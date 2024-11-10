尋跡六龜山城歲月 重溫里山心靈之旅

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市荖濃溪環境藝術促進會、吳憶萍】

聆聽蛙鳴鳥叫，沉浸森林綠意，綽號多多鳥老師的吳憶萍帶領眾人走進夜色，觀察大自然的奧秘。吳憶萍是高雄市荖濃溪環境藝術促進會總幹事，攜手一群擁有共同理念的夥伴，藉由學習林下養蜂、種植山茶等，用最自然的方式實現人們與土地和諧共存。

吳憶萍(左)與林文智(右)著手保存珍貴的林業文化，更透過遊程體驗，邀請人們深度認識六龜之美。(攝影/Carter)

採茶、養蜂、復刻木馬 體驗百年山林文化

六龜曾經是樟腦與伐木業興盛的山城，孕育出豐富的林業歷史和文化。隨著林業衰退，這些過往的記憶逐漸模糊。2012年，「高雄市荖濃溪環境藝術促進會」展開一場重現山林記憶、喚醒里山生活（見註解＊）的行動，這背後的推手，是理事長林文智與總幹事吳憶萍。

在多多鳥濕地學校水池周邊，已觀察到多達15種青蛙。(攝影/Carter) 探索水池裡的蝌蚪和青蛙，觀察昆蟲生態，拉近人與大自然的關係。(左：圖片提供/高雄市荖濃溪環境藝術促進會、右：攝影/Carter) 林文智在1987年因工作來到六龜，他提到：「到這裡之後，不少朋友來找我玩，起初我都推薦標準的觀光客行程，買買當地特產、泡泡溫泉。」然而，在接觸到當地耆老，聽聞當地樟腦與伐木歷史後，他開始感受到六龜歷史的厚重與鮮活，並萌生保存這些記憶的念頭。於是，他與好友吳憶萍共同成立「高雄市荖濃溪環境藝術促進會」，兩人帶著對大自然的熱愛，開啟一場重繪山林的旅程。

多多鳥老師吳憶萍熱愛藝術，結合美育與環境教育，喚起大家對土地的重視。(攝影/Carter) 吳憶萍擁有環境教育與藝術背景，她把六龜老家改造為「木木想書屋」，當作協會的基地，同時也是集閱讀、交流與創意為一體的空間。書屋旁邊的「多多鳥濕地學校」則是她的另一項實驗，這片荒地經過多年努力，如今變得生態豐富，水池與多樣化的樹木，可見昆蟲、青蛙與鳥類棲息，成為環境教育最佳素材。

「木馬」是過去山林中搬運木材的運輸方法，數百斤甚至1噸的木材都有辦法拖下山。(攝影/Carter) 他們推動的遊程不光限於林業的記憶保存，也融合了自然體驗與環境教育。林文智表示：「我們有一個很特別的體驗，就是讓遊客嘗試『拖木馬』，這是過去伐木工人的工作，還有鋸木頭的環節，讓大家感受那時伐木的真實過程。」不只是旅遊體驗，這些活動更是一種與過去對話的方式，透過老師傅的演示，彷彿走進那個充滿活力的山林歲月。

山茶也是六龜里山生活的一部分，在多多鳥濕地學校裡，吳憶萍帶著遊客手採原生種山茶，並觀察蜜蜂的生態。茶樹和蜜蜂在林蔭間自然生長，帶來純淨的森林蜜與清香茶葉。這些產品不僅是與大自然和平共生的回饋，也在潛移默化中喚醒人們關注環境保護的議題。

在多多鳥濕地學校裡，吳憶萍帶著遊客觀察蜜蜂生態，以及體驗手採原生種山茶。(攝影/Carter)

六龜生活美學 找回對家鄉的驕傲

不只是回溯往日歲月，他們也思考如何創新。林文智說：「有時候我們會想，故事總有挖盡的一天，未來該怎麼辦？」成員們腦力激盪，將傳統產業與文創結合，開發印有林業鋼印的伐木餅乾，以及溼地學校的森林蜜等，打造結合歷史與創意的自有品牌，不僅延續當地文化，也為六龜打造一條發展地方創生的新路徑。

林業歷史結合創意，高雄市荖濃溪環境藝術促進會推出伐木餅乾、多多鳥濕地學校推出森林蜜和山茶等多種產品。(攝影/Carter) 即使如此，要讓地方能永續發展，社區成員的參與至關重要。吳憶萍提到，起初進行林業文史調查時，常遭遇部分居民的拒絕。「很多阿公阿嬤一開始不願意多說，覺得那些過去的事沒什麼好提的，但我們不斷溝通，漸漸地他們也開始感受到自己所擁有的故事是多麼珍貴。」居民們開始主動參與，也願意在活動中分享他們的故事，成為守護當地文化的一份子。

從小就喜歡畫畫的吳憶萍，用畫筆記錄家鄉，也和林業單位合作出版多本森林主題繪本。(攝影/Carter) 無論是參與活動或是成為解說志工，這些年長者不僅獲得經濟上的回饋，也重拾對家鄉的自信與驕傲。協會於每年年底還舉辦「甘單市集」，市集匯聚在地小農、文創工藝，展現六龜獨特的生活美學，與來客分享豐收的喜悅。

對於未來的想像，林文智與吳憶萍希望透過更多的合作，將六龜的美好推廣給每一個人知道。林文智說，「我們每年都會邀請在地協會與社區夥伴參與，我們相信，只有大家共好，這個地方才能真正地蓬勃發展。」他們堅持推廣環境教育，倡導不使用農藥的永續農業，讓他們在保存自然環境的同時，也為六龜的未來創造出更多的可能性。

蜜蜂四處採集，源自森林野花的森林蜜，口感層次更豐富。(攝影/Carter) 多多鳥老師吳憶萍插畫。(圖片提供/吳憶萍) 六龜的山林記憶，不再只是停留過去的歷史片段，透過一群有志者的努力，這片土地正逐漸重拾生命力，六龜里山生活的新體驗，成為一場與大自然共舞的精彩旅程。

＊註：里山（Satoyama）：指人為聚落周遭的山林，與村落從事農耕與森林經營，形成山林、農田和聚落共生的地景。2010年聯合國第10屆生物多樣性公約大會中，通過「里山倡議」（Satoyama Initiative），臺灣也於當年開始響應推動。（資料來源： https://www.agriharvest.tw/archives/12250）

• 多多鳥濕地學校

官網：多多鳥濕地學校

FB：六龜多多鳥濕地學校

•高雄市荖濃溪環境藝術促進會

FB：高雄市荖濃溪環境藝術促進會