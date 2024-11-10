穿越5千年！從鳳鼻頭考古教育館一探老祖先的生活遺跡

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府文化局】

「5000年前，高雄人是怎麼生活的？」從現今遙想史前，我們很難想像在文字出現前，人類是如何互相交流？在車輛還未發明前，他們又是如何移動、遷徙？在踏入鳳鼻頭考古教育館前，心中是否也對史前生活充滿百種想像？

為慶賀港都設市百年，高雄市政府文化局特別策劃「百年好市」系列活動，於今年9月一連舉辦兩場好市遶境「考古高雄：走讀5000年-從古高雄灣到鳳山丘陵」遊程，帶領民眾漫步國定鳳鼻頭（中坑門）考古遺址，深入鳳鼻頭考古教育館一探老祖先生活遺跡，獲得熱烈迴響。

中芸國小鳳鼻頭考古教育館推廣活動。(圖片提供/高雄市政府文化局)

從鳳鼻頭考古教育館 展開史前時代巡禮

位於鳳鼻頭遺址所在地山腳下的鳳鼻頭考古教育館，外觀採用貨櫃量體輕巧變化組裝，內部空間簡約、通透明亮，打造出展示與文化保存兼具的空間。文化局文化資產中心考古監管員說，教育館不但是鳳鼻頭遺址文化保存的重要里程碑，也是考古知識的傳播基地，讓更多人認識鳳鼻頭遺址文化，瞭解所在的這片土地。

鳳鼻頭考古教育館。(攝影/Carter) 1940年代日本人金子壽衛男首次發現鳳鼻頭遺址，但當時將其稱為「中坑門貝塚」，考古監管員說：「所謂『貝塚』是指貝丘，可以想像成貝殼的墳墓，因史前人類吃貝殼，但若吃完隨意丟棄，容易腳踩到而受傷，所以他們會將其集中起來，是史前垃圾堆砌的地方。剛好金子壽衛男喜歡貝類，因此開啟鄉土研究的契機。」

直至第二次世界大戰末期，日本考古學家坪井清足於鳳鼻頭考古遺址服兵役，因挖掘戰壕之際，適巧發現夾雜許多陶片和石器的地層（文化層），戰爭結束之後他便開始進行研究，於1945年首度以「鳳鼻頭」為名發表，考古監管員補充說：「臺灣第一個登上國際的遺址就是這裡。」後經2000年公告為國定古蹟，2006年重新指定為國定遺址。

台灣人類學、考古學家劉益昌教授於1993年進行試掘，將其文化層區分為大坌坑文化、牛稠子文化鳳鼻頭類型、及鳳鼻頭文化等三個文化層，並初步劃設遺址範圍。(攝影/Carter) 鳳鼻頭考古遺址位於鳳山丘陵南端前緣緩坡處，為一處海升後沖積平原所形成的台地，屬於隆起的珊瑚礁石灰岩地質。談起鳳鼻頭考古遺址的重要性，考古監管員說：「它可以對應距今約6000年至2000年的新石器時代，是臺灣南部最早建立史前文化層序的遺址。特別的是，該遺址文化發展還涵蓋新石器時代早期至晚期的大坌坑文化、牛稠子文化鳳鼻頭類型及鳳鼻頭文化等三個文化層。」這也意味著不同時期的史前人類，皆曾不約而同或前後相接續的進入遺址內住居與活動。

鳳鼻頭考古遺址中，有明顯的貝塚堆積。(攝影/Carter) 從鳳鼻頭文化時期出土的陶器中可發現，當時已出現磨光黑陶(左)彩陶(右)等細膩的工藝手法。(攝影/Carter) 根據出土遺物最早可追溯距今5000多年前，從最早期的大坌坑文化（約5000-4300B.P.）（見註解*）中發現斧鋤形器等生產工具，研判當時已有初級農業的生業情形，陶器以紅色、磨製石器為主；到了新石器時代中期牛稠子文化鳳鼻頭類型（約4300-3500B.P.）聚落範圍逐漸擴張，出土文化遺物數量也明顯增加，從遺物中可判斷當時人類已有落地生根、拓墾山林遺跡。陶器則以細繩紋陶為主，顏色開始出現紅色、黑色、灰黑色等，研判當時人類已會利用火溫來控制陶器顏色，石器包括石斧、石刀、石鏃等，顯見當時是以農業、漁獵與狩獵並重的生活型態；接著到晚期的鳳鼻頭文化（約3500-2000B.P.）出土的陶器則開始有了彩陶、磨光黑陶等更細膩的工藝手法。

鳳鼻頭考古遺址一舉橫跨大坌坑文化、牛稠子文化鳳鼻頭類型及鳳鼻頭文化等3個時期，是難得一見具時間深度及連續性的遺址。(攝影/Carter)

聽歷史在說話 一起來體驗考古魅力

跟隨考古監管員實地走訪鳳鼻頭考古遺址，沿著鳳山丘陵往上走，眼前即出現蔚藍壯闊的海平面，讓人不禁感嘆時光的變遷。考古監管員說，在天氣好的時候，這裡甚至能夠遠眺小琉球的輪廓。

左：高雄市政府文化局出版《考古聯盟：鳳鼻頭人》以漫畫形式輕鬆瞭解鳳鼻頭文化；右：有趣遺址導覽，帶領民眾走出戶外親自體驗考古魅力。(圖片提供/高雄市政府文化局) 考古監管員分享，這裡也曾挖掘到從澎湖的玄武岩及山地門的頁岩，藉此可推斷代表當時已有交易行為，也依稀描繪出古人類的生活樣態。語談間，考古監管員又在山坡碎石裡發現貝殼，他笑說，常有很多學童誤以為考古就是找恐龍化石，因此透過鳳鼻頭考古教育館，不僅可建立他們的正確考古觀念並鼓勵動手動腦，讓學習不再侷限於書本，而是能走出戶外親自體驗考古魅力。

考古教育課程會讓學童們辨識區分陶器、石器、鹿豬魚等動物骨頭的不同。(攝影/Carter) 指壓紋路是鳳鼻頭文化的經典陶器之一，透過觸摸，彷彿與史前人類碰觸。(攝影/Carter) 鳳鼻頭考古教育館的活動相當多元，除每年舉辦的教育課程、工作坊以及走讀遊程外，還可透過考古照片與工具深入瞭解考古工作和史前文化。考古監管員一邊示範一邊說，創造互動式學習環境可讓探索歷史增添更多樂趣與想像力，例如：經由觸摸鳳鼻頭文化的陶片上手指壓出的紋路，想像與古人類跨時空接觸，或從動手拼陶器拼圖和拓印中，瞭解當時的藝術文化等，體驗活動激發了對歷史的好奇心，也讓人更深入認識這片土地的文化。

＊註：B.P.（距今），Before Present，考古學的年代標記法，以西元1950年為基準，距今4700年（4700 B.P.）的意思就是比西元1950年早了4700年。

官網：國定鳳鼻頭考古遺址

FB：鳳鼻頭考古教育館

預約導覽：國定鳳鼻頭考古遺址預約導覽