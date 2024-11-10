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女神降臨 發跡甲仙的高雄女子官將首「將翎」

聯合新聞網／ 高雄畫刊
「將翎女子官將首」成員全由女性擔任，顛覆傳統陣頭文化刻版印象。(圖片提供/將翎女子官將首)
「將翎女子官將首」成員全由女性擔任，顛覆傳統陣頭文化刻版印象。(圖片提供/將翎女子官將首)

「將翎女子官將首」澈底翻轉大眾對於傳統官將首的刻板印象。(攝影/Carter)
「將翎女子官將首」澈底翻轉大眾對於傳統官將首的刻板印象。(攝影/Carter)
【◎文/羅健宏 ◎攝影/Carter、劉哲維◎ 圖片提供/將翎女子官將首】

　　臺灣廟會陣頭中，經常可以看到身著華麗服飾、手持祭儀道具，並在臉上繪滿顏料的表演者。他們在迎神活動中，有著負責保護主神、押煞之職能。依照地區文化的不同，又分成「八家將」和「官將首」，而發跡於高雄甲仙的「將翎」，表演類型是南部少見的「官將首」，最特別之處是，演出的成員全都由女性擔任。

注入創意及心血 翻轉大眾刻板印象

　　打開「將翎女子官將首」網路社群，華麗服裝、精緻妝容，獨特的陣頭魅力，顛覆了以往傳統陣頭只能為「男性跳」的刻板印象。

　　2020年由大田社區成立至今邁入第4年的她們，足跡已遍佈全臺灣，演出性質更不限於廟會活動，從社區出發以文化串連整個地區，舉辦女神將翎系列活動已成為每年不可缺席的地方指標性活動。這群青年也是社區重要的青年回鄉，帶領社區一起走向共生社區，發展青年聚落，讓更多人可以走進甲仙認識大田。接著又於10月26日、27日再度攜手大田社區發展協會舉辦「女神將翎神輿祭典」，結合傳統陣頭文化與創新元素，展現女性在傳統藝術中的力與美，演出令人驚艷。

女子官將首展現出不凡氣勢。 (上：圖片提供/將翎女子官將首、下：攝影/Carter)
女子官將首展現出不凡氣勢。 (上：圖片提供/將翎女子官將首、下：攝影/Carter)
　　團長慈慈說：「我們都熱愛臺灣傳統陣頭文化，所以希望將官將首文化繼續傳承下去。除了想與甲仙在地文化結合外，也想為擁有相同興趣的孩子們，提供一個展現自我的舞臺。」談起創團初期辛苦，慈慈又說：「一開始我們面臨不少反對聲音與壓力，尤其是來自一些老一輩人對女性參與的質疑，但隨著演出陸續獲得好評，逐漸改變他們的想法，並獲得更多人的認同和喜愛。」

以威武和充滿氣勢的演出而聞名的官將首，表演者手持法器，步伐整齊、簡潔有力，動作展現出陽剛之氣。(圖片提供/將翎女子官將首)
以威武和充滿氣勢的演出而聞名的官將首，表演者手持法器，步伐整齊、簡潔有力，動作展現出陽剛之氣。(圖片提供/將翎女子官將首)

與時俱進的陣頭文化

　　「官將首」和「八家將」雖同為神明的護衛，但在造型和表演上卻各具特色。以威武和充滿氣勢的演出而聞名的官將首，表演者手持法器，步伐整齊、簡潔有力，動作展現出陽剛之氣；而「八家將」則動作陰柔，在服飾的細節和顏色搭配上也極為講究。隨著社會觀念的進步，這兩種陣頭演出者不再僅受限於男性，女性的加入讓這些傳統文化煥發出新的活力。

　　「文化的定義不應受限於傳統框架中，在新的時代，我們可以用更多元的方式來經營和推廣這些傳統藝術。」慈慈說，希望透過多元社群平臺，努力拓展陣頭文化的影響力，讓傳統文化不再限於既定印象，而是展現出它的潮流和活力。

為求出陣表演步伐精準到位，將翎在臺下出付出不少努力和汗水。(圖片提供/將翎女子官將首)
為求出陣表演步伐精準到位，將翎在臺下出付出不少努力和汗水。(圖片提供/將翎女子官將首)
　　要成為合格的官將首表演者，需經過長時間的嚴格訓練。為精進表演品質與內容，將翎定期舉辦專業培訓班，為新加入的學員提供全面性教學與指導，課程不僅包含基本的體能鍛鍊，如蹲馬步等，也強調如何透過肢體動作和面部神情來傳達官將首的威嚴與威武。

　　另外，妝容的打造同樣也是課程中的重點之一，臉譜主要以青、紅、藍三種底色來區分官將首角色，但不論底色為何，妝容最後都會在額頭、鼻子和下巴細緻地塗上金色，俗稱「三點金」，以增添神聖和威武感。

臉部彩繪細膩精緻，展現陣頭文化的風華及特色。 (攝影/劉哲維、圖片提供/將翎女子官將首)
臉部彩繪細膩精緻，展現陣頭文化的風華及特色。 (攝影/劉哲維、圖片提供/將翎女子官將首)
　　一路身披荊棘、腳踏炙沙，秉持熱愛傳統陣頭文化的初心， 將翎女子官將首澈底翻轉大眾對於傳統官將首的刻板印象，這一切如她們社群平臺所言，「我們將以全新姿態與氣象重新『將翎』」，持續為家鄉注入新的能量與希望。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】

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