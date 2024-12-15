從美味開始！用文青風餐點迎接新年

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

跨年夜的熱鬧餘韻未散，清晨的陽光已悄悄帶來全新的一年。經過一整晚的狂歡與喧囂，新年的第一餐，絕對是迎接美好開始的關鍵。無論是文青系早午餐，或想大啖豐盛料理，本期將同時滿足您的味蕾與心靈。讓新年伊始的這一天，不只是延續昨夜的歡樂，更為接下來的日子注入滿滿活力與期待。跨年隔天，換個角度品味高雄，用美食開啟新氣象！

柒飽飽大量運用木質調與綠色造景，營造溫馨的氛圍。(攝影/Carter)

柒飽飽早午餐手作坊

坐落於公園對面、環境清幽的「柒飽飽」，是一家寵物友善的早午餐餐廳。店主因為希望能在工作時陪伴愛犬，憑藉對料理的熱愛與自信，開啟了這個結合飲食的溫暖空間。而選擇經營早午餐，更是源自於母親的影響——那份為孩子精心準備早餐的心，不僅填飽了胃，更成為一天的幸福起點。

以米磨成漿製成蛋餅皮的「招牌手工米蛋餅」口味多樣。(攝影/Carter) 店內沿用建築原始的格局，經過油漆與木工布置，保留住老屋的自然韻味，讓每位用餐者都能感受到回家的感覺。這裡的料理以手工自製為主打，八成以上的餐點由店主親自製作。從米漿現煎的Q彈蛋餅，到香氣濃郁的自製抹醬，每一口都是真材實料的天然滋味，讓客人吃得美味又安心。

以手作鹹派搭配拼盤的「招牌鹹派餐」，製作過程耗時費工。(攝影/Carter) 除了經典餐點，店家還不定期推出隱藏版菜色，為客人帶來驚喜的味蕾體驗。即使營業時間不長，店主仍需投入大量心力備料，只為呈現食物最原始的美味與用心。無論是簡單的一頓早午餐，還是享受與寵物共度的靜謐時光，「柒飽飽」都是一處值得探訪的溫暖角落。

地址：高雄市前鎮區廣西路298號

電話：(07)223-6839

FB：柒飽飽早午餐手作坊

Mumu Kitchen每道菜餚都揉合了來自澳洲的獨特風味。(攝影/Carter)

Mumu Kitchen

2020年，「Mumu Kitchen」從一段難忘的澳洲旅程中誕生，店主希望藉由這間餐廳，把在澳洲的美好記憶與人文溫度分享給更多人。在澳洲這個多元文化交融的國度，來自世界各地的美味與創意匯聚成獨特的飲食風貌。Mumu Kitchen的早午餐料理正是這段旅程的延續，每道菜餚都揉合了獨特的風味，以純粹手工的方式呈現，傳遞食物真摯的溫度。

集天然酵母酸麵包、龍眼木熏培根、自製番茄泥等眾多美味於一體的「豪華大早餐」。(攝影/Carter) 「燕麥鮮果優格碗」內含香蕉、草莓、原味優格與自製烘烤燕麥等。(攝影/Carter) 店裡的一切都保有純粹與自然的本質，醬汁、配料幾乎全是手工製作，未使用出自工廠的半成品。店家深信，用雙手精心製作的料理才能展現食物的溫度與靈魂。每當客人品嚐餐點時，店主也樂於分享菜餚背後的故事與用心，一邊和客人聊起過往在澳洲的點滴，讓每道餐點都多了一層情感的連結。

把澳洲的點點滴滴復刻出來，給人一秒到澳洲的感覺。(攝影/Carter) 走進Mumu Kitchen，每個角落都充斥澳洲情懷，門口的停車指示牌到牆上的澳洲大地圖，還有Brighton海灘的彩虹小屋和熟悉的超市購物籃，這些細節都讓曾踏足過澳洲的人瞬間找回記憶，而未曾造訪的人也能感受到濃厚的異國風情。在Mumu Kitchen，不僅是味蕾的旅程，更是一份獨特的回憶，讓人從喧囂的日常中暫時抽離，享受當下的美好。

地址：高雄市三民區十全二路195號

電話：(07)323-0230

FB：Mumu Kitchen Granola 烘烤燕麥

帶著北義濃郁風味的夏佐廚房，將為您獻上一場精緻又愜意的料理饗宴。(攝影/Carter)

夏佐廚房

帶著北義濃郁風味的夏佐廚房，將為您獻上一場精緻而愜意的料理饗宴。主廚畢業於國立高雄餐飲學院，熱愛烹飪的他，從中餐起步，因遊歷義大利與法國後，深受當地飲食文化啟發，決定以北義料理為基底創立這家餐廳。

「地中海風味香煎中卷義大利麵」將中卷烹調至七分熟，Q彈口感甜味十足。(攝影/Carter) 「牛肝菌菇佐嫩肩里肌牛」選用U.S. Choice等級牛肉，肉質極佳。(攝影/Carter) 北義料理以奶油和起司為靈魂，醬汁濃郁又豐富，與台灣常見偏酸、偏辣的南義料理形成鮮明對比。主廚在堅持提供正統北義風味的同時，也融入些許本地化的調整。例如，義大利麵的醬汁並非堆積成湯汁，而是均勻地裹覆在麵條上，讓口感更豐富卻不過於乾澀。燉飯則選用義大利進口米，搭配帕瑪森起司與天然奶油，呈現濃滑的口感，再現北義料理的精髓。

店家「Casual Kitchen」的英文名字意味著餐廳的愜意氛圍。(攝影/Carter) 夏佐的另一大特色，是將中餐講究的「鍋氣」巧妙融入西餐料理中。例如招牌牛排在煎烤過程中，特別加入奶油進行火烤，讓肉質增添更多層次的香氣。此外，他們的廚房採開放式設計，讓潔淨的料理環境一目了然，顯現店家對整潔與烹飪過程的自信，也為客人營造一個溫馨真誠的用餐體驗，有如回到家般的舒適。

地址：高雄市三民區金鼎路320號

電話：(07)349-4399

FB：夏佐廚房 Casual Kitchen

IG：夏佐廚房 ᴄᴀsᴜᴀʟ ᴋɪᴛᴄʜᴇɴ