牛仔布、風衣取代傳統繡布,讓八仙彩躍上時尚舞台。(圖片提供/ JUST IN XX ) 周裕穎擅長跨界,民間百工都是他的靈感寶庫,除了「時尚八仙」應用的立體繡,已合作過的項目還包含珠繡、藺草編、藍染、香蕉絲編織等。2023年台北時裝週開幕秀移師臺南南鯤鯓代天府舉辦,周裕穎與國寶級傳統彩繪藝師莊武男共創合作,螭虎紋、葫蘆團字體、門神等寺廟圖騰翻轉成街頭龐克風的天燈輪廓風衣、燈籠裙、以及天公棒球帽,再次驚豔四座,他表示,接下來還想挑戰結合紙紮人、打鐵、燈籠等工藝。

2023年於台南南鯤鯓代天府舉辦台北時裝週開幕秀,周裕穎與傳統建築彩繪家莊武男共創,透過時裝傳遞臺灣文化、藝術與工藝價值。(圖片提供/ JUST IN XX ) 周裕穎今(2024)年為巴黎奧運臺灣代表隊設計的進場服裝延續相同概念,採用「策展」的思維,以「山、海、城、原」為核心,邀請臺灣9個縣市、不同領域的臺灣之光跨界合作,融匯當代藝術家江賢二的《台灣山脈》、翻轉文字設計師林國慶的創意、噶瑪蘭族工藝師嚴玉英的香蕉絲編織、纏花工藝師林佩瑩的胸花巧思、臺南仁美牡蠣殼紗製作的袖口織標、旭榮集團的碳捕捉回收紗線、珖藝印花低碳環保直噴技術以及鞋技中心穩定足弓的專利鞋店設計、寬源實業生產製鞋,呈現臺灣的「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」,周裕穎自信地說:「我想讓世界看見,臺灣不只有台積電。」

構築高雄的時尚未來

即使戴上國際矚目的光環,周裕穎仍然不忘關注故鄉高雄,他不僅連續數年擔任KFA高雄時尚大賞的評審,更積極為獲獎的新銳設計師尋求合作機會,今年國立歷史博物館重新開館的開幕時裝秀「與史博同行 MADE IN HISTORY」,即邀請2022年獲獎的設計師李紀鞍擔任織品設計。

周裕穎的副品牌Luxxury Godbage將不同年代的舊衣、二手衣、廢棄物重製升級改造,符合永續的概念,用時裝說一段連結不同時代的故事。(圖片提供/ JUST IN XX ) 談到對高雄時尚產業的看法,周裕穎認為的確面臨一些挑戰:「高雄學生的設計能力不差,造型及組合的能力與臺北相當,只是要思考畢業後如何找到生存之道。」他建議,剛起步的年輕設計師應該要培養品牌行銷的概念,並學習分析市場需求,擬定策略,建立商業模式,「進入這一行不難,但要先了解自己在行業裡的特色,思考品牌未來五年的方向。」

高雄時尚大賞祭出優渥獎金,鼓勵新銳設計師透過比賽發揮潛力、展現自我。(圖片提供/ JUST IN XX ) 由高雄市政府青年局策畫的「KFA高雄時尚大賞」,是新銳設計人才的伸展台,以時尚走秀競賽方式呈現,並串聯相關產業相互加值,協助青年設計師們與市場接軌。眾所矚目的「2024KFA高雄時尚大賞」,經過兩輪的激烈競爭,已選出10組新銳品牌,預計於2025年1月4日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院舉辦決賽,每位設計師將挑戰完成5套服飾,呈現完整的系列概念,身為評審的周裕穎相當期待看見新銳設計師展現決心,創作出亮眼的新作品,也鼓勵後進在夢想路上不畏挑戰,全力以赴。

• FB、IG:JUST IN XX 周裕穎

• 高雄市政府青年局官網:KFA高雄時尚大賞專區、FB:高雄時尚大賞

• FB:高雄市政府青年局