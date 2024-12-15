傳統彩繪守護者蘇榮仁 讓廟宇神靈活現

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/蘇榮仁】

出國旅遊時，行程中少不了參觀當地教堂佛寺，跟隨導遊的解說，仔仔細細欣賞每個角落的雕塑與繪畫，但當你走進臺灣各地大小寺廟燒香祈福，是否曾抬頭凝視，廟宇彩繪獨樹一幟的美學？

經蘇榮仁重新彩繪過的三鳳宮主殿天花板。(圖片提供/蘇榮仁) 傳統寺廟為木造構造，容易受潮腐蝕或風乾劈裂而減短壽命，傳統彩繪可保護建築木構件和壁體，兼具實用、美觀的雙重效能。名列高雄市傳統工藝「傳統彩繪」項目保存者的藝師蘇榮仁，便是這項藝術的守護者，他投入廟宇彩繪已逾40年，精熟多樣技法，不斷進修學習，將水墨、素描等繪畫技巧帶入傳統彩繪，並持續不斷地推廣這項珍貴的文化資產。

蘇榮仁創作彩繪的茄萣區榴陽王三聖始祖公館門神線條細膩、層次分明，人物的神態靈動、配色飽滿且和諧。(攝影/Cindy Lee)

樑枋上的歷史故事與民間傳說

進入寺廟，首先吸引目光的是栩栩如生的門神，因為可近距離觀賞，人物神韻、筆觸用色、服飾細節的藝術性要求最高，能完整展現畫師的功力，再看到精雕細繪的藻井到金碧輝煌的神龕神像，匯聚著信徒的敬仰之心，而高懸樑枋上的垛仁（堵仁）展開一幅幅藝術畫卷，則述說著豐厚的歷史故事與文化。

茄萣區榴陽王三聖始祖公館的彩繪故事。(攝影/Cindy Lee) 茄萣區榴陽王三聖始祖公館中，主殿的樑枋垛仁描繪榴陽王被追封及討伐逆賊的歷史故事。(攝影/Cindy Lee)

大殿上的垛仁多以主神生平、歷史沿革為主題，左右護龍則取材歷史演義、民間戲曲和傳說，表現忠孝節義的內涵或教化人心的故事，常見題材包含桃園三結義、二十四孝、或以「四聘」故事隱喻廟宇聘請賢德之人主持。（「四聘」為歷史上四個放下身段聘請賢才的故事，內容包含「舜耕歷山（堯聘舜）」、「為國為民（商湯聘伊尹）」、「渭水聘賢（周文王聘姜太公）」、「三顧茅廬（劉備聘諸葛孔明）」。）垛仁兩側邊框稱為垛頭（堵頭），色彩鮮豔、造型優美，裝飾性圖騰也蘊含吉徵，例如象徵富貴的牡丹、意喻福氣的蝙蝠、表示吉祥的卍字符號等。

茄萣區榴陽王三聖始祖公館的茄萣海岸風光掛軸。(攝影/Cindy Lee)

經驗豐富的蘇榮仁解釋：「傳統彩繪最困難的是畫歷史典故人物，要了解歷史故事、書法寫得好、詩句懂的多、構圖比例也要恰當。」因此，垛仁即是傳統彩繪藝師發揮專長、展現個人風格之處。蘇榮仁的作品中就時常融入地方文史與在地特色，呈現他對地方文化的深刻理解與詮釋，例如，在茄萣區榴陽王三聖始祖公館的垛仁中，能見到榴陽王交代信徒在夏天煮青草茶預防瘟疫的故事，茄萣海岸風光和興達港也躍然於掛軸上。

蘇榮仁國小時期將課本中的插畫剪貼收集成冊，作為參考資料，展現出對繪畫的濃厚興趣，初中畢業後他即投入傳統彩繪名師丁清石門下學習。(攝影/Cindy Lee)

奠定厚實基礎 不斷學習創新

傳統建築彩繪的施作，大致可分為「油」、「彩」、「畫」三個階段，分別由「油漆師」、「彩繪師」（兩者也可統稱為「油師」）、「畫師」施作。油漆師負責基礎的「地仗層彩繪」，包含打底、補土、調製漆料、刷色等基本工作；彩繪師負責上色及垛頭的設計打稿、拓稿與繪製；畫師為畫龍點睛的角色，繪製垛仁的人物故事和門神等圖案。

雖說一般約2年半至3年就能出師，但即使只談入行基本功的地仗層，就有說不完的眉角，例如：要懂得依據木材性質選擇填補裂縫的批土，或因應室內外環境選用不同的顏料等，熟知各種材質和顏料特性，搭配嚴謹的施作步驟，才能使作品維持長久而不易損壞。

蘇榮仁的工作室陳列各種不同的彩繪工具作為教學示範，四寸寬豬毛筆適合大面積粉刷地仗層，狼尾筆用來表現細膩的線條，兔毛筆適合填色。(攝影/Cindy Lee) 將三鳳宮主殿天花板的龍鳳板拆下後，重新臨摹設計稿，接著扎孔拓稿，並使用瀝粉線彩繪方式(下)增加邊線立體感。(圖片提供/蘇榮仁)

蘇榮仁再三強調：「入門不難，但用心程度會影響作品呈現。」學徒出身的蘇榮仁本來就有扎實的「油」、「彩」技巧，為了精進自己的繪畫技法，他在繁忙的工作之餘，利用時間向各領域的藝術家學習，拜水墨畫家蔡茂松為師學習山水畫，向鄭宏章老師鑽研素描，跟隨黃明賢老師研習花鳥畫，汲取東西繪畫長處，融入傳統彩繪，所以他的作品有遠近透視概念，構圖平衡嚴謹，配色鮮豔不俗，人物神態氣韻生動。

蘇榮仁在茄萣區榴陽王三聖始祖公館解說廟宇故事。(攝影/Cindy Lee)

畫筆綿延 終生守護宗廟藝術

蘇榮仁是寺廟的彩繪藝師，也是獲得文化部審查通過之傳統匠師，他堅持「修舊如舊」的原則，努力保持傳統工藝的技法與本質，帶領團隊修復許多百年古剎，包含臺南的西港慶安宮、開基靈祐宮、火山碧雲寺及嘉義的吳鳳廟等，並接下重責大任，修復高雄三鳳宮中由傳統彩繪大師潘麗水繪製的擂金畫門神。

蘇榮仁秉持修舊如舊的原則，重新彩繪三鳳宮的大殿藻井，修復過程需攀爬至竹鷹架上，並長時間仰頭彩繪，相當辛苦。(圖片提供/蘇榮仁) 「呈現結合宗教信仰的傳統彩繪，對我來說是一種使命，我希望能讓更多人認識並珍惜傳統彩繪的文化價值。」蘇榮仁懷著高度熱忱分享道，同時，他也積極推動「臺灣傳統寺廟彩繪傳習教學」，不藏私地傾囊相授，期許這份技藝能夠永久的傳承下去。