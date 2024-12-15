植物生病免煩惱！一指預約「高雄植醫來幫忙」
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】
線上看診已經越來越普遍，但你知道「植物」也能線上看診嗎？面對農作物生長問題，比如木瓜長葉蟎、香蕉苗長不大，甚至明明開花的花胡瓜卻少結果......有困惑和需要幫助的農民，其實可以透過高雄市政府農業局「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號，就能透過網路，獲取植物醫師線上問診服務等專業診斷，不僅安定農友的心，同時診斷數據資料也能夠因為數位化，達到未來監測應用與構建病蟲害防疫及預警策略的目標。
第一線協助農民的植物醫生 田間出勤看診
「美濃是高雄的農業重鎮，從九月至翌年一月瓜果產季，緊接著一月至五月是水稻種植時節。」在農忙時期，植物醫生工作顯得格外繁重，受理問診、出勤看診成為日常。植物醫生高佩琳帶領我們走進小番茄與敏豆田間，深入瞭解種植過程中作物常見病因，實地觀察當地作物的生長情形。
「醫生，你看我的小番茄還有救嗎？」走進田間，農民看著平時細心照料的番茄，陸續出現葉片捲曲、黃化且不結果情形，憂心猜測說：「這是不是感染了病蟲害啊？」高佩琳仔細端查葉片生長情形說，它們得了「瘋欉」，無法以藥劑治療，建議趕緊摘掉發病植株，以免擴大感染。
高佩琳表示，番茄種植初期常出現令農民聞風色變的「瘋欉」，這病害的病毒主要由銀葉粉蝨傳播。銀葉粉蝨個體細小，繁殖力強，難以消滅。為了加強防治，每年番茄種植季節，高雄市政府農業局會啟動監測預警措施，透過「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號，提醒農民確實噴藥，連葉背也不能疏漏，並在田區懸掛黃色誘蟲黏紙，除了有效防止從外圍飛進田裡的粉蝨，在噴藥時被驚擾飛起的粉蝨也能被黏紙黏住，避免四處飛散，提高防治效果。
而同屬秋冬作物的美濃敏豆，常見的病害主要是葉螨、薊馬。隨極端氣候影響，天氣愈來愈熱，還有豆莢螟、瓜實蠅蟲害也層出不窮，防不勝防。高佩琳說，薊馬喜歡群聚在新梢、嫩葉夾層或葉背上，也會窩藏在花瓣間，她常叮嚀農友說，「現在是小苗，有的人會覺得沒關係，但等到長成豆莢時再噴藥都來不及了，薊馬早已大量繁殖了。」由於美濃敏豆產值很高，當地農民通常採分批耕作，這也使得病蟲害更容易相互影響，防治不易。
提供農民線上問診 推播預警更即時
農業局表示，目前「高雄植醫來幫忙」平台共有6位植醫，113年度截至8月底止已提供972件服務，服務面積共489.99公頃。為加快診療速度，建議農民可先拍攝有問題作物，除透過平台外，也可透過LINE加入「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」官方帳號，即可與線上植物醫師進行溝通，並即時獲得最新病蟲害預警資訊。
高佩琳舉例說：「如遇到連日風雨時，我們會透過系統推播番茄的細菌性斑點防治資訊，提醒番茄農民要留意；或當二月水稻開始播種時，也會啟動稻熱病監測，若發現病害嚴重，會提前向農民發出預警。」此外，也會不定期舉辦專家視訊問診，農民只需在預約時間點擊連結，便可直接在田間與專家即時互動溝通。
無論是提升植物醫師量能、整合諮詢介面或提供農友正確使用農藥知識、作物防疫資訊數位轉型，在第一線協助農民的高佩琳認為，線上問診對農友和植醫都是雙贏的農業新未來。
•「高雄植醫來幫忙」
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】
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