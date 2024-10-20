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港都新世代Now&Future

聯合新聞網／ 高雄畫刊
(攝影/Carter)
(攝影/Carter)

　　湛藍海面船隻點點，鳴笛聲劃破天際，彷彿宣告一場全新冒險，即將從港都啟航。

　　乘著文化浪潮，我們與世界交朋友，因此養成高雄熱情、開放、自由的個性。無論您從哪裡來，都能在此找到屬於自己的美好「新」生活：原為移工的阮氏青河，藉由語言打開新視界，現在是桃李天下的語言名師；「新高雄人」韓國啦啦隊員安芝儇，成為運動、觀光最強外掛，勇敢為職涯開啟新頁。

　　新舊世代的傳承，不只揮別過去，同時開創無限可能的新契機：盧家父子深究日本百年傳統寄木細工，發揮職人精神走出一條新路；過去以養鴨文化聞名的阿蓮崙港社區，賦予老屋新生命，3度奪下有建築奧斯卡獎之稱的「建築園冶獎」，成為永續農村典範；10月，年度科技盛事「 TTXC台灣文化科技大會」在高雄登場，如同童年時按下遊戲PLAY鍵進入新世界的期待，以藝術科技重新定義世界。

　　2024年，適逢高雄設市百年，我們用精采的文化巡禮慶賀這個榮耀時刻，以熱情、開放的心迎向未來，再創港都百年新篇。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

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