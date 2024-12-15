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植物生病免煩惱！一指預約「高雄植醫來幫忙」

聯合新聞網／ 高雄畫刊
農業局推出的「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號服務，除了即時推播預警資訊，也提供農民線上問診服務。(攝影/Carter)
農業局推出的「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號服務，除了即時推播預警資訊，也提供農民線上問診服務。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　線上看診已經越來越普遍，但你知道「植物」也能線上看診嗎？面對農作物生長問題，比如木瓜長葉蟎、香蕉苗長不大，甚至明明開花的花胡瓜卻少結果......有困惑和需要幫助的農民，其實可以透過高雄市政府農業局「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號，就能透過網路，獲取植物醫師線上問診服務等專業診斷，不僅安定農友的心，同時診斷數據資料也能夠因為數位化，達到未來監測應用與構建病蟲害防疫及預警策略的目標。

針對線上無法判斷的病因，植物醫生也會到親自到農田診療。(攝影/Carter)
針對線上無法判斷的病因，植物醫生也會到親自到農田診療。(攝影/Carter)

第一線協助農民的植物醫生 田間出勤看診

　　「美濃是高雄的農業重鎮，從九月至翌年一月瓜果產季，緊接著一月至五月是水稻種植時節。」在農忙時期，植物醫生工作顯得格外繁重，受理問診、出勤看診成為日常。植物醫生高佩琳帶領我們走進小番茄與敏豆田間，深入瞭解種植過程中作物常見病因，實地觀察當地作物的生長情形。

　　「醫生，你看我的小番茄還有救嗎？」走進田間，農民看著平時細心照料的番茄，陸續出現葉片捲曲、黃化且不結果情形，憂心猜測說：「這是不是感染了病蟲害啊？」高佩琳仔細端查葉片生長情形說，它們得了「瘋欉」，無法以藥劑治療，建議趕緊摘掉發病植株，以免擴大感染。

高佩琳表示，美濃小番茄苗通常在中秋節過後開始種下，12月至翌年3月為採收期，隨著天氣愈來愈炎熱，高溫天數也愈來愈長，怕熱的小番茄更容易受病蟲害危害。(攝影/Carter)
高佩琳表示，美濃小番茄苗通常在中秋節過後開始種下，12月至翌年3月為採收期，隨著天氣愈來愈炎熱，高溫天數也愈來愈長，怕熱的小番茄更容易受病蟲害危害。(攝影/Carter)
小番茄農民最害怕感染瘋欉的「番茄黃化捲葉病毒」，此類病毒主要靠銀葉粉蝨傳播。常見的病徵包括葉片向上捲曲、黃化、皺縮，植株矮小，甚至節間縮短，嚴重影響作物生長。(攝影/Carter)
小番茄農民最害怕感染瘋欉的「番茄黃化捲葉病毒」，此類病毒主要靠銀葉粉蝨傳播。常見的病徵包括葉片向上捲曲、黃化、皺縮，植株矮小，甚至節間縮短，嚴重影響作物生長。(攝影/Carter)
　　高佩琳表示，番茄種植初期常出現令農民聞風色變的「瘋欉」，這病害的病毒主要由銀葉粉蝨傳播。銀葉粉蝨個體細小，繁殖力強，難以消滅。為了加強防治，每年番茄種植季節，高雄市政府農業局會啟動監測預警措施，透過「高雄植醫來幫忙」平台及「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」LINE官方帳號，提醒農民確實噴藥，連葉背也不能疏漏，並在田區懸掛黃色誘蟲黏紙，除了有效防止從外圍飛進田裡的粉蝨，在噴藥時被驚擾飛起的粉蝨也能被黏紙黏住，避免四處飛散，提高防治效果。

除了把發現病毒的番茄植株摘掉之外，高佩琳也建議農民在田區懸掛黃色誘蟲黏紙，加強防治效率。(攝影/Carter)
除了把發現病毒的番茄植株摘掉之外，高佩琳也建議農民在田區懸掛黃色誘蟲黏紙，加強防治效率。(攝影/Carter)
　　而同屬秋冬作物的美濃敏豆，常見的病害主要是葉螨、薊馬。隨極端氣候影響，天氣愈來愈熱，還有豆莢螟、瓜實蠅蟲害也層出不窮，防不勝防。高佩琳說，薊馬喜歡群聚在新梢、嫩葉夾層或葉背上，也會窩藏在花瓣間，她常叮嚀農友說，「現在是小苗，有的人會覺得沒關係，但等到長成豆莢時再噴藥都來不及了，薊馬早已大量繁殖了。」由於美濃敏豆產值很高，當地農民通常採分批耕作，這也使得病蟲害更容易相互影響，防治不易。

高佩琳在敏豆田裡發現薊馬，提醒農民務必要確實噴藥，才不會阻礙植株生長，甚至造成枯萎。(攝影/Carter)
高佩琳在敏豆田裡發現薊馬，提醒農民務必要確實噴藥，才不會阻礙植株生長，甚至造成枯萎。(攝影/Carter)

提供農民線上問診 推播預警更即時

　　農業局表示，目前「高雄植醫來幫忙」平台共有6位植醫，113年度截至8月底止已提供972件服務，服務面積共489.99公頃。為加快診療速度，建議農民可先拍攝有問題作物，除透過平台外，也可透過LINE加入「高雄植醫來幫忙 高市府農業局」官方帳號，即可與線上植物醫師進行溝通，並即時獲得最新病蟲害預警資訊。

如遇到連日風雨時，農業局也會透過系統推播番茄的細菌性斑點防治資訊，提醒番茄農民要留意。(攝影/Carter)
如遇到連日風雨時，農業局也會透過系統推播番茄的細菌性斑點防治資訊，提醒番茄農民要留意。(攝影/Carter)
　　高佩琳舉例說：「如遇到連日風雨時，我們會透過系統推播番茄的細菌性斑點防治資訊，提醒番茄農民要留意；或當二月水稻開始播種時，也會啟動稻熱病監測，若發現病害嚴重，會提前向農民發出預警。」此外，也會不定期舉辦專家視訊問診，農民只需在預約時間點擊連結，便可直接在田間與專家即時互動溝通。

高佩琳說，農民早上巡田拍了照片或拿到樣本，可以直接送至美濃農會，不必耗費樣本寄送的時間，如果只是一些葉部病害或蟲害，當天就能得到回覆，也能夠在農會直接購買資材，非常方便。(攝影/Carter)
高佩琳說，農民早上巡田拍了照片或拿到樣本，可以直接送至美濃農會，不必耗費樣本寄送的時間，如果只是一些葉部病害或蟲害，當天就能得到回覆，也能夠在農會直接購買資材，非常方便。(攝影/Carter)
　　無論是提升植物醫師量能、整合諮詢介面或提供農友正確使用農藥知識、作物防疫資訊數位轉型，在第一線協助農民的高佩琳認為，線上問診對農友和植醫都是雙贏的農業新未來。

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【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.12】

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