有伴的生活 為浪浪掀起概念新革命

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市動物保護處】

有毛小孩作伴的理想生活是什麼樣子？高雄市動物保護處推動「伴bàn」城市友善動物品牌，致力一個打造友善又有趣的人寵幸福藍圖。除了日常散步陪玩，吸貓抱狗，也邀請萌寵與主人們一起聽音樂、逛市集，攜爪參加運動大挑戰！

「2024好伴bàn毛孩嗷運會」系列活動，「狗狗泳汪直前游泳賽」、「喵喵鐵奴三項競賽」、「犬力衝刺障礙賽」接力登場。(圖片提供/高雄市動保處)

誰最敏捷？誰是第一鏟屎官？「好伴毛孩嗷運會」人狗貓一起玩

哨聲響起，來自各地的參賽者摩拳擦掌，準備爭奪第一屆「好伴毛孩嗷運會」的最高榮譽！「泳汪直前」游泳賽領銜登場，邀請狗界游泳高手齊聚一堂，施展精湛狗爬式，在泳池一較高下。不讓狗派專屬於前，賽場來到「養一隻貓吧」的貓咪中途驛站，「喵喵鐵奴三項競賽」聚集20多名專業貓奴，挑戰速度鏟屎、紙箱瑜珈、貓窩職人三大項考驗，飼主們發揮「奴性」，奮力拚搏就為爭取第一鏟屎官的榮耀。

「2024好伴bàn毛孩嗷運會」系列活動最終場「犬力衝刺障礙賽」， 40位毛孩選手勇闖7道關卡全力衝刺。(圖片提供/高雄市動保處) 季終賽「犬力衝刺障礙賽」在11月16日壓軸登場，狗爸狗媽要在120秒內引導毛孩一起跑過隧道、S型杆、波浪板、跳圈圈、蹺蹺板等7項障礙關卡，活動當天除40組參賽選手賣力衝刺外，場外也聚集了大批親友團到場加油助陣，在如雷的加油聲中，最後小型犬組由巴哥「小肉荳」，中大型犬組由米克斯「荳荳」脫穎而出，展現出最強敏捷度和團隊默契，贏得滿堂喝彩！

邀請親友與毛孩一起坐在草坪上吹風聽音樂，十分愜意。(圖片提供/高雄市動保處)

動物保護也要創新 拉近人與動物距離

高雄市動保處精心策劃的「好伴毛孩嗷運會」和邁入第四屆的「吹狗螺音樂生活節」，以創新的方式打破傳統動物保護推廣框架，讓寵物真正融入人們的日常生活之中。為了縮短毛孩與人之間的距離，動保處全國首創「伴bàn」城市友善動物品牌，結合創意活動與呼應友善理念的視覺設計，呈現人與動物和諧共存的美好願景。

「我們創立『伴bàn』這個品牌，就是希望讓動保的概念和寵物認養能更深入市區，融入生活，進而真正走進人們的心裡。」高雄市動物保護處葉坤松處長表示。自2023年正式成立以來，「伴bàn」舉辦設計展覽，推動好伴空間標章，鼓勵店家提供寵物友善服務，並透過遊程導覽、飼主講座等活動，一步步搭建人與毛孩間緊密的橋樑。

「好伴吹狗螺暨毛孩嗷運閉幕會」將在11月30日至12月1日於高雄市中央公園盛大舉辦。(圖片提供/高雄市動保處)

敞開動物收容所大門 實踐動物友善宜居城市

毛孩家族的年度盛會「吹狗螺音樂生活節」是第一個在動物收容園區舉辦的音樂節，「伴bàn」敞開高雄燕巢動物保護關愛園區大門，邀請民眾帶著親友、家人與毛孩一起坐在草坪上吹風聽音樂，享受愜意時光，再結合寵物市集、互動遊戲與「友雞體驗」等，在溫馨愉快的氣氛中，拉近人與人、人與動物的距離，留下難忘的美好回憶。

高雄燕巢動物保護園區。(攝影/Carter) 高雄燕巢動物保護園區。(攝影/Carter) 當流浪動物撲殺走入歷史，動物收容所也從過往的嫌惡設施，轉型成浪浪的關愛中繼站，「伴bàn」品牌的推動，正一步步改變大眾的刻板印象，將收容所轉型成親子休閒與學習動物照護知識的友善基地「燕巢動物保護關愛園區」。不僅為浪浪們創造更多被認養的機會，也透過動保教育與友善活動推廣從根源上減少棄養問題。

高雄燕巢動物保護園區。(攝影/Carter) 入住燕巢關愛園區長達3年的「老房客」MIKA，就是在活動中找到屬於自己的幸福家庭。新飼主原先因愛犬離世，遲遲無法打開心房，接納新的毛孩。在一次活動中，MIKA的溫柔與穩重讓他打開心房，決定接納這位新成員。在動保處的陪伴與支持下，雙方順利度過磨合期，逐漸建立起默契。今年4月，MIKA還與這位新主人一同參加了輕軌的「好伴車車」活動，成為最幸福的旅伴之一。

高雄燕巢動物保護園區。(攝影/Carter) 「這幾年，我們積極挖掘潛在飼主，同時致力翻轉大眾對收容所的刻板印象。」葉坤松處長表示，在「伴bàn」品牌的持續推動下，高雄市的動物認養率從112年的58%，到今年（113年）9月已攀升至72%。這份成績不僅為更多浪浪找到了屬於自己的幸福歸宿，也讓動保理念深植人心，透過品牌的創新與努力，打造人與動物和諧共存的宜居城市。

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