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跨年送夕陽 夢幻海景之旅

聯合新聞網／ 高雄畫刊
紅毛港文化園區是看海景夕陽的絕佳私房景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
紅毛港文化園區是看海景夕陽的絕佳私房景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter、黃敬文 ◎圖片提供/高雄市政府文化局】

　　2024年即將畫下句點，本期特別蒐集迎接年末的夢幻海景，無論是到紅毛港欣賞史詩般壯闊的大船入港、旗津迷人的海岸風光，或是彌陀漁港的海中廊道，都可在金色燦爛夕照下，揮別過去煩憂，迎接嶄新的一年。

搭乘文化遊艇造訪紅毛港文化園區，以不同角度感受港灣景色！(圖片提供/高雄市政府文化局)
搭乘文化遊艇造訪紅毛港文化園區，以不同角度感受港灣景色！(圖片提供/高雄市政府文化局)

紅毛港文化園區 迎接史詩般壯闊的大船入港

　　當高雄港的夕陽穿透雲層，灑下溫暖的金光，來到紅毛港文化園區送走2024最後一抹夕陽。「紅毛港文化園區」留下一隅因為遷村而走入歷史的紅毛港聚落，保留了早期歷史記憶，讓人彷彿穿梭400年時空，在橙色夕照下平添了時光的故事。

送走2024最後一抹夕陽，與過去煩憂道別，迎接2025嶄新的一年。(圖片提供/高雄市政府文化局)
送走2024最後一抹夕陽，與過去煩憂道別，迎接2025嶄新的一年。(圖片提供/高雄市政府文化局)
在高字塔旋轉餐廳裡可欣賞到360度全視角海景，是全台唯一能最近距離觀賞洲際貨輪「大船入港」的獨特景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
在高字塔旋轉餐廳裡可欣賞到360度全視角海景，是全台唯一能最近距離觀賞洲際貨輪「大船入港」的獨特景點。(圖片提供/高雄市政府文化局)
　　園區景觀各具特色，無論是可近距離體驗「大船入港」震撼的觀海平台，還是前身為台電大林火力發電廠的運煤輸送帶，經改造而成的天空步道，都是網紅必拍觀賞紅毛港美麗海景的絕佳地點。您也可以選擇搭乘文化遊艇來到紅毛港，一起看夕陽，迎接大船入港，或是造訪高字塔旋轉餐廳，在360度旋轉餐廳用餐，夕照與攘來熙往的貨輪在海浪上相互輝映，用五感體驗令人深刻難忘的景象。

地址：高雄市小港區南星路2808號

電話：（07）871-1815

文化遊艇船班資訊

充滿了異國浪漫風情的旗津鍾愛之門。(攝影/Carter)
充滿了異國浪漫風情的旗津鍾愛之門。(攝影/Carter)

迷人異國海岸風光 旗津鍾愛之門

　　鏡頭下充滿了異國浪漫風情的「旗津鍾愛之門」也是高雄賞夕陽的熱門景點。在夜幕緩緩降臨之際，來到旗津鍾愛之門一起坐看落日餘暉和一望無際的大海，天空宛如調色盤般，從淡藍色漸漸渲染成一片橙色，戀人相依偎吹著海風或漫步沙灘，光是想像都覺得浪漫爆棚。

充滿了異國浪漫風情的旗津鍾愛之門。(攝影/Carter)
充滿了異國浪漫風情的旗津鍾愛之門。(攝影/Carter)
隨夕陽緩緩西沉，旗津的無敵海景與高雄燈塔相互輝映，壯麗景象美不勝收。(攝影/黃敬文)
隨夕陽緩緩西沉，旗津的無敵海景與高雄燈塔相互輝映，壯麗景象美不勝收。(攝影/黃敬文)
　　旗津海岸公園綿延約3公里，擁有高雄市最大濱海公園的美譽，其中旗津鍾愛之門成為這片海岸的獨特亮點。這裡不僅有號稱旗津版藍眼淚的海岸步道，還有結合光影動畫的星空隧道、以海為背景的彩虹教堂、鄰近旗津貝殼館的黃金海韻——海珍珠等，同樣也是捕捉夕陽美景的人氣地標。而在全臺第一座開放夜間參觀的高雄燈塔，也能拍出夕陽映著白色塔身的旗津限定風景照，趕快來安排您的夕陽之旅，體驗這片美麗的海岸風光吧！

海面上波光粼粼，宛如一幅動人的畫卷，吸引遊客們紛紛駐足，拿起相機或手機，捕捉這瞬息萬變的美麗景象。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Carter)
海面上波光粼粼，宛如一幅動人的畫卷，吸引遊客們紛紛駐足，拿起相機或手機，捕捉這瞬息萬變的美麗景象。(上：攝影/黃敬文、下：攝影/Carter)

彌陀漁港海岸光廊 必拍S型海中廊道

　　冬日的夕陽稍縱即逝，約莫下午四點來到彌陀漁港海岸光廊早已遊客如織，IG打卡必拍的S型海中廊道吸引不少人等候在此，只為在黃昏時刻捕捉到那抹金色夕陽。當眼前一片橘紅色晚霞染紅海岸線，絕美景色更增添浪漫氛圍，2024年最後一天，不妨來這吹海風、賞美景，為365個日子畫下美麗句點。

　　曾獲魅力漁港第一名的彌陀漁港，不僅浪漫，遊憩設施還相當多元，從彩繪堤防到海景瞭望台提供了各式各樣美照視角，還提供戲沙海灘、兒童遊戲區的鞦韆及溜滑梯等，讓孩子們盡情玩耍放電。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】

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