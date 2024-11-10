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「城市嶼浪」攤車市集競賽 頭家PK切磋技藝創意

聯合新聞網／ 高雄畫刊
2024城市嶼浪市集嘉年華匯聚各家創意攤車，加上創意競賽，讓攤主們切磋技藝與創意。(圖片提供/高雄市政府青年局)
2024城市嶼浪市集嘉年華匯聚各家創意攤車，加上創意競賽，讓攤主們切磋技藝與創意。(圖片提供/高雄市政府青年局)

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府青年局、拾念手作甜品】

　　本土小農創意美食、香氣四溢的現做料理，還有異國風手作與獨特文創品牌，這些在市集中搶占目光、引起排隊熱潮的攤車，將於11月9日至10日匯聚於「2024城市嶼浪市集嘉年華」較量一番，何者為最具高雄特色的產品。高雄市政府青年局表示，今年將集結80家創意攤車，加上樂團現場演出，邀請大家到高雄流行音樂中心海風廣場吃美食、聽音樂、看海景，享受最Chill的周末時光。

2024城市嶼浪市集嘉年華匯。(圖片提供/高雄市政府青年局)
2024城市嶼浪市集嘉年華匯。(圖片提供/高雄市政府青年局)

攤車專業輔導 打開商業版圖

　　南臺灣的冬日陽光溫暖和煦，迎著海風漫步市集攤位，隨意駐足，總能邂逅充滿巧思的手作商品。與攤車主人閒聊生活點滴，點一份手洗愛玉、香酥雞蛋糕或日式烤糰子等特色小食，這種悠閒自在的氛圍，是高雄人的美好日常。

許多青年頭家選擇在市集創業，拚創意打開品牌知名度。(圖片提供/高雄市政府青年局)
許多青年頭家選擇在市集創業，拚創意打開品牌知名度。(圖片提供/高雄市政府青年局)
　　各地特色市集及攤車熱潮，是青年頭家展現創意的新領域。攤車不只是販售商品的平台，也是微型創業實驗場。青年局「高雄青年攤車品牌輔導計畫」，提供市內200家攤車專業輔導，每年安排培訓課程與一對一諮詢，也提供品牌輔導經費，對許多資金有限的創業者而言，有相當大的助力。

青年局推出「高雄青年攤車品牌輔導計畫2.0」，為微型創業者提供助力。(圖片提供/高雄市政府青年局)
青年局推出「高雄青年攤車品牌輔導計畫2.0」，為微型創業者提供助力。(圖片提供/高雄市政府青年局)
　　今年青年局進一步推出輔導計畫2.0版本，除了既有的專業培訓，還加入每月一次的品牌輔導會議。從商品開發、定價策略到社群行銷，幫助攤車品牌全面升級，幫助攤車品牌成功打進市集，有的甚至開了實體店面，打開更廣闊的商業版圖。

美濃番茄蜜愛玉、港都風捕夢網 青年頭家創意無限

　　「我們經營餐車已五、六年，參加輔導計畫後，才發現還有很多地方可以改進。」拾念手作甜品的店主黃庭亞表示。主打本土手洗愛玉，搭配桑葚、鳳梨等鮮果醬，自然風味相當受到客人歡迎。然而，假日市集以外的時間，如何持續經營品牌一直是她的困擾。

拾念手作甜品主打手洗愛玉，搭配新鮮果醬，是市集超人氣美食。(圖片提供/拾念手作甜品)
拾念手作甜品主打手洗愛玉，搭配新鮮果醬，是市集超人氣美食。(圖片提供/拾念手作甜品)
　　「輔導課程教會我們許多經營技巧，像是利用AI提升文案表達、加強攝影的視覺呈現等，對品牌宣傳非常有幫助。」黃庭亞與丈夫鍾至珩利用輔導金製作帆布掛幅，強化餐車整體辨識度，吸引顧客主動打卡，讓品牌在社群擴散出去。在輔導計畫幫助下，拾念手作甜品目前在前金及美濃區開設實體店面，黃庭亞透露，「城市嶼浪」市集可以品嘗到他們結合美濃蜜香番茄的愛玉新品，準備在這場攤車市集競賽中脫穎而出。

參加青年局攤車輔導計畫後，拾念手作甜品提升品牌識別度，成功在市集中脫穎而出。(圖片提供/拾念手作甜品)
參加青年局攤車輔導計畫後，拾念手作甜品提升品牌識別度，成功在市集中脫穎而出。(圖片提供/拾念手作甜品)
「城市嶼浪」攤車競賽，參賽者將以高雄山海特產為主題，打造具有地方特色的商品。(圖片提供/拾念手作甜品)
「城市嶼浪」攤車競賽，參賽者將以高雄山海特產為主題，打造具有地方特色的商品。(圖片提供/拾念手作甜品)
　　店主Jesus來自玻利維亞，與臺灣妻子張喻涵一同經營，兩人除了從事中南美洲傳統音樂演出，也跑市集販售異國商品。「參加輔導計畫讓我們接觸到更多通路，像是旅遊展和新住民協會的活動，也是品牌成立8年來的全新體驗。」張喻涵分享。經由輔導計畫，他們將包裝再升級，也提升商品價值。參與「城市嶼浪」市集，也刺激了Jesus的創作靈感，他透露，將推出具有海洋特色的捕夢網新作，為南美風商品注入高雄元素。

「南美黑叔叔」的攤車店主Jesus與太太熱愛音樂及藝術，他們也從事音樂工作。(攝影/李瑰嫻)
「南美黑叔叔」的攤車店主Jesus與太太熱愛音樂及藝術，他們也從事音樂工作。(攝影/李瑰嫻)
「南美黑叔叔」攤車繽紛多彩，多種手作商品展現古印加傳說的神秘魅力。(攝影/李瑰嫻)
「南美黑叔叔」攤車繽紛多彩，多種手作商品展現古印加傳說的神秘魅力。(攝影/李瑰嫻)

「城市嶼浪」11/9~11/10登場 迎海風、聽音樂、逛市集

　　「2024城市嶼浪市集嘉年華」總計有80家特色攤車，於11月9至10日在高雄流行音樂中心海風廣場齊聚一堂。其中包括50家青年局輔導攤車，以「高雄山、海、特產」主題打造限定商品，要用創意一較高下；11月1至8日則有人氣攤車線上票選，活動當天由專業評審現場評分，最終選出七大優秀攤車品牌，眾多頭家已摩拳擦掌，準備搶下嶼浪金獎最高榮譽，競賽總獎金更高達20萬元，相當豐厚。

「城市嶼浪」集結攤車美食，還邀請多組樂團接力演出，快來感受最Chill的周末時光。(圖片提供/高雄市政府青年局)
「城市嶼浪」集結攤車美食，還邀請多組樂團接力演出，快來感受最Chill的周末時光。(圖片提供/高雄市政府青年局)
　　此外，活動邀請原子邦妮、無妄合作社、163braces樂團等多組樂團接力演出，無論你是文創小物控、美食愛好者，或純粹喜歡逛市集，都可以到「城市嶼浪」市集感受高雄攤車文化的蓬勃活力。

• 2024城市嶼浪市集嘉年華

日期：11/9（六）14：00～21：00、11/10（日）14：00～20：00

地點：高雄流行音樂中心海風廣場 （高雄市鹽埕區真愛路1號）

• 官網：青年局－高雄青年攤車品牌輔導計畫

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】

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