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老派旗山 文青風懷舊遊程

聯合新聞網／ 高雄畫刊
穿過幽遠的拱門通道，讓人彷彿走進悠悠歲月。(攝影/Carter)
穿過幽遠的拱門通道，讓人彷彿走進悠悠歲月。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　旗山曾因香蕉經濟而蓬勃，留下優美的時光印記。近年來，隨著文創店家的興起，這座山城逐漸形成新舊交織的遊程路線。在這裡，您可以專程刻下屬於自己的手工印章，走讀旗山街道建築博物館，探索老屋重生的魅力。

心影印房是旗山地區唯一手工刻印印章店。(攝影/Carter)
心影印房是旗山地區唯一手工刻印印章店。(攝影/Carter)

心影印房：匠心獨具傳三代

　　走訪心影印房，起初讓人有些搞不清楚是否來到「影印」房？看到招牌上的「印刻」兩字，才恍然明白是一間印章店。埋首工作的第三代黃澤祥，傳承幾乎已絕跡的傳統手工篆刻，獨到功夫由爺爺黃石輝、父親黃承系一路交到他手上。不只堅守純手工篆刻美學，他們也都是旗峰詩社成員，黃澤祥也曾獲傳統詩學會優秀詩人獎，一手寫詩、一手雕刻，文采斐然。

黃澤祥傳承爺爺黃石輝、父親黃承系的印刻家業，特別的是三人都是詩人。(攝影/Carter)
黃澤祥傳承爺爺黃石輝、父親黃承系的印刻家業，特別的是三人都是詩人。(攝影/Carter)
隨著機器、電腦刻印問世，純手工篆刻成為一門面臨失傳的珍貴工藝。(攝影/Carter)
隨著機器、電腦刻印問世，純手工篆刻成為一門面臨失傳的珍貴工藝。(攝影/Carter)
　　黃澤祥拿起木頭印章，先執毛筆揮毫，無論小篆、楷書、隸書、草書各種書法字體樣樣精通。他回憶道，最初學習寫「反字」的時候，真是費了不少功夫。接著，他用銼刀一筆一畫地刻出印章，儘管手工機器問世多年，甚至可用電腦直接操作雕刻，手工雕刻無法複製的獨特性，仍讓這家百年老店備受推崇，成為文青心中的朝聖地，也讓人看見山城老街匠心獨具的文化傳藝。

地址：旗山區旗南一路1巷2-10號

電話：0912-987-212

在印章上先用毛筆揮毫，黃澤祥透露當年練寫反字最困難。(攝影/Carter)
在印章上先用毛筆揮毫，黃澤祥透露當年練寫反字最困難。(攝影/Carter)

風起文旅民宿：築起旗山光輝歲月

　　鄰近旗山老街的風起文旅民宿，曾是風華絕代的知名地標。黃管家透露，這棟老宅的前身是東洋旅社，旅社旁曾佇立50年代旗山繁華指標──仙堂戲院。曾聽老一輩人描述，這裡接待過無數歌舞團成員，以及隨片登台的明星，成為當時高朋滿座、數一數二的熱門旅宿，直到老戲院吹起熄燈號，東洋旅社也閒置多年。

風起文旅民宿。(攝影/Carter)
風起文旅民宿。(攝影/Carter)
風起文旅牆上貼滿懷舊老照片，讓訪客遙想起「東洋旅社」的往日風華。(攝影/Carter)
風起文旅牆上貼滿懷舊老照片，讓訪客遙想起「東洋旅社」的往日風華。(攝影/Carter)
　　為了延續旅社生命，民宿負責人啟動老屋修復計畫，除了保留紅磚瓦外牆詮釋老屋建築語彙，騎樓的老磁磚、傳統磨石子樓梯勾勒出臺灣老屋靈魂，拆下的檜木窗框再利用，為大廳牆面增添獨特風情。戶外院落也能發現一座馬賽克拼貼古井，融入現代設計巧思改造，使這棟充滿歷史縮影的建築，成為獨樹一格的文青旅宿。

地址：旗山區旗南一路30號

電話：0981-999-529

FB：風起文旅旗山民宿 The Wind Rises

IG：風起文旅｜高雄民宿 The Wind Rises Hotel

騎樓舊磁磚、磨石子樓梯在在訴說老屋的光陰故事。(攝影/Carter)
騎樓舊磁磚、磨石子樓梯在在訴說老屋的光陰故事。(攝影/Carter)
民宿融入現代設計巧思，5間客房打造自然簡約、地中海等不同風格。(攝影/Carter)
民宿融入現代設計巧思，5間客房打造自然簡約、地中海等不同風格。(攝影/Carter)

吳厝傳統豆花：紅磚古厝 懷舊好味

　　來到小吃美食林立的旗山老街中山路，果真令人食指大動。其中，以小豬湯圓豆花聞名的吳厝傳統豆花，熱賣超過十年，2020年更榮獲高雄100百選美饌。在充滿懷舊氛圍的紅磚古厝，品嚐堅持手工製作的豆花和手炒糖水，既好吃又好拍，這裡也榮登IG熱門打卡點。

吳厝傳統豆花創意推出小豬湯圓豆花，一開賣就爆紅。(攝影/Carter)
吳厝傳統豆花創意推出小豬湯圓豆花，一開賣就爆紅。(攝影/Carter)
　　熱情好客的吳老闆是第七代子孫，而吳厝是旗山當地望族吳家的發源地。老街上的巴洛克式建築正是吳家所建，足以想見當年榮景。百年吳家古厝歷史悠久，遊客可透過紅磚砌成的拱門進入，會發現裡面別有洞天：一進門是一片院落，隨後是一長串相連的拱門，是串起紅磚屋群的通道，延伸而深邃的特色，吸引了無數建築師和設計師前來探訪，成為旗山必訪景點之一。

地址：旗山區中山路130號

電話：（07）661-3837

FB：旗山老街吳厝傳統豆花

吳老闆是家族第七代子孫，返鄉創業寫下精彩的人生故事。(攝影/Carter)
吳老闆是家族第七代子孫，返鄉創業寫下精彩的人生故事。(攝影/Carter)
百年吳家古厝古色古香，身在其中彷彿置身旗山當地望族的歷史現場。(攝影/Carter)
百年吳家古厝古色古香，身在其中彷彿置身旗山當地望族的歷史現場。(攝影/Carter)
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】

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