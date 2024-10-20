打造性別友善之城 共創包容與平等場域
【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】
2019年5月24日起，臺灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，同志伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記；而高雄在2015年起，即創全臺之先受理同性婚姻註記，除此外還擁有象徵支持多元性別的彩虹地景，每年11月的高雄同志大遊行，吸引了許多國內外觀光客造訪，現在就跟著我們一起來看高雄如何打造出多元友善的公共空間，讓市民與旅人們，造訪高雄時隨時感受到這座城市的友善與包容。
走入鹽埕區巷弄之中，一棟老宅翻新的幽靜小屋映入眼簾，「阡陌一舍 UNS」屋外飄揚的彩虹旗象徵希望、驕傲與多元，屋內裝潢風格清新，自然散發著愜意與慵懶的氛圍。阡陌一舍 UNS負責人鄭阡荏正是臺灣性別友善觀光協會的理事長，深知LGBTQ+族群在旅行中常遭遇的異樣眼光與不友善對待，因此帶領協會推動觀光產業的性別友善環境，並推出友善標章。鄭阡荏強調，性別友善的核心在於用開放且包容的態度接待每位旅客，消除性別刻板印象，實現真正的平等。為此，「阡陌一舍 UNS」不僅提供舒適的住宿環境，致力營造包容的氛圍，讓每位旅客都能自在地做自己，安心享受旅程。
高雄市政府觀光局也與「臺灣性別友善觀光協會」合作，搶攻「彩虹經濟」，率全國之先推出「性別友善旅宿」認證。想取得這項認證的旅宿業者，需先完成性別平等課程並通過專家評鑑。審查標準包括張貼明顯的識別標誌、設置性別友善廁所、允許員工根據性別認同自由選擇制服，以及友善化的表單設計等，均是為了讓任何族群的旅客都能感受尊重與自在。
「性別友善店家」亦是高雄近年極力推動的政策之一，提升商家性別意識，引導業者認識「彩虹經濟」，營造多元開放的消費氛圍。「初應羽球高雄概念店」正是實踐者，店內不僅陳列著形形色色的羽球裝備，也擺放著諸多如彩虹旗幟等小物，負責人方昭禪分享道：「我們對所有『性別』的顧客，都一視同仁。不因外表或性別來判斷顧客的球技，也不依據性別推薦產品，而是依顧客的實際需求來推薦合適的裝備。」店內所有運動服裝均為中性款，並在球拍設計中融入跨界理念，推出了「彩虹系列」球拍，透過設計傳遞支持與認同。
「鸚鵡螺餐酒館」則是一間融合了藝術與性別友善的餐酒館，同時也是高雄最自由的在地現場喜劇品牌——喜劇開港的基地，位於一棟韻味獨特的洋房老屋中，空間設計融入前衛的龐克金屬元素，既新潮又充滿歷史感。負責人薛憲修介紹，鸚鵡螺不僅是一家餐廳，更是一個多元的表演平臺，常與性別團體合作，曾舉辦跨性別展覽，並常作為多元性別族群的表演場地，曾獲得港都最佳變裝皇后第二名的跩姬寶貝，便曾在此帶來驚豔的變裝皇后演出。56屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）編劇獎入圍者康語妮也曾在此獻上幽默風趣的脫口秀表演。薛憲修強調，鸚鵡螺致力提供一個安全、自由的環境，讓所有表演者都能自在地展現自我，他指出「我們員工本身就十分多元，因此更懂得尊重與理解差異，避免無意中的冒犯。」這也成為鸚鵡螺最大的優勢與特色。
此外，「性別友善廁所」也成為推動性別平權的重要措施，不僅是性別友善旅宿與店家標章的審查項目，亦是許多機關、學校的評鑑視導的關鍵指標。過去廁所僅分為男廁與女廁，但隨著性別平權與尊重多元差異的觀念日益普及，廁所規劃變得更加細膩，強調不以二元性別區分，高度重視隱私與安全。設計上講求動線簡單、無死角且富美感，讓每位使用者都能在包容與舒適的環境中安心使用。建造前也針對使用者結構與使用習慣進行調查，確保符合需求，真正體現平等的精神。
高雄市在推動性別平等的進程中不斷創新，帶領旅宿業、商家以及公共設施一同進步，更一步步透過性別友善標章、廁所設計等具體措施，展現對多元性別的友善與支持，希望每個人在這座城市都能浸潤在平等與尊重的溫暖氛圍之中。
• 阡陌一舍 UNS
地址：高雄市鹽埕區堀江街23-2號
電話：(07)521-2311
FB：阡陌一舍UNS
IG：阡陌一舍 UNS (Stay・Cafe・Cakery)
• 初應羽球高雄概念店
地址：高雄市苓雅區建國一路175之9號
電話：0912-903180
FB：TRUEiin初應羽球高雄概念店
IG：TRUEiin初應羽球高雄概念店
• 鸚鵡螺餐酒館
地址：高雄市鹽埕區五福四路117號
電話：0906-963156
FB：鸚鵡螺餐酒館 Bar Ssn-117
IG：鸚鵡螺餐酒館 Bar Ssn-117
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】
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