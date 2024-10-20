按下遊戲PLAY鍵！「2024 TTXC台灣文化科技大會」 邀你大玩未來科技

【◎文/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府文化局、集英社、2022 Suzume Film partners】

準備好跟著科技脈動，穿梭到虛實交織的未來空間了嗎？就等您按下PLAY鍵！

「2024 TTXC台灣文化科技大會」10月12日至27日將於高雄駁二藝術特區盛大登場，今年以「FUTURE AT PLAY」為題，由文化部和高雄市政府攜手打造全臺最大未來內容展演，邀請業界與民眾一起登入產業趨勢，挑戰遊戲娛樂、虛擬偶像及科技藝術等未來文化新面貌。

TTXC最大地景作品 「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」絢爛登場，即日起至10/27每晚7點至10點，歡迎來體驗身歷其境互動光影。(圖片提供/高雄市政府文化局) TTXC最大地景作品 「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」絢爛登場，即日起至10/27每晚7點至10點，歡迎來體驗身歷其境互動光影。(圖片提供/高雄市政府文化局)

3大展區 、8大主題、超過70部作品 邀你大玩未來科技

去(2023)年開幕4日即湧入80萬參觀人次的「TTXC台灣文化科技大會」，今年即將於駁二藝術特區再度登場， 大會內容橫跨展演、影視、音樂、科技及產業等面向，涵蓋聚焦明日趨勢的「G.A.M.E.未來主題展」、亞洲最大規模「XR DREAMLAND」沉浸式影像大展、以及文策院年度焦點「INNOVATIONS」文化科技創新展演等3大展區，集結超過70部作品、上百場精彩活動，還有千載難逢的大師論壇精彩上演，共同探索AI人工智慧、XR虛擬實境、VTUBER虛擬偶像、沉浸式娛樂、IP科技創新、科技跨域、國際駐村及未來社群等8項未來主題。

以同名3D電影為世界觀的《妖怪森林》沉浸式展演，將觀眾帶入魔神仔的神秘世界。(圖片提供/高雄市政府文化局)

暢遊各國科技藝術 享受科技與藝術的無限邊界

今年TTXC最熱看點之一，是2016年曾以里約奧運閉幕影片「東京八分鐘」驚艷全球的當代知名新媒體藝術家真鍋大度將在「G.A.M.E未來主題展」中帶來跨域三部曲特別企劃。首先是與數位藝術家凱爾麥當勞合作展出《鏡子裡的自己》AI作品，藉由人工智慧即時影像分析，可看到鏡中不斷變幻的自己，帶領參觀者感受到前所未有的「照鏡子」體驗，並同時於國際論壇探討未來音樂，更將聯手表演團體「明和電機」，帶來難得一見的科技現場音樂會 ，為臺灣民眾帶來最強跨域的文化科技內容。

G.A.M.E未來主題展中作品《鏡子裡的自己》利用科技即時生成AI化身，顛覆民眾照鏡子的日常經驗。(圖片提供/高雄市政府文化局) 運用圖像生成技術，將臺灣夜市變成浮世繪的《屋台系列》也將在G.A.M.E.未來主題展中呈現。(圖片提供/高雄市政府文化局) 創作團隊陣容堅強的「G.A.M.E未來主題展」，充分體現了科技與藝術的結合。包括藝術團隊「江戶未來世」運用AI圖像生成技術，展現臺灣夜市文化的《屋台系列》；英國團隊「Universal Everything」帶來的數位CGI影像知名巨作《變形》，藉由以火、水、土、氣等不同元素組成的巨人，感受萬物由原點而生、又重回大地的奇妙循環。美國藝術家基爾‧丹格‧穆茲克瑙的《衍生遊戲 - 遊行》，以高效率運算技術結合動態視覺設計，創造出具備多樣性格的有趣行走生物。

國際論壇×產業交流 打造亞洲最大產業盛事

TTXC最重要的核心產業活動「國際論壇」也規劃超過10場精彩論壇，透過數位藝術、影視特效、動漫創作、遊戲設計與多媒體娛樂等未來議題，邀請觀眾沉浸在科技與文化的交融之中。

「國際論壇」鎖定數位藝術、影視特效、動漫創作、遊戲設計與多媒體娛樂等議題，邀請國內外產業意見領袖與專家開講。(圖片提供/高雄市政府文化局) 動漫迷千萬別錯過，《排球少年》及《名偵探柯南》導演滿仲勸將來台TTXC論壇開講！(圖片提供/集英社) 創下極高票房，TTXC論壇將邀請《鈴芽之旅》幕後團隊來台開講。(圖片提供/ 2022 Suzume Film partners) 其中最受矚目的「漫畫改編動畫」主題，將由知名導演滿仲勸與集英社少年JUMP副編輯長本田佑行現身說法，分享漫畫《排球少年》改編動畫獲得廣大迴響的成功祕訣。「動畫製作」主題則由動畫《鈴芽之旅》製作公司「CoMix Wave Films」董事角南一城與製作管理篠崎裕道，分享如何運用創新技術提升電影情境。

另外，全球數位藝術最大展演「林茲電子藝術節」大獎負責人小川繪美子，與TTXC「G.A.M.E未來主題展」策展人蔡宏賢對談「AI會成為藝術界的魔法師還是挑戰者？」；製作《與神同行》等賣座影片的韓國VA Corporation副總經理柳在奐和新媒體部門本部長李壽英，受邀分享「解鎖時空：虛擬製作技術開啟無限的影視創作之門」。

TTXC 未來主題展重新詮釋的懷舊遊戲街機，以AI進行實體對戰。(圖片提供/高雄市政府文化局) 針對國內文化科技產業人士舉辦的「XR產業週」和「INNOVATIONS產業週」將於10月16至20日登場，藉由上百場專業講座、提案大會、導師會、媒合會、交流會、開發者大會等活動促進業界交流媒合，預計將吸引超過500位國內外產業人士齊聚高雄，共同參與這場全球文化科技生態圈的盛會。

TTXC台灣文化科技大會透過趨勢科技展現文化內容，提供產業界與文化圈共創的平台。(圖片提供/高雄市政府文化局)

高雄創意活動 串聯2024 TTXC台灣文化科技大會

與TTXC大會串聯，亞洲最大規模的XR影展、DigiWave數位科技藝術展、高雄電影節、Takao Rock打狗祭等，高雄具代表性的內容創意活動也將同步登場，今年「XR DREAMLAND」及「XR國際競賽」，共超過40部包括多人互動、博物館展演、沉浸式體驗等XR作品參展，影迷也有機會一次飽覽周東彥與狠劇場《穿越霧中》，河床劇團《彩虹彼端》及《寂靜》，黃丹琪及法國搭檔摩根歐馬的《女海盜：生存守則》等，在國外斬獲多項大獎的臺灣XR代表作品。

10月12日至27日「2024 TTXC台灣文化科技大會」，歡迎大家前來高雄，一同按下PLAY鍵，盡情翱翔科技與文化創造的精采世界。

2024「Takao Rock打狗祭」超過60組國內外創作歌手、樂團開唱，演出規模更勝以往。(圖片提供/高雄市政府文化局) TTXC公布亞洲最大沉浸式影像大展「XR DREAMLAND」首波作品，其中《彩虹彼端》為郭文泰開創VR歌舞的跨界新作。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「XR DREAMLAND」展區今年有超過40部XR作品參展，主題聚焦多人互動及沉浸式體驗。(圖片提供/高雄市政府文化局) • 2024 TTXC台灣文化科技大會

時間：10月12日（六）〜10月27日（日）

會場：高雄駁二藝術特區

官網：2024 TTXC台灣文化科技大會

FB：TTXC 台灣文化科技大會