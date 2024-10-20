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從越籍移工變博士名師：阮氏青河的奇幻漂流

聯合新聞網／ 高雄畫刊
在臺灣居住、工作長達20年，阮氏青河早已適應臺灣生活，在課堂上能貼切地以跨文化的立場來為學生解答。(攝影/Carter)
在臺灣居住、工作長達20年，阮氏青河早已適應臺灣生活，在課堂上能貼切地以跨文化的立場來為學生解答。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/阮氏青河】

　　「語言是一把打開新世界的鑰匙。」講臺上，阮氏青河對著剛開學的大一新生熱情地講解越南歷史發展，也以自身的生命歷程啟發學子，鼓勵他們能透過語言拓寬視野、瞭解各國文化。

　　22年前，帶著夢想隻身來臺的阮氏青河，最初在電子廠擔任女工，在丈夫的鼓勵下，進入國立成功大學攻讀博士，學成後於4所大學任教，至今已出版4本越南語教材。隨著臺灣新住民人口突破百萬人，阮氏青河的奇幻漂流如同一篇移工的勵志故事，激勵著無數人勇敢追尋夢想。

既熟悉又陌生 異國文化有意思

　　「我在報紙廣告上看到在臺灣的高雄有個職缺，工作性質及條件另加註大學畢業為佳。」畢業於越南河內國家大學法國文學系的她，談起2002年來臺工作的原因，目的與一般求職者無異：就為賺錢而已。

阮氏青河在臺灣打開人生另一條道路。(圖片提供/阮氏青河)
阮氏青河在臺灣打開人生另一條道路。(圖片提供/阮氏青河)

　　來臺工作後，由於住在員工宿舍，室友多為越南人，因此飲食及生活習慣都極為類似，等到婚後，才是真正文化衝擊的開始。臺灣與越南文化上雖有許多相似之處，但生活中也有很多飲食文化的差異，她幽默地表示，例如越南菜愛加的「魚露」，很多臺灣人無法接受它的味道，覺得太腥；而臺灣人常吃的皮蛋料理，她到現在還是沒辦法接受，覺得它的味道和顏色都有種「說不上來」的感覺。

　　關於越南與臺灣文化的異同，阮氏青河還透露許多令人印象深刻的例子。例如在臺灣有著「月圓人團圓」溫暖含意的中秋，在越南卻類似於兒童節，是屬於小孩的節日，許多小朋友會參加舞龍舞獅活動，扮演不同的卡通人物或戴上自己喜歡的角色面具，手持燈籠繞街，營造熱鬧的節慶氣氛；另外，在越南也同樣有農曆和十二生肖，但特別的是第4生肖卻是貓而非兔，所以越南過「貓年」而非兔年。這些傳統文化在在展現了越南的獨特性，也讓人對這國家的文化有了更深刻的理解。

在多元文化並存下的臺灣，東南亞文化影響日益深遠，不僅新二代人口大幅成長，也有愈來愈多人主動學習東南亞語文，以提升職場競爭力。(攝影/Carter)
在多元文化並存下的臺灣，東南亞文化影響日益深遠，不僅新二代人口大幅成長，也有愈來愈多人主動學習東南亞語文，以提升職場競爭力。(攝影/Carter)

讓語言成為力量 發揮天賦攻讀博士

　　「婚後我們開始經營書店，在當時鮮少有專門販售越南書籍的書店。隨著書店逐漸興隆，我們發現有許多人對學習越南語有著濃厚的興趣。」在因緣際會下，阮氏青河萌生了教授越南語的想法，並開始提供一對一的教學。2009年，她在社區大學正式開課，2年後更擴大教學範圍進入國立屏東科技大學任教。

　　隨著教學內容與經驗增加，阮氏青河最終將自己的課程講義整理編撰成書，發行了《實用越語輕鬆學》。她深信，學習一門語言，並非僅僅掌握其詞彙與語法，而是一把能夠打開新世界的鑰匙。擁有語言能力後，不僅能更有效地與他人交流，更能主動去探索和理解豐富多元的文化與生活。

　　流利掌握越南語、中文、臺語、法文和英文的阮氏青河，分享她的自學經歷說：「我之前會看偶像劇和韓劇學習中文，試著將語言融入日常生活，並利用單字卡片和手機應用程式提升口說能力。」從簡單句型開始，逐步增加複雜度，可以減少挫折感。

除了是名越南語講師，阮氏青河目前也有《實用越語輕鬆學》、《實用越語語法輕鬆學》、《好好學實用越語》等著作。(攝影/Carter)
除了是名越南語講師，阮氏青河目前也有《實用越語輕鬆學》、《實用越語語法輕鬆學》、《好好學實用越語》等著作。(攝影/Carter)

　　來臺工作第二年，阮氏青河通過了國立臺灣師範大學的華語文能力測驗B級進階高階級檢定，並在丈夫的支持下攻讀國立成功大學歷史系碩博士，這些努力讓她更深入理解語言與文化的聯繫，同時也希望透過分享她的經驗，鼓勵更多人勇敢踏上語言學習的旅程。

職場環境的變遷與城市的進步

　　從移工到深耕教育的學者，阮氏青河也觀察到近年來因越南經濟快速發展，學習越南語的人數也逐年上升。隨著資訊流通的加速，越南的工作機會和薪資待遇和臺灣極其相似，因此，許多新二代不僅希望學習父母的語言，還想增強自己的語言能力，甚至準備報考越南語檢定。

阮氏青河在大專院校開設越南語課程已10多年，目前任教於國立高雄科技大學、國立臺南大學、國立屏東科技大學等校。(攝影/Carter)
阮氏青河在大專院校開設越南語課程已10多年，目前任教於國立高雄科技大學、國立臺南大學、國立屏東科技大學等校。(攝影/Carter)

　　「現在臺灣的管理者普遍願意學習員工的語言，這與我20多年前剛來臺灣工作的職場環境差別很大。」阮氏青河欣慰地說，現在很多在職人士因工作需要，積極學習越南文化和語言，對她而言，是充滿溫度的教學動力。

　　阮氏青河笑著說，除了職場環境的變化，現在高雄這座城市也變得截然不同。以前假日常不知道能去哪走走，現在高雄不但交通便利也建設許多藝文場館，無論想吃美食、看展演甚至去聽演唱會都能輕鬆抵達。

「我很喜歡在高雄生活！未來重心也還是會放在教學和寫作上。」阮氏青河說，想用自身的經歷再造人生的無限可能，繼續用勇氣和智慧編織出下一個嶄新的篇章。

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

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