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匠心 創新
削磨木頭的沙沙聲，從旗山百年刻印店「心影印房」傳來。這裡的三代匠人，不僅是工藝師，更是詩人。他們將不凡的文采刻於章上，也記錄下當地不朽的歷史印記。
清亮的樂音如行雲流水般響徹庄頭，美濃「竹頭背八音團」在團長鍾兆生帶領下，堅守著傳統。新生代成員克服難度極高的「口傳心授」，努力承襲功夫，為保存客家文化盡一份心力。
無論是工藝技術還是音樂傳習，匠人們不僅僅是在重複古老的技藝，更以歲月堅持經典工藝。他們獨具匠心的創作精神，在瞬息萬變的時代中，宛如一盞明燈，照亮了傳承與創新的道路。
隨著天氣漸涼，年末正是前往東高雄，享受山城溫泉之旅的好時光，也別錯過一年一度的「美濃水漫旅藝術節」，可以漫遊台日創生品牌市集，夜間欣賞璀璨的燈光地景，五感沉浸於百年水圳之美，感受小鎮的生命力。
體驗高雄日日美好，展開充滿希望的活力之旅，現在就啟程。
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】
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