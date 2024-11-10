老屋重生運動 老鹽埕風華再現

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府文化局】

房屋不僅是居住空間，也是收藏在地文化和歷史記憶的時光膠囊。在高雄鹽埕區的街巷中，許多見證從高雄築港到產業起飛華麗年代的老房子，面臨老舊與修繕不易等問題，為保留這些珍貴的建築遺產，高雄市政府文化局推動「老屋重生運動」，針對民國1971年以前建成的房屋，提供外觀修繕的補助與協助，讓房子連結在地記憶，也變得更好看、好住。

瀨南街60年老宅完成翻修，天藍色鐵門和鐵花欄杆，搭配馬賽克外牆，讓老建築再次成為鹽埕街區的亮點。(攝影/李瑰嫻)

縫合城市人文脈絡 老屋煥發新風采

「每個城市都有它發展的軌跡，在高雄每間老屋都有它的故事，老屋整建和修繕的意義，除了改善環境，最終目的是去串聯這些故事，縫合城市的人文脈絡。」國立高雄大學校長，同時也是建築系教授陳啓仁說。

多年來與團隊致力於保存、活化高雄老屋的陳啓仁教授，近日與文化局攜手推動「老屋重生運動」，第一階段鎖定歷史悠久、蘊含豐富地域特色的鹽埕區，遴選出13幢超過50年歷史的老宅，由公部門挹注資源進行立面翻新，讓這些因為年久失修，逐漸失去原有風貌和功能的老屋再次煥發風采。

老宅原有的斑駁鐵欄杆重新上漆，破損的外牆磁磚也進行了補強，確保老屋的外觀煥然一新。(攝影/李瑰嫻) 第二處翻新老屋位於新樂街的二連棟，其中一棟是高雄知名鴨肉店舊址，紅磚牆經清洗後，保留下時代的痕跡。(圖片提供/高雄市政府文化局) 位於瀨南街的60年老透天，是「老屋重生運動」中首個完工案例。天藍色的鐵門與各樓層的鐵花欄杆相互呼應，搭配充滿上世代特色的馬賽克外牆磚，鮮明的撞色讓這棟建築在鹽埕老街中格外醒目。屋主李先生回憶道：「房子外觀老舊，原本想整修，但以前的建材和建築規格太複雜，沒有人願意修，不論哪個工班來估價，都建議要拆掉重建。」因為這座四層樓的透天厝是父母親親手打造的，承載了全家人的成長記憶，李先生捨不得拆掉這充滿回憶的老屋，在得知修繕計畫後，他立即申請，經過文化局與高雄大學團隊會勘，專業工班與設計師陸續進駐修繕。

斑駁的鐵欄杆被重新上漆，外牆脫落的磁磚也找到了相近的顏色來補強，大門外那老是吱吱作響的滑軌鐵門，也特地請工廠訂製，現在不僅輕巧易拉動，顏色也煥然一新，李太太笑著說：「真的太高興了，專業團隊幫我們修繕立面，還負責監工，把房子變成印象中美好的樣子。」

談起選定鹽埕作為重生計畫第一階段的理由，陳啓仁教授說：「鹽埕是代表高雄城市風貌的街區之一，高度商業化特色，見證了高雄經貿快速發展的階段。老一輩常說鹽埕區都是有錢人，透過這些建築細節，可以對應到當地商業鼎盛的歷史。」另外，早期鹽埕房舍縱深長、立面窄，常可見洗石子外觀，精緻的泥作裝飾與線腳裝飾等，處處可見老屋建築精髓。

團隊替瀨南街老宅更換氣密窗，不僅還原老木窗質感，還有效提升居住環境的舒適度與安全性。(攝影/李瑰嫻)

與屋主持續溝通 以美觀實用為原則

「老屋重生運動」除屋主可主動申請參與計劃之外，高雄大學專業團隊也會主動上街巡查，將屋舍的歷史價值與結構安全性綜合評估，挑選符合修建條件案例。在設計過程中，團隊秉持復舊如舊原則，盡可能使用原本的材料與色彩，以避免現代化改造破壞歷史建築的獨特韻味，同時也會邀請屋主共同討論修建方案，陳啓仁教授分享：「其實操作過程比結果更重要，必須不斷與屋主溝通，確保他們對最終成果滿意。」

團隊在修繕的過程中，透過仔細的評估，並充分與屋主溝通，同時落實城市的改造與屋主的需求與期待。(攝影/李瑰嫻) 例如瀨南街老宅個案，團隊與李先生討論後，將原本的鋁框窗戶更換為氣密窗，棕色窗框仿照老木窗的質感，提升視覺整體性。李先生說：「裝了氣密窗後不僅有效隔絕噪音和灰塵，強化的窗戶也幫助我們平安度過颱風天。」考量屋主的實際生活需求，團隊協助修繕窗扇、美化店家招牌，並將屋外雜亂的電線加蓋整理，進行立面修繕工程，讓整體環境更加美觀與實用。

透過老屋重生運動，高雄不僅保留了珍貴的建築資產，也重新連結了城市發展中的人文脈絡。文化局表示，未來希望有更多老屋參與此計劃，共同推動城市歷史新風貌。