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打造性別友善之城 共創包容與平等場域

聯合新聞網／ 高雄畫刊
象徵支持多元性別的彩虹小物。(攝影/Carter)
象徵支持多元性別的彩虹小物。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　2019年5月24日起，臺灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，同志伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記；而高雄在2015年起，即創全臺之先受理同性婚姻註記，除此外還擁有象徵支持多元性別的彩虹地景，每年11月的高雄同志大遊行，吸引了許多國內外觀光客造訪，現在就跟著我們一起來看高雄如何打造出多元友善的公共空間，讓市民與旅人們，造訪高雄時隨時感受到這座城市的友善與包容。

「阡陌一舍 UNS」的經營者是「臺灣性別友善觀光協會」理事長鄭阡荏。(攝影/Carter)
「阡陌一舍 UNS」的經營者是「臺灣性別友善觀光協會」理事長鄭阡荏。(攝影/Carter)
　　走入鹽埕區巷弄之中，一棟老宅翻新的幽靜小屋映入眼簾，「阡陌一舍 UNS」屋外飄揚的彩虹旗象徵希望、驕傲與多元，屋內裝潢風格清新，自然散發著愜意與慵懶的氛圍。阡陌一舍 UNS負責人鄭阡荏正是臺灣性別友善觀光協會的理事長，深知LGBTQ+族群在旅行中常遭遇的異樣眼光與不友善對待，因此帶領協會推動觀光產業的性別友善環境，並推出友善標章。鄭阡荏強調，性別友善的核心在於用開放且包容的態度接待每位旅客，消除性別刻板印象，實現真正的平等。為此，「阡陌一舍 UNS」不僅提供舒適的住宿環境，致力營造包容的氛圍，讓每位旅客都能自在地做自己，安心享受旅程。

「阡陌一舍 UNS」主動宣示為「性別友善旅宿」，認同這個議題的員工，入職就會有歸屬感。(攝影/Carter)
「阡陌一舍 UNS」主動宣示為「性別友善旅宿」，認同這個議題的員工，入職就會有歸屬感。(攝影/Carter)
　　高雄市政府觀光局也與「臺灣性別友善觀光協會」合作，搶攻「彩虹經濟」，率全國之先推出「性別友善旅宿」認證。想取得這項認證的旅宿業者，需先完成性別平等課程並通過專家評鑑。審查標準包括張貼明顯的識別標誌、設置性別友善廁所、允許員工根據性別認同自由選擇制服，以及友善化的表單設計等，均是為了讓任何族群的旅客都能感受尊重與自在。

「阡陌一舍 UNS」設置的「性別友善廁所」。(攝影/Carter)
「阡陌一舍 UNS」設置的「性別友善廁所」。(攝影/Carter)
　　「性別友善店家」亦是高雄近年極力推動的政策之一，提升商家性別意識，引導業者認識「彩虹經濟」，營造多元開放的消費氛圍。「初應羽球高雄概念店」正是實踐者，店內不僅陳列著形形色色的羽球裝備，也擺放著諸多如彩虹旗幟等小物，負責人方昭禪分享道：「我們對所有『性別』的顧客，都一視同仁。不因外表或性別來判斷顧客的球技，也不依據性別推薦產品，而是依顧客的實際需求來推薦合適的裝備。」店內所有運動服裝均為中性款，並在球拍設計中融入跨界理念，推出了「彩虹系列」球拍，透過設計傳遞支持與認同。

負責人方昭禪表示：「不管男生、女生或是多元性別的人，在『初應羽球高雄概念店』都不會受到歧視，而是同一的對待。」(攝影/Carter)
負責人方昭禪表示：「不管男生、女生或是多元性別的人，在『初應羽球高雄概念店』都不會受到歧視，而是同一的對待。」(攝影/Carter)
打羽球也要重視美感、尊重性別多元，「彩虹系列」以彩虹顏色轉化成球拍符號。(攝影/Carter)
打羽球也要重視美感、尊重性別多元，「彩虹系列」以彩虹顏色轉化成球拍符號。(攝影/Carter)
　　「鸚鵡螺餐酒館」則是一間融合了藝術與性別友善的餐酒館，同時也是高雄最自由的在地現場喜劇品牌——喜劇開港的基地，位於一棟韻味獨特的洋房老屋中，空間設計融入前衛的龐克金屬元素，既新潮又充滿歷史感。負責人薛憲修介紹，鸚鵡螺不僅是一家餐廳，更是一個多元的表演平臺，常與性別團體合作，曾舉辦跨性別展覽，並常作為多元性別族群的表演場地，曾獲得港都最佳變裝皇后第二名的跩姬寶貝，便曾在此帶來驚豔的變裝皇后演出。56屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）編劇獎入圍者康語妮也曾在此獻上幽默風趣的脫口秀表演。薛憲修強調，鸚鵡螺致力提供一個安全、自由的環境，讓所有表演者都能自在地展現自我，他指出「我們員工本身就十分多元，因此更懂得尊重與理解差異，避免無意中的冒犯。」這也成為鸚鵡螺最大的優勢與特色。

「鸚鵡螺餐酒館」的表演者涵蓋多元性別族群，是一個開放給所有人的空間。(攝影/Carter)
「鸚鵡螺餐酒館」的表演者涵蓋多元性別族群，是一個開放給所有人的空間。(攝影/Carter)
「鸚鵡螺餐酒館」是間新潮的老屋餐廳，也是一個藝文空間。(攝影/Carter)
「鸚鵡螺餐酒館」是間新潮的老屋餐廳，也是一個藝文空間。(攝影/Carter)
　　此外，「性別友善廁所」也成為推動性別平權的重要措施，不僅是性別友善旅宿與店家標章的審查項目，亦是許多機關、學校的評鑑視導的關鍵指標。過去廁所僅分為男廁與女廁，但隨著性別平權與尊重多元差異的觀念日益普及，廁所規劃變得更加細膩，強調不以二元性別區分，高度重視隱私與安全。設計上講求動線簡單、無死角且富美感，讓每位使用者都能在包容與舒適的環境中安心使用。建造前也針對使用者結構與使用習慣進行調查，確保符合需求，真正體現平等的精神。

無論友善店家亦或是旅宿，廁所均係認證是否「性別友善」相當重要的指標，圖為鸚鵡螺餐酒館。(攝影/Carter)
無論友善店家亦或是旅宿，廁所均係認證是否「性別友善」相當重要的指標，圖為鸚鵡螺餐酒館。(攝影/Carter)
高雄流行音樂中心的性別友善廁所是所有人都能安心使用的公共空間。(攝影/Carter)
高雄流行音樂中心的性別友善廁所是所有人都能安心使用的公共空間。(攝影/Carter)
鳳山行政中心的性別友善廁所，入口採無門扇、視覺遮蔽的方式設計。(攝影/Carter)
鳳山行政中心的性別友善廁所，入口採無門扇、視覺遮蔽的方式設計。(攝影/Carter)
　　高雄市在推動性別平等的進程中不斷創新，帶領旅宿業、商家以及公共設施一同進步，更一步步透過性別友善標章、廁所設計等具體措施，展現對多元性別的友善與支持，希望每個人在這座城市都能浸潤在平等與尊重的溫暖氛圍之中。

• 阡陌一舍 UNS

地址：高雄市鹽埕區堀江街23-2號

電話：(07)521-2311

FB：阡陌一舍UNS

IG：阡陌一舍 UNS (Stay・Cafe・Cakery)

• 初應羽球高雄概念店

地址：高雄市苓雅區建國一路175之9號

電話：0912-903180

FB：TRUEiin初應羽球高雄概念店

IG：TRUEiin初應羽球高雄概念店

• 鸚鵡螺餐酒館

地址：高雄市鹽埕區五福四路117號

電話：0906-963156

FB：鸚鵡螺餐酒館 Bar Ssn-117

IG：鸚鵡螺餐酒館 Bar Ssn-117

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

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