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「圓夢新聲合唱團」唱響東南亞旋律 連結親情與文化

聯合新聞網／ 高雄畫刊
透過一場場的比賽，合唱團的同學克服種種挑戰也建立了自信。(攝影/Carter)
透過一場場的比賽，合唱團的同學克服種種挑戰也建立了自信。(攝影/Carter)

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

　　高雄市旗山區圓富國中「圓夢新聲合唱團」，唱的是一般較少聽見的東南亞歌曲，語言雖不同，但歌聲卻充滿了溫度。由新住民二代組成，展現了越南、印尼等東南亞音樂的獨特魅力，也在舞臺上綻放出族群融合的和諧美麗。不只在各類競賽中表現傑出，更重要的是，合唱團的孩子透過歌聲找到了自信，也與自己的媽媽們建立了深厚的情感聯繫。

透過表演和競賽，合唱團的孩子因此有機會到其他縣市及各種場合開拓眼界，使孩子參與練習的意願變得更高了。(攝影/Carter)
透過表演和競賽，合唱團的孩子因此有機會到其他縣市及各種場合開拓眼界，使孩子參與練習的意願變得更高了。(攝影/Carter)

用歌聲編織文化橋梁 師生合作克服挑戰

　　圓富國中校內新住民子女的比例超過四成，主要來自越南、印尼、泰國、柬埔寨和緬甸等國家，六年前校方希望透過成立合唱團，讓孩子們瞭解母親家鄉的文化，並通過歌謠熟悉母語，促進家庭的對話與理解，這樣的理念與行動，讓許多母親感動不已。

唱歌之前，同學會先做開嗓及肢體伸展的暖身動作，維持聲道的順暢、練習正確發聲。(攝影/Carter)
唱歌之前，同學會先做開嗓及肢體伸展的暖身動作，維持聲道的順暢、練習正確發聲。(攝影/Carter)

　　然而，合唱團的發展並非一帆風順。輔導主任徐苑馨回憶，成立之時，偏鄉學生對音樂的接觸較少，練習過程充滿了挑戰。學生們經常在練習後忘記歌詞，有時甚至出現過集體退團的情況。「那段時間真的很辛苦，孩子們在排練時總是記不住歌詞。」徐苑馨坦言，是老師們用心溝通，逐步引導孩子們重新找回參與的熱情。「我看到孩子們從最初的困惑到後來的自信，那種轉變讓我感到非常欣慰。」從最簡單的方式開始，一天教四句，逐字逐句地教，最終克服了12頁歌詞的挑戰。

合唱團指揮陳俊志(右)與越南語老師黎如甄(左)，為栽培孩子投入了許多心力。(攝影/Carter)
合唱團指揮陳俊志(右)與越南語老師黎如甄(左)，為栽培孩子投入了許多心力。(攝影/Carter)

　　除了背誦的困難，偏鄉地理位置和家庭環境也是一大挑戰。由於學生住得遠，許多人無法在假日練習，為了保持練習進度，三位老師甚至輪流開車接送學生。隨著合唱團在比賽中的優異表現，孩子們逐漸建立了自信，團隊的向心力也變得更加強大。「看到他們在舞臺上充滿自信的表演，我的心裡充滿了驕傲。」擔任指揮的陳俊志說道。

圓富國中「圓夢新聲合唱團」全員合照。(攝影/Carter)
圓富國中「圓夢新聲合唱團」全員合照。(攝影/Carter)

　　陳俊志特別指出，這些偏鄉孩子雖然在音樂方面的基礎較弱，但他們擁有一種純真的特質，使他在教學中看到了無限的可能性，合唱團演唱的東南亞歌曲，對臺灣本地學生來說，也是接觸多元文化的一種方式。學校聘請各國的語言老師，利用國語注音或英文拼音記錄在樂譜上，幫助學生們記憶並熟練演唱這些陌生的語言。越南語老師黎如甄說：「有可能孩子們不懂得母親的母語，但這種你一句、我一句的傳唱方式，能成功讓大家把整首歌背起來。孩子們的努力，讓我們看到了希望。」

　　學生力佩婕談到她參加「全國師生鄉土歌謠比賽」的經歷：「比賽過程中充滿了挑戰，但當我們最終獲得優等獎時，我覺得所有的付出都是值得的。」身為越南籍新住民的孩子，她認為因家裡主要使用國語和臺語，學習媽媽的母語並不容易，但她願意努力學習，也透露出對母語的深厚情感和對文化傳承的堅持。

圓富國中的老師們活力十足，以熱情帶領合唱團孩子成長。(攝影/Carter)
圓富國中的老師們活力十足，以熱情帶領合唱團孩子成長。(攝影/Carter)

感受音樂的溫暖 建立緊密連結

　　圓富國中校長達妮芙·伊斯坦大自接任以來，對合唱團充滿支持和期許。她認為合唱團的價值不僅在於比賽，更在於回饋社區和服務人群。她說：「我們的合唱團不僅是音樂的表現，更是一種情感的連結。」學校曾舉辦草地音樂會，邀請社區長輩參加，當家長們看到孩子們在臺上自信演唱時，內心充滿驕傲和欣慰。除此之外，合唱團也走出校園，到日照中心、養老院等場所表演，這些活動不僅展示了學生的音樂才華、讓他們學習關懷與陪伴長輩，這些經歷也讓孩子們從內而外地成長，變得更加成熟和體貼。

　　達妮芙·伊斯坦大分享「圓夢新聲合唱團」的未來目標，除了繼續傳承新住民文化，更希望成為連結社區與家庭的橋樑。合唱團的音樂，不僅是聲音的交織，更是情感與文化的傳遞。通過這些歌曲，學生們學會了尊重與包容，家長與孩子之間也建立了更加緊密的連結。隨著合唱團在不同舞臺上的亮相，他們不僅唱出了偏鄉的聲音，也將新住民文化的美好傳遞到了更遠的地方。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

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