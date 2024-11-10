延展實境科技 大高雄百年歷史動起來

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市立歷史博物館】

當智慧科技走入傳統領域，百年高雄的歷史脈絡也可以變得像電影一樣生動鮮明。高雄市立歷史博物館與知名本土創意公司頑石「Bright Ideas」合作，推出「看透．大高雄」5G XR智慧導覽系統，透過實景互動的補充介紹，結合動畫與環境音效，帶來沉浸式的穿越旅程，讓歷史「動起來」。而這項創意設計榮獲了2023年「DNA巴黎設計大獎」平面設計類的互動設計優勝獎，讓台灣科技創意獲得世界的矚目。

觀眾在展區使用「看透．大高雄」智慧導覽設備進行互動，彷彿與歷史進行對話。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)

智慧導覽助攻 探索高雄人文與歷史

從小漁村發展成國際大港，由工業之都轉型為港市合一的親水城市，高雄擁有豐富的歷史與人文故事值得探索。「看透．大高雄」5G XR智慧導覽服務，為「水系」、「海港」、「鐵道」三個常設展帶來身歷其境的觀賞體驗。

透過導覽系統，由可愛的史伯帶路逛歷史博物館，館內還設置了28個互動問答，從趣味互動中了解高雄的文化歷史。(攝影/李瑰嫻) 舉起平板電腦左右搖晃掃描，高史博氣派的白色T字型大階梯旁，吉祥物「高史伯」突然現身，引導遊客走入虛實交錯的高雄時空旅行。「看透．大高雄」運用主動式光學感測與AI空間辨識技術，精心設計出充滿驚喜的情境動畫，並加入延伸閱讀、圖片解說與互動性知識問答，共約35組2D與3D的動畫模型、52個高雄地標錨點以及100組知識便利貼，將高雄的時代背景一一展開，彷彿歷史就在眼前鮮活重現。

展示系統的介面簡潔容易上手，方便參觀者根據需求規劃自己的參觀路線。(攝影/李瑰嫻)

從「水系、海港、鐵道」角度 解碼歷史記憶

首先來到「水系」展廳，透過平板畫面，地上的高雄水系圖栩栩如生地流動起來。那瑪夏區的卡那卡那富族在楠梓仙溪舉行河祭儀式，林園海邊鳳芸宮媽祖啟航，出發「海上巡香」，在土地與水圳緊密結合的美濃，廣善堂正舉行送字紙灰祭典，高雄的聚落與自然地貌，沿著水系川流緊緊相連、環環相扣，文化風俗躍然眼前。

在5G XR技術助攻下，智慧導覽平板畫面上的高雄水系圖栩栩如生地流動起來。(圖片提供/高雄市立歷史博物館) 「海港」展廳呈現了高雄港從漁村發展至今的歷程，經歷築港、二戰毀壞到作為現代化商港的重生，藉由智慧導覽平板，參觀者可以對比現代與過去的高雄港景象，動畫亦呈現出買辦、築港工人、引水人等角色的辛勤工作，展現高雄港百餘年來勞動者專業而堅毅的風采。

陳列各種火車和鐵路模型的「鐵道」展廳中，動畫和火車聲響，將參觀者拉回百年前高雄鐵路高速發展的年代，高雄第一座火車站「打狗停車場」如何帶動高雄港建設？又為何經歷了三次搬遷？透過智慧導覽可以更深入淺出地了解高雄鐵道的前世今生，解碼生活周遭隱藏的歷史回憶。

透過互動導覽系統，不僅能了解高雄的鐵道發展歷史，還能發掘不為人知的小故事。(攝影/李瑰嫻) 「這套系統的研發過程經歷了許多調整與測試，我們希望在傳遞文化故事的同時，提供友善的互動體驗。」高史博專員蔡孟珊表示：「高史博還加入了許多延伸資訊，並以策展者的角度做介紹，讓參觀者能探索更深層的展覽脈絡。最終版本還融入了趣味小故事，讓內容更加豐富。」

此外，系統可以根據參觀者的需求規劃最合適的參觀動線，更特別針對親子參觀者，設計28道互動問答題，讓他們在遊覽的同時挑戰自己的歷史知識，彷彿參與一場趣味十足的測驗尋寶遊戲。

「看透．大高雄」的實境延伸，如同翻開塵封在回憶中的老故事，帶給參觀者更主動、更沉浸的參與感。史博館希望持續開發外語版本，讓更多國際旅客認識高雄的歷史軌跡與文化故事，更瞭解高雄這座城市。

• 高雄市立歷史博物館

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

電話：（07）531-2560

官網：高雄市立歷史博物館