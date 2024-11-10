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美濃水圳漫旅藝術節 傳統與現代交融的藝術盛宴

聯合新聞網／ 高雄畫刊
美濃水圳擁有百年歷史，是當地農田灌溉或日常洗滌的重要水路，在一年一度的漫旅藝術節期間則化身光雕藝術廊道。(圖片提供/米濃聚落)
美濃水圳擁有百年歷史，是當地農田灌溉或日常洗滌的重要水路，在一年一度的漫旅藝術節期間則化身光雕藝術廊道。(圖片提供/米濃聚落)

【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/米濃聚落】

　　美濃，這座以客家文化聞名的小鎮，其縱橫交錯的水圳網絡，自古便是當地農業發展的命脈。如今，這些水圳不只用於灌溉，還化身為藝術創作的舞台。已邁入第五屆的「美濃水圳漫旅藝術節」，將平凡的水圳轉變為光雕廊道，為美濃注入了新的活力與魅力。

2024水圳藝術節主視覺海報。(圖片提供/米濃聚落)
2024水圳藝術節主視覺海報。(圖片提供/米濃聚落)
　　「蒔秧苗文化事業工作室」由陳佳鴻創立，致力於地方創生，並在美濃深耕五年之久。最初，發起名為「秧光小市」的市集活動，意在為農村帶來不同的市集體驗。隨著活動的發展，團隊發現水圳在美濃的重要性，便開始思考如何藉由藝術共創來美化水圳，並將其打造成夜晚的亮點。這個概念最終成為「美濃水圳漫旅藝術節」的核心。如今，這項活動已成為美濃一年一度的文化盛事，不僅吸引在地居民，也吸引了許多外地遊客前來共襄盛舉。

沿線點燈的水圳，成為美濃最美的夜間祭典。(圖片提供/米濃聚落)
沿線點燈的水圳，成為美濃最美的夜間祭典。(圖片提供/米濃聚落)
　　今年的藝術節以「みのう みのう 台日交流祭」為主題，與日本福岡的浮羽市聯合策劃，擴展至國際文化交流。浮羽市的耳納（日語讀音「みのう」）連山與美濃的日語發音相同，這巧合也成為跨國合作的契機，活動在此主題之下，不僅展現了美濃水圳的浪漫風貌，更邀請臺日兩地眾多工藝品牌響應，豐富活動內容，深化兩地文化的交流與互動。

菸葉輔導站是藝術節主展場之一，有來自臺日的工藝品牌。(圖片提供/米濃聚落)
菸葉輔導站是藝術節主展場之一，有來自臺日的工藝品牌。(圖片提供/米濃聚落)
美濃紙傘工藝。(圖片提供/米濃聚落)
美濃紙傘工藝。(圖片提供/米濃聚落)
　　今年的藝術節分為美濃菸葉輔導站與美濃水圳兩大主展區，並呈現三大必看亮點。首先是美濃國小120位小朋友共同創作的燈籠區，燈籠上彩繪著孩子們心中的美濃印象，為夜晚的水圳增添了童趣與溫馨；其次是象徵美濃菸草歷史的菸葉意象主燈，展示於菸葉輔導站；最後則是與「美濃李家傘」合作創作的紙傘作品，將客家傳統工藝融入現代藝術。此外，水圳展區設有許多充滿日本元素的和紙燈飾，這些燈飾由蒔秧苗團隊設計，過程中與日本團隊進行大量討論，並攜手美濃李家傘共同製作，最後呈現出精湛細膩的工藝，為夜晚的美濃水圳增添了夢幻的藝術氛圍。

日本傳統謄寫版絹印。(圖片提供/米濃聚落)
日本傳統謄寫版絹印。(圖片提供/米濃聚落)
　　除了展覽，藝術節還推出了水圳遊程與各式體驗活動。水圳遊程專為散客設計，由專人導覽，深入介紹當地的水圳文化。體驗活動則與日本品牌合作，提供豐富有趣的選擇，例如「金繼體驗」，這是一種源自日本的修復技術，將破損的陶瓷器皿修復成別具美感的生活物件；絹印體驗則讓參與者手工印製自己設計的圖案；現場還有浴衣體驗，遊客可以穿著日本服飾，深入感受日本工藝與文化的魅力。

穿著浴衣漫步水圳，有種一秒到日本的感覺。(圖片提供/米濃聚落)
穿著浴衣漫步水圳，有種一秒到日本的感覺。(圖片提供/米濃聚落)
　　陳佳鴻建議，來參加藝術節的遊客不妨以步行方式探索美濃，感受小鎮的悠閒氛圍。路線可從美濃菸葉輔導站出發，藝術節期間還能在此品嘗帶有菸草香氣的金葉咖啡，隨後經過著名的美濃粄條街，最後抵達水圳。如此安排不僅能欣賞沿途的各項藝術作品，也能品味美濃在地美食與景色。

現場市集活動吸引眾多臺日品牌聚集。(圖片提供/米濃聚落)
現場市集活動吸引眾多臺日品牌聚集。(圖片提供/米濃聚落)
　　對陳佳鴻來說，舉辦藝術節的目的不只在於美化環境和推展觀光，更重要的是讓傳統工藝在現代社會中找到新的定位。透過藝術節，讓這些工藝以現代設計的形式重現，走進大眾視野，讓遊客得以重新認識其美與價值。「我們積極與在地老品牌和手工藝師傅合作，努力讓客家傳統工藝在創新中延續。」他期望透過藝術活動，讓傳統文化不僅成為歷史象徵，也成為現代生活的一部分，並在未來持續發展。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.11】

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