生活減塑運動 裸裝購物新主張

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻】

逛菜市場或購買日用品時，雙手常常被大包小包的塑膠袋佔滿，無形中加重了環境的負擔。隨著聯合國計劃在2024年底推動「全球塑膠公約」，減塑已然成為全球的趨勢。高雄響應友善環境風潮，左營龍華市場提倡「無塑買菜」，還推出購物減塑抽加菜金活動；另外，在中山大學校園內，全台首間在大學校園內的無包裝商店「C House 無包裝蛤作社(ha̍p-tsok-siā)」提供從餅乾、零食到環保清潔用品的裸裝商品。

高雄商家的創意巧思減塑變得簡單又有趣，每個人都能輕鬆為地球貢獻一份心力！

市場中的手搖飲攤位響應減塑風潮，飲料裝入顧客自備的環保杯中。(攝影/李瑰嫻)

龍華市場：響應無塑購物好生活

「老闆，我要兩碗蚵仔麵線，請幫我裝保鮮盒。」

「一杯珍珠奶茶少糖微冰，用環保杯裝。」

在高雄左營龍華市場，這樣的對話愈來愈常見。自從推動減塑運動以來，越來越多民眾逛市場開始自備容器和購物袋，養成隨手減塑的習慣。

設置在龍華市場外的二手袋循環箱，方便民眾隨手取用，減少忘帶袋子時的尷尬。(攝影/李瑰嫻) 整潔明亮的龍華市場，擁有豐富的生鮮蔬果區、時尚壽司吧、創意異國美食以及特色手搖飲等熟食攤位，從早到晚人潮不斷。曾經是塑膠袋使用大戶的菜市場，如今積極推動減塑措施，與高雄市政府攜手推動「我自己有『袋』，無塑來買菜」活動。91家攤商響應不主動提供塑膠袋的號召，鼓勵顧客自備環保袋或容器進行購物。小吃攤位也以可重複使用的餐具取代免洗餐具，而蔬果攤則採用裸賣陳列方式，減少塑膠包裝，讓市場從經營到銷售全面落實減塑理念。

店主將熱騰騰的蛋塔仔細放入顧客自備的環保袋裡，提供美味同時減少塑膠使用。(攝影/李瑰嫻) 「市場客群中年輕人很多，大家都很響應減塑，很多客人會自己帶環保袋來裝我們的蛋塔和點心。」市場內人氣港式甜點攤「禾日水巷」的老闆笑著說。這裡的現烤蛋塔外酥內嫩，香氣四溢，顧客常常一買就是好幾個。熟客們通常會自備環保餐盒或購物袋，而老闆則細心地將蛋塔一個個整齊地裝好，既方便又環保，大家也樂於養成這樣的好習慣。

顧客自備購物袋掃描QR碼即可登錄參加抽獎，有機會獲得200元至1500元的加菜金。(攝影/李瑰嫻) 市場外設置的二手袋循環箱也是活動的一大特色。許多忘記帶購物袋的民眾，可以在這裡免費取用重複使用的紙袋，做到物盡其用。同時，即日起到11月30日止，在龍華市場自備購物袋或環保容器購物，掃描QR碼登錄，即有機會抽中1,500元的消費券，鼓勵更多人參與無塑購物。

裸賣新風潮：高雄首家無包裝商店的環保使命

位於中山大學的「C House 無包裝蛤作社(ha̍p-tsok-siā)」是全臺首家在大學校園內以裸賣形式的日用品商店。店主劉瀞云因關注海洋生態，深刻體會到減塑的重要性，於是開設了這間小店。透過「用多少，買多少」的裸賣模式，消費者可依照實際需求購買商品，讓減塑的理念更自然地融入生活。

「C House」是全臺首家在大學校園內的裸賣日用品店，店主劉瀞云希望透過裸賣減少塑膠使用。(攝影/李瑰嫻) 劉瀞云表示，減少一個塑膠袋可以減少60克的碳排放，她希望通過這間雜貨店的日用品與零食販售，讓淨零減塑的概念更貼近大家的日常生活。「從簡單的購物行為開始，大家一起參與，才能帶來真正的改變。」她笑著說。

店內精選無毒環保清潔劑、天然洗髮餅、手工米糠皂和月亮褲等，一系列環境友善的優質選品。(攝影/李瑰嫻) 店內販售的商品包含茶包、零食果乾、清潔劑，以及玻璃吸管、竹柄牙刷等日用品。針對宿舍族群提供單顆洗衣球、小包裝的小蘇打粉等，「剛剛好」的份量深受好評。此外，一系列環境友善的優質選品，如無毒環保清潔劑、天然洗髮餅、手工米糠皂和月亮褲等，在學生族群之外，也吸引了不少校外顧客專程來購買。

針對忘記自備容器的顧客，店內也貼心準備了乾淨的回收瓶罐，供免費盛裝使用。(攝影/李瑰嫻) 秤重式裸賣不僅減少塑膠包裝，也讓預算有限的學生族群可以酌量購買，從而降低使用環保產品的門檻。針對忘記自備容器的顧客，劉瀞云也貼心準備乾淨的回收瓶罐供免費使用。如同店內張貼的一句話：「只需要自備容器，就可以簡簡單單做到一件環保的事。」劉瀞云也希望透過裸賣雜貨店，讓更多人從日常小事開始實踐減塑，創造更永續的未來。