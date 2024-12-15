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一整年的溫柔陪伴 2025高雄市年曆彩繪高雄的蛻變

聯合新聞網／ 高雄畫刊
吳秋敏表示，年曆花最多時間繪製的部份是演唱會，因為人物很多得慢慢畫，而且要一邊聽樂團的歌才能投入其中畫出精髓！(圖片提供/吳秋敏)
吳秋敏表示，年曆花最多時間繪製的部份是演唱會，因為人物很多得慢慢畫，而且要一邊聽樂團的歌才能投入其中畫出精髓！(圖片提供/吳秋敏)

【◎文/李曉萍 ◎圖片提供/吳秋敏】

　　對於許多高雄人來說，領取市府推出的插畫年曆，挑選家中適合張貼的角落，已成為迎向新年度的必要儀式感。今年，插畫家吳秋敏以細膩的生活觀察，結合對家鄉的情感回憶，展現對高雄的獨特詮釋。透過本篇專訪，一起深入了解「2025高雄市年曆」的設計理念和創作故事，挖掘藏在繽紛畫面中的有趣細節。

融合高雄特色與個人風格

　　當吳秋敏接到「2025高雄市年曆」的設計邀約時，內心第一反應是：「終於我也有機會畫年曆了嗎？」她興奮的解釋，因為家人每年都會領取年曆張貼在家裡，心中總忍不住期盼，有朝一日自己的作品也能陪伴大家度過每一天。

2025高雄年曆以生動的插畫呈現AI產業發展、高雄火車站的嶄新面貌以及接連不斷的演唱會。(圖片提供/吳秋敏)
2025高雄年曆以生動的插畫呈現AI產業發展、高雄火車站的嶄新面貌以及接連不斷的演唱會。(圖片提供/吳秋敏)
　　今年的年曆主題圍繞高雄市政府積極發展的三大面向：AI產業、高雄車站的嶄新樣貌，以及演唱會經濟。近年來，高雄成功翻轉重工業城市的印象，AI新創廠商相繼進駐高雄，接二連三的大型演唱會吸引各地粉絲，而大眾運輸系統逐日進步，不僅讓市民生活更便利，也為觀光發展奠基，2025高雄市年曆以令人愛不釋手的插畫風格，呈現高雄的轉變及活力。身為高雄孩子的吳秋敏開心地表示：「希望藉由這次創作，讓更多外縣市的朋友認識高雄的美好。」

　　在設計上，吳秋敏跳脫以往的滿版彩繪，採用環形構圖，新舊並陳的火車站為中心，上半部是象徵科技與未來的AI機器人，下半部描繪熱鬧的演唱會，圖面左右兩側有穿越綠色隧道的輕軌，以及適合從事水上活動的海岸線。喜愛創作人物的她，用溫柔的筆觸賦予畫面中每個小人物不同的穿搭、角色和情緒，讓年曆充滿濃濃生活感。配色上，她擅長運用綠色、黃色和橙色為主調，搭配素淨底色，整體設計清新耐看，能與各種家居裝潢風格和諧搭配，不過於搶眼地融入每個人的日常生活。

插畫家吳秋敏特別喜歡畫人物，注重人物造型細節，她笑說：「我本來就喜歡逛網拍，畫人物穿搭剛好滿足我的購物需求。」(圖片提供/吳秋敏)
插畫家吳秋敏特別喜歡畫人物，注重人物造型細節，她笑說：「我本來就喜歡逛網拍，畫人物穿搭剛好滿足我的購物需求。」(圖片提供/吳秋敏)
吳秋敏的創作常使用中性的綠色、黃色和橘色，她為自己設計的IP角色也常常出現在作品中。(圖片提供/吳秋敏)
吳秋敏的創作常使用中性的綠色、黃色和橘色，她為自己設計的IP角色也常常出現在作品中。(圖片提供/吳秋敏)

灌注對家鄉的情感與回憶

　　創作過程中，高雄火車站帶給吳秋敏最多感觸。她回憶起小時候，在新聞中看到舊車站遷移的畫面；從學生時期的臨時車站，到捷運開通、高架橋拆除，一直到現在逐漸完善的新面貌，「每次回到高雄，都會看到不同一樣的改變。」她把高雄車站置於畫面正中心，象徵高雄的連結點，串起娛樂、休閒與科技的發展，銜接每一位市民的生活記憶與情感。

2022台灣設計展於高雄舉辦，吳秋敏也受邀參展，以青春時期對高雄的6個印象為主題創作。(圖片提供/吳秋敏)
2022台灣設計展於高雄舉辦，吳秋敏也受邀參展，以青春時期對高雄的6個印象為主題創作。(圖片提供/吳秋敏)
　　對北漂工作的吳秋敏而言，高雄始終是她最自在的歸屬，每隔幾週就要回家一趟「當媽寶」，陪伴家人、逗弄家裡的狗狗，騎著機車四處遊走。傍晚時分，放下手邊工作，散步到光榮碼頭，靜靜的看著夕陽落下。「我覺得高雄人都有一種很鬆的感覺，很親切，很願意跟陌生人多聊上一句。」這種真摯而自然的情感，促使她將對高雄的情感具象化，變身騎機車的人、遛狗散步的人、艷陽下戴帽子閒晃的人、還有坐在火車站旁旅館大樓上悠哉放空、享受微風吹拂的人，全部融入年曆之中。

尋找年曆中的小彩蛋

　　除了讓自己在年曆中軋上一角，為了增添趣味，吳秋敏也在演唱會的畫面偷藏彩蛋，讓她經營的角色IP『一事吳陳』中的幾個人物混入人群當紛絲，她笑著說：「演唱會很難搶到票，用這種方式滿足一下自己。」再仔細找找，最受歡迎的蜜柑站長、可愛的高雄熊也都出現在畫面中，準備陪伴每位高雄市民度過充滿希望與趣味的2025年呢！

吳秋敏 aminwu

插畫IG：aminwuwuwu

IP角色IG：一事吳陳 nothing but wuwuwu

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】

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