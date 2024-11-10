清亮樂聲伴我庄 美濃竹頭背客家八音團

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter、林芷芸、連偉志、邱泳通、相成行銷 ◎圖片提供/竹頭背客家八音團】

廟埕前榕樹下，響亮的鑼鼓、嗩吶聲劃破小鎮寧靜天空，隨著充滿精神的奏樂聲，周邊田園景色也鮮活起來。

「客家八音」是客家族群中極具代表性的傳統樂器合奏形式，深深扎根於客家人的日常生活。作為南部六堆的客家八音團之一，「竹頭背客家八音團」在團長鍾兆生的帶領下，成為美濃當地重要的文化象徵。

竹頭背客家八音團於美濃「迎聖蹟‧字紙祭」演出。( 攝影/相成行銷、圖片提供/竹頭背客家八音團)

為人生奏樂 客家八音傳達飽滿情感

「客家八音」可喻為客族特有的民間小樂隊，所謂「八音」是指八種樂器材質──金、石、絲、竹、匏、土、革、木。然而，美濃的客家八音比較特別，四人就能成軍，領奏者為嗩吶手，其他成員負責弦樂與打擊樂。這種簡化編制使得一人往往在過場樂段需要演奏多種樂器。鍾兆生分享：「我除了吹嗩吶外，還要兼任直笛、敲鑼等工作，顯示出我們『客家八音』的多樣性和靈活性。」

師承文化部重要傳統藝術保存團體藝師鍾雲輝及鍾彩祥先生，竹頭背客家八音團團員有專司嗩吶的鍾兆生，他也是一名地理學系博士，長年投入客家聚落地理、菸樓建築研究及博物館展示規劃設計。太太吳佩玲專司二弦，同時擔任美濃廣德社區發展協會理事長，胡弦手由現任廣德里里長黃沛文擔任。團員裡最搶眼的，是目前大一的王佳豪及國三的鑼鼓手羅鈺諺，他們都是美濃國中客家八音社的學長學弟，多年來堅持學習八音，也會指導社團後進。

農業時期，客家八音常見於婚喪喜慶及祭典儀式，與生命腳本密不可分，尤其在祭天、祈福及祭祖活動中更是不可或缺。南部六堆獨有的「敬外祖」儀式，便是婚禮前夕，新郎須向母系祖先報告即將結婚的消息，八音團會伴隨這一傳統儀式演奏。在這些場合中，客家八音不僅是樂聲的傳遞者，更是文化與情感的媒介。

「竹頭背客家八音團」的成立，充滿了對傳統文化的深厚情感與使命感。2012年，鍾兆生與一群夥伴回到家鄉美濃廣德社區，這個村落自乾隆3年開庄，曾以盛產八音樂師及山歌聞名。鍾兆生返鄉發現，傳統的八音演奏幾乎已被錄音帶所取代，不捨這項傳統的生命力逐漸流失，他決定啟動客家八音的傳承計畫，並創立了「竹頭背客家八音團」。

竹頭背客家八音團。(攝影/Carter) 推廣過程中，鍾兆生面臨了不少挑戰。八音的學習難度極高，尤其南部的客家八音沒有工尺譜，所有傳承皆依賴「口傳心授」，即老師吟唱，學生憑記憶背誦，這樣的學習方式既耗時又難以掌握。因此，儘管初期有十多人參與學習，能堅持下來卻屈指可數，但鍾兆生並未放棄，繼續推動客家八音在學校與社區的傳習。

傳統與創新碰撞 讓更多人聽見八音之美

客家八音不僅是音樂形式，亦是庄頭文化的一部分。「我們村莊兩百多年來的常民生活，是透過飲食、建築、紙傘、八音、藍染、花籃等傳統樂曲與工藝表現出來，這就是我們的庄頭文化。」鍾兆生自返鄉後，便開始紀錄八音、藍染與花籃等項目，透過影像與文字，為後代保留這些珍貴的文化遺產。

客家八音所使用的小錚鑼(左前)、梆子(中)及鈸(右後)。(攝影/林芷芸、圖片提供/竹頭背客家八音團) 二弦。(攝影/連偉志、圖片提供/竹頭背客家八音團) 鈸(左)及銅鑼(右)。(攝影/連偉志、圖片提供/竹頭背客家八音團) 胡弦。(攝影/林芷芸、圖片提供/竹頭背客家八音團) 鍾兆生強調，傳統文化的保存不僅僅是表面的紀錄，更需要實際參與和傳承。「竹頭背客家八音團」不僅參與地方廟會的演奏，也通過表演與推廣活動，讓更多人認識這項藝術。「客家八音的現場演奏是非常有溫度的，相比播放錄音帶，現場演奏更能帶動氛圍和人群。」

為了傳承，鍾兆生也到學校教導八音社團，持續培育新血。(攝影/Carter) 鍾兆生與團隊今年國慶在總統府演出，將八音與電音混搭結合，展現傳統音樂的多樣性與可能性，「我們的八音講究傳統，但也接受創新。」他認為，培養新的聽眾是保持傳統文化活力的關鍵，年輕一代的加入讓八音不僅僅是老一輩人的回憶，而是在現代社會中持續發光發熱的藝術。「要建立屬於自己的樂聽者，才能讓客家八音在現代中找到自己的位置。」

客家八音的響亮樂聲，縈繞在庄頭與居民的記憶裡，透過鍾兆生和「竹頭背客家八音團」的努力，這項傳統音樂藝術得以在時代浪潮中延續生命。它不僅是過去的回聲，更吹響光明未來的生命旋律。