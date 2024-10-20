2024高雄左營萬年季10/8~13蓮池潭熱鬧登場！

【◎文/高雄市政府民政局 ◎圖片提供/高雄市政府民政局】

2024高雄左營萬年季10月8日至13日於蓮池潭盛大舉辦，10月8日在左營元帝廟廟埕前，為象徵福氣安康，威風凜凜的火獅舉行開光點睛，宣告2024甲辰龍年左營萬年季正式啟動！今年火獅以榮獲海選奪冠的「炎獅王」火獅造型結合傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(簡稱NDA)金獎、法國設計大獎白金獎以及英國倫敦設計獎金獎的國際級花燈藝術師黃文全親自監製。

2024高雄左營萬年季火獅意象設計圖，邀請榮獲各項國際設計大獎的黃文全老師創作。(圖片提供/高雄市政府民政局) 左營萬年季是高雄最具在地特色的宗教文化觀光慶典，年年增添許多創新元素，今年活動期間，可來左營環潭廟宇體驗廟埕文化、開幕家將大秀、火獅祈福巡禮、火獅踩街、攻炮城與特色市集，歡迎大家國慶假期攜家帶眷來左營蓮池潭一同親子同樂。

10/8（二）~ 10/13（日）活動資訊場域圖。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10月10日至13日在左營孔子廟廣場有精彩豐富的舞台節目，開幕家將大秀由九天民俗技藝團、高雄振宗藝術團與搖滾宮主賴銘偉與聖門舞劇團聯手演出，中華藝術學校將左營萬年季主題曲「花開萬年」重新編排演出火獅舞搭配多場藝陣精彩表演輪番上陣，女子八家將、官將首、五營將軍陣與龍陣、醒獅團結合民俗藝陣、特技雜耍與在地文化元素尬陣大匯演，氣勢磅礡精彩連連。此外，揚名國際的左營高中舞蹈班、聖門舞劇團以及華夏懷舊金曲演出，呈現左營在地特色；享譽國際的「即將成真火舞團」、「藝響台灣劇團」以及「狂夢藝術」一系列適合全家大小觀賞的主舞台精彩節目，千萬別錯過。

10/10(四)19:00家將大秀，由九天民俗技藝團、高雄振宗藝術團、搖滾宮主賴銘偉、中華藝校火獅舞、聖門學院舞劇團演出。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10/12(六)17:00 狂夢藝術LIT ART-馬戲書畫秀。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10/12(六)19:00即將成真火舞團-火爾摩莎傳奇。(圖片提供/高雄市政府民政局) 10/13(日)19:00藝響臺灣劇團-聊齋幻彩蓮潭偷桃。(圖片提供/高雄市政府民政局) 迎接國慶假期，左營舊城蓮池潭的懷舊及迎火獅的歡樂氣氛肯定是出遊首選。10月9日至10月13日於蓮潭路上有傳統市集與特色市集適合全家大小品嘗特色小吃美食，10月10日至10月13日在左營孔子廟廣場，活動天天精彩，家將大秀民俗藝陣、左營在地特色和適合全家大小觀賞劇團演出。10月11至12日晚間7點，在龍虎塔旁蓮池潭的意象廣場舉辦攻炮城競賽，2024左營萬年季，請民眾把握機會，千萬別錯過左營舊城蓮池潭的廟宇文化魅力與廟埕體驗活動，歡迎大家來左營「鬥鬧熱」。高雄市政府鼓勵民眾多加運用大眾交通運輸工具至活動會場以節省您寶貴時間，特增加接駁車班次，更多資訊請上高雄左營萬年季臉書查詢。