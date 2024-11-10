看不見的安全守護者 標線與道路改造的幕後英雄

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府交通局】

走在斑馬線上、停等紅綠燈，又或依標線指示左右轉，當你步行或行車在城市道路上，是否曾想過地面上的「標線」，背後藏著多少心思與巧妙設計？為讓城市變得更安全、更友善，高雄市政府交通局扮演著馬路醫生的角色，隨時巡視道路狀況，並因地制宜開立標線改造的「處方箋」。

馬路醫生看診中 交通安全診療室

馬路上隨處可見的標誌、標線、號誌，從警告、禁制到指示，目的是為駕駛人和行人提供「無聲的」溝通，提前幫助用路人理解道路狀況。因此，這些設計的配置和目的妥當性就顯得格外重要，交通局交通工程科劉力銘科長說，不當標線設計會讓用路人感到困惑。例如，原本直行的車道突然變成左轉車道，可能讓駕駛措手不及，誤入所謂違規陷阱。這些「陷阱」正是需要努力改善的目標，因地制宜透過新的標線設計，減少用路人的誤判，提高行車秩序、提升每位用路人安全。

為解決複雜的交通問題，交通局交通工程科的工作不僅限標線、標誌的設置，還涵蓋了道路改造。劉力銘科長舉了三個案例，來說明如何透過改造工程來提升安全與交通流暢度。

在Y字型三叉路口利用「標線型圓環」讓車輛繞行，有助動向更明確。(攝影/Carter) 第一個案例位於文橫三路與廣西路口，這是一個Y字型三叉路口，用路人在此經常無法分辨路權，導致交通混亂的狀況。規劃此處標線設計的交通局交通工程科莊哲維說：「以前這裡常出現駕駛人搶快轉彎的『切西瓜』行為，甚至逆向騎到對向車道。」為解決這個問題，交通局設計了「標線型圓環」，用最簡單的標誌、標線低成本設施，重新規劃行車動線，強制引導車輛繞行，達到降速的目的，讓用路人能更清楚路權分配，並有效減少衝突點，大幅提升行車及行人安全，這項新創的作為也獲得眾多地方迴響，期待能持續推廣應用。

超方便！行經中華五福圓環不用再繞圈圈

第二個案例，位在許多高雄人相當熟悉的中華五福圓環。你是否覺得每次去新崛江或大立百貨時，經過中華五福圓環要繞圈圈非常麻煩？為了解決這個問題，交通局聽取了用路人的心聲，對五福三路與中華三路口進行了路型調整，改造計畫分為三個階段進行。

透過改造，機車來到中華五福圓環無須再繞行，並規劃人行道供行人直接穿越路口。(攝影/Carter) 第一階段是改造機車騎乘路徑，以往機車來到路口不能直行只可繞行外環，而外環又設有許多停車格，導致車輛容易發生擦撞事故。為減少交通事故，交通局進行削切交通島的土木工程，以及調整車道佈設，讓機車可以直接穿越中心路口，提供機車騎士更直覺與便利的行駛動線，從而降低外環車禍的風險。

上：中華五福圓環的外環未來將從道路鋪面改成人行鋪面。(攝影/Carter)；下：為維護行人安全，同步設置路緣石，區隔道路與人行道邊界線。(圖片提供/高雄市政府交通局) 第二階段著重於改善行人動線，交通局與工務局聯手將圓環內既有的槽化空間改造成實體人行道，使行人能更方便地直接穿越路口，縮短步行時間。第三階段計畫期待將外環改成像中山民生路口人行硬鋪面，將其形塑成路外停車場，未來只供車輛進出場停放，將穿越性車流全面引導至環內中心路口行駛，簡化行車動線來減少行人與車輛的衝突點，更進一步提升行車、取車、停車的安全性。

標線型人行道 創造停車與行人雙贏局面

第三個案例位於楠梓區德祥路的繁榮商圈，此處長期存在騎樓占用沉痾，面臨著臨時停車和行人安全並存的挑戰。交通局首次嘗試在此處以不減少停車空間方式設計「標線型人行道」，藉由車道瘦身及路面邊線等工具，將人行道和停車格巧妙共融，既滿足了顧客購物及商家卸貨的停車需求，也保護了行人安全。劉力銘科長說，這項設計剛推出時民眾還不太適應，但隨著時間過去，大家接受度逐漸提升，發現停車供給與行人安全不一定牴觸，並反映這樣的規劃創造雙贏的局面，大幅減少設置標線型人行道時民眾抗爭阻力，更為未來實體人行道的建置提供一項利器。

在「標線型人行道」跟車道的中間規劃停車帶，不僅間接保護行人通行的安全，又滿足當地的停車需求。(攝影/Carter)

原來如此！交通設計大學問

隨著高齡化社會來臨，交通局也需與時俱進，除調整道路設計，以更滿足高齡者、身障者甚至幼童的需求。劉力銘科長表示：「我們調整了號誌秒數，以前的設計是以步行距離每秒1公尺計算，但對於長者和幼童來說過於嚴苛。因此，在醫院和學校等鄰近區域，我們改為每秒0.8公尺甚至更寬鬆，延長行人過馬路的時間，並放大行人號誌，以便大家能清晰看到顯示的燈號與秒數。」

在醫院和學校等鄰近區域，紅綠燈秒數設計也需因地制宜配合增長，以符用路人實際需求。(攝影/Carter) 同時，我們也推行「行人專用時相」，讓行人綠燈同時亮起，車輛紅燈停止，以確保行人在無車干擾的情況下安全通行；部分路口則實施「行人早開時相」，提前讓行人綠燈，進一步促進車輛的禮讓行為等設計。

在追求更安全的交通環境的道路上，每人都是關鍵的一環，讓我們一起努力，共同創造更安全的交通未來。(攝影/Carter) 「我們衷心希望能打造更安全的道路環境。」劉力銘科長說，Vision Zero一直是交通局核心價值，雖然這個願景還有努力的空間，但他指出，高雄市政府正逐步推行「完整街道」的概念。這理念源自於北美的交通設計方法，目的是確保所有用路人，無論年齡或行為能力，無論步行、騎自行車、開車或搭乘公共運輸，都能安全、方便、舒適地使用道路。

在追求更安全的交通環境的道路上，每人都是關鍵的一環。讓我們遵守交通規則、落實停讓文化，共同努力，一起創造更安全的交通未來。