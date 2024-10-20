啦啦隊女神安芝儇 微笑展開高雄新生活

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/黃敬文 ◎圖片提供/桂田文創娛樂、高雄市政府觀光局】

「我是高雄人安芝儇！」9月初甫於韓國首爾落幕的高雄國際觀光推介會，高雄市政府特別邀請「新高雄人」安芝儇助陣，無論是手持美濃紙傘，或是戴起高雄熊漁夫帽，總是鎂光燈焦點的安芝儇大聲宣告臺灣是自己第二個家。從來臺工作的外國人，到成為接地氣的高雄新市民，一起聽聽小安分享生活點滴。

安芝儇不僅是台鋼雄鷹WING STARS第一位正式成員，還擔任應援總監。(圖片提供/桂田文創娛樂)

「高雄人」安芝儇 充滿樂趣的每一天

來自韓國的啦啦隊女神安芝儇，以甜美外型和出眾表現被譽為「最強外掛」，她從學生時期就加入啦啦隊培訓，來臺之前已累積10年專業啦啦隊經驗，深受粉絲喜愛。去（2023）年10月她正式加入中職台鋼雄鷹旗下啦啦隊WING STARS，作為首位正式成員和應援總監，安芝儇不僅參與了WING STARS的成立，指導並見證團隊的成長。

安芝儇在家鄉韓國協助推廣高雄觀光。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

因工作頻繁往返韓國與臺灣的安芝儇，今年5月生活出現重大轉變：為了更深度體驗臺灣，她在公司建議下正式移居高雄。「高雄的生活環境相較於韓國更為便利，周邊有各種商店、超市和餐廳，購物和外出非常輕鬆方便！」她笑著說，在韓國家附近只有一間便利商店，高雄則應有盡有，加快她融入當地生活的速度。

安芝儇與同為台鋼雄鷹WING STARS成員朴旻曙（Mingo）同住，休假時常一起出門探索高雄。(圖片提供/桂田文創娛樂)

安芝儇透露自己是「夜貓子」，尤其喜歡夜晚外出，她經常與同住的韓籍啦啦隊員朴旻曙（Mingo）、經紀人姐姐一起探索高雄。談到在高雄的生活，她樂於分享各種日常小確幸，例如拿著手機四處尋路、獨自前往百貨公司購物，或是憑藉自己的力量、成功找到心心念念的「港園牛肉麵」等，這些看似微小的日常點滴，都讓她留下了深刻的印象。

小豬豬最愛在地美食 地瓜球、燒酒螺入列

被粉絲暱稱為「小豬豬」的安芝儇，談到高雄的美食和景點，滔滔不絕地介紹她的最愛：「我最喜歡的一日行程：早餐吃丹丹漢堡、在愛河散步，午餐享用港園牛肉麵，傍晚前往西子灣欣賞夕陽，然後在旗津大啖海鮮晚餐。」她還提到對六合夜市的地瓜球情有獨鍾，也在鳳山的開漳聖王廟夜市品嚐過燒酒螺，並讚不絕口地說：「那是我在臺灣吃過最辣、最涮嘴的食物了！」

安芝儇超愛六合夜市的地瓜球，大讚口感有嚼勁、口味選擇多。(圖片提供/桂田文創娛樂)

安芝儇分享，她在高雄每一天都充滿了驚喜與感動，走在高雄街頭經常有粉絲認出，讓她既驚訝又開心。有一次從韓國飛回高雄，事前並未透露消息，但粉絲仍早早在機場守候，讓她相當感動，感受到臺灣人的溫暖與熱情。

粉絲的支持與鼓勵，是安芝儇在高雄展開新生活的動力。(圖片提供/桂田文創娛樂) 安芝儇除了啦啦隊工作，同時也經營YouTube頻道，大約一至二週上架影片，分享自己在臺灣遊玩、生活的紀錄。她表示，剛搬到高雄時，經紀人特別帶她到漢來飯店與壽山動物園等知名景點進行拍攝，有時她也會一起思考企劃內容，目標走遍高雄各地美景。儘管工作逐漸變得繁忙，她仍然保持著熱情與好奇，藉由社群將臺灣的美好呈現給韓國等海外粉絲。

親友粉絲的支持 成為不斷向前的動力

對於親友、粉絲一路以來默默地支持、給予勇氣，安芝儇心懷感激，她分享：「我有個朋友的朋友到高雄旅遊，看到我在臺灣為便利商店代言的廣告，覺得很驚喜，我的朋友知道這件事後也感到非常驕傲。」安芝儇說，韓國啦啦隊員很少代言品牌，能在臺灣得到這樣的機會，讓她感到既榮幸又感激。

安芝儇笑容甜美、舞技精湛，無論在韓國或臺灣都人氣超高。(圖片提供/桂田文創娛樂)

憑藉著努力累積實力，安芝儇不僅成為啦啦隊的一員，中文也進步到能夠與粉絲流暢對話，逐漸融入高雄新生活：「我很期待接下來在臺灣的生活！」她堅定地說，粉絲們的支持與鼓勵是她前進的動力，而她也會以最好的狀態，回報大家的熱情與支持。

안지현 安芝儇（音：ㄒㄩㄢ ）

綽號：最強外掛啦啦隊女神、小安、小豬豬

出生地：韓國京畿道安養市

現職：韓國首爾友利銀行職業排球啦啦隊、韓國水原足球俱樂部、臺灣台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊

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