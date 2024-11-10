尋訪復古咖啡館 感受摩登新風尚
【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】
「我不在咖啡館，就是在往咖啡館的路上。」高雄近期掀起一股復古咖啡館的風潮，或復刻昭和時期的喫茶店，或是融入老臺灣生活記憶勾勒空間的設計語彙，打造出兼具懷舊與摩登的新風貌。本期尋味食光帶你走訪三間風格各具特色的復古咖啡館，絕佳的咖啡搭配食色俱佳的甜點與手工正統蛋包飯，每一間都氛圍感滿滿，適合讓人悠閒享受美好時光。
喫茶 MUMEI
座落巷道裡的喫茶MUMEI，因位處街角邊間，入口設計特別內縮，搭配暗紅底色帆布，白色字體「喫茶ムメイ」的招牌設計，勾勒出日本昭和時期咖啡館的時代記憶。
MUMEI的日文意思是「無名的」，意指這是間沒有名字的甜點店。喫茶MUMEI老闆透露自己不想費心經營人設，而是希望來店的客人能純粹喜歡這裡的空間和甜點。他畢業於服部營養專門學校，就學時因特別喜歡東京代代木車站附近的老舖喫茶店，在三年前創業時，將這些元素注入空間設計。
深木色的U型木作吧臺，搭配大量小燈的光影投射，壁掛的牛奶燈鋪陳走道的復古氛圍，營造出些昏暗而靜謐的空間，讓人沉浸於低調而沉穩的咖啡時光之中。
甜點櫃陳列著焦糖聖多諾黑、茉莉烏龍葡萄塔、酸子焦糖檸檬塔等精緻甜點，每款都精緻得有如藝術品，十分適合拍照。又看著老闆在甜點櫃前細心調整甜點擺放的位置，不得不感受到這既嚴謹又注重細節的日本職人精神，令人敬佩。
地址：高雄市三民區熱河一街450巷41號
FB：喫茶 MUMEI
IG：喫茶 MUMEI
日和珈琲GoodVibe Coffee
距離捷運巨蛋站步行僅5分鐘路程，就能來到日和珈琲，座落於巨蛋商圈的蛋黃區，卻意外有著鬧中取靜的氛圍，相比鄰近商圈大樓櫛比鱗次，日和珈琲所在的老屋反而給人一份難得的遇見。
「日和珈琲店」的老派招牌成了極具辨識度的標誌，負責人夫妻檔Fever和Alice透露，靈感源自於創業前的環島旅行，偶然在花蓮遇見的洗衣店招牌形式，當下便覺得很符合自己想要的年代感想像。他們刻意保留店內原有的鐵捲門、大理石地面及磨石子牆面，維持老屋的獨特韻味，施作木作吧檯，並著重挑選配件來形塑復古氛圍。牆上的手撕日曆、小學課桌椅以及車站的彩色候車椅，勾勒懷舊的生活記憶。
日和珈琲空間結合了既復古又簡約的日系雜貨風，讓人感到溫馨與舒適，咖啡與餐點同樣訴求簡單而樸實，搭配鹹奶油、花生醬、海苔明太子、酪梨蛋沙拉口味的丹麥吐司，再佐以自家特調的中深焙咖啡，果酸細膩、口感溫潤。
正如日和珈琲的英文店名「goodvibe_coffee」所傳達的，他們相信一杯好咖啡能帶來一天的好心情，質樸而美好。
地址：高雄市左營區新上街307巷2號1樓
電話：（07）550-9878
FB：日和珈琲GoodVibe Coffee
IG：日和珈琲GoodVibe Coffee
好聚所 Hiraeth Café
同樣座落巨蛋商圈的好聚所，是高雄少見販售與「京都kichi kichi洋食屋」相同「切開蛋包飯」的咖啡館，也是由蝸居咖啡店長謝明志所創立的第二品牌。原先好聚所以店中店的形式位於蝸居咖啡二樓營運。疫情後，店長將兩者合併，顧客能在此享用到兩家店的義大利麵、披薩與蛋包飯等多樣餐點。
店面風格也從10年前開業初期的工業風，歷時兩個月大改造，注入店長偏愛的老物件，轉變為懷舊復古風。地面鋪設仿磨石子的義大利花磚，吧台結合磨石子和鐵捲門兩種視覺元素，饒富趣味。牆面鑿出了裸露的紅磚，搭配質感斑駁的水泥粉光牆，透過這些細膩的空間設計，營造濃厚的老舊時光。
往店裡頭走，還能發現一座被四周樓房環繞的戶外庭院，趁著深秋微涼舒爽的天氣，坐在小閣樓享用下午茶或燭光晚餐，別有一番情調。
地址：高雄市鼓山區裕誠路1035號
電話：（07）555-2530
FB：好聚所Hiraeth Cafe
IG：好聚所Hiraeth Cafe
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】
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