改良日本傳統寄木細工 創造一筆一森林

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy】

「寄木」是一種將不同顏色、紋理的木材拼接，呈現圖樣花紋的木工技藝，在東、西方的木工技法中都有這種表現手法。然而，唯有日本神奈川縣箱根町製作的木工藝品被稱為「寄木細工（よせぎざいく）」。手工製作過程耗時費神，因此愈來愈少年輕人願意學習。高雄木創作者盧秀雄，從這擁有二百年歷史的日本傳統工藝中汲取靈感，參考其設計方式和風格配色，改良工序及作法，表現木質天然紋理，開發出獨一無二的寄木木筆及溫潤細緻的文具作品，連日本設計師也讚譽有加。

為了讓木筆持握手感良好，讓消費者有良好的書寫體驗，同時維持輕薄感，父子倆嘗過無數次失敗。盧柏宇表示：「我們希望作品不僅有觀賞價值，而且可以長時間使用。」(攝影/Cindy)

自創門派 走出寄木工藝新道路

「大雄的木作世界」位於駁二青創空間「Pinway」的二樓，由盧秀雄及盧柏宇父子聯手打造。盧秀雄原為木工裝潢業的老手，因健康因素提前退休，偶爾手癢做一些木盒小物餽贈親友，因緣際會下接觸到木筆製作，被深深吸引，從此一頭栽進木創作的世界。市面上的原木筆多以樹瘤製作，但盧秀雄不願隨波逐流，想起曾看過的寄木細工影片，職人盤坐榻榻米上，優雅地接合不同木料，創作出細膩雅緻的木作品，於是他開始嘗試將寄木工法應用於木筆創作。

傳統的寄木細工是將不同木料拼接成有幾何紋樣的「種板」，再刨成薄木片貼到各種器物表面。盧秀雄則是將不同紋理、色彩和質地的木料拼接成長型木塊，穿孔後運用車床打磨成筆管。「要讓年輕人接觸並喜愛寄木工藝，必須創新，並開發出市場所沒有的產品，我也試驗了一年多才真正成功。」盧秀雄這句話說的輕描淡寫，背後隱含他無師自通所投注的大量時間和木料。

盧秀雄及盧柏宇父子。(攝影/Cindy) 寄木工法需對每一種木質特性瞭若指掌，例如胡桃木遇水易膨脹，即使一開始打磨出光滑圓潤的木筆，經長時間使用，胡桃木受空氣和掌心濕氣的影響，與其他木頭的接合處就會產生段差，所以不適合製作木筆。(攝影/Cindy)

寄木工法需對每一種木質特性瞭若指掌，木材的軟硬度、膨脹係數、油脂含量、吸水性、蜂巢組織的孔隙大小等因素，都會影響拼接的成功率。這對原本是跆拳道教練，因疫情半路出家的盧柏宇來說，更是一大挑戰，他解釋道：「即便同一種木材，來自不同產地或使用不同部位，一點細微變化，都會對接合及運用產生影響。」為了快速熟悉各種木材特性，他曾在兩個月內製作了近百隻木筆，並在這過程中培養出對木創作的熱情，成為與父親盧秀雄並肩同行的生力軍。

盧秀雄分享，當初在「如何將異質木料在不規則的角度下穩定結合」這一難題中，困擾了半年之久。直到某天，父子倆在腦力激盪的過程中，忽然靈光乍現，想到解決辦法，兩人立刻衝回工作室，自製了獨家治具，最終成功使木料緊密接合。然而，即使拼接完成，後續在鑽孔、施壓的過程中，木材仍有可能斷裂。因此每一道工序、步驟，無不考驗著創作者的細心與耐心。

不同色澤的木材拼接成繽紛的木塊，並使用車床打磨成筆。(攝影/Cindy)

為傳統工藝注入創意

從選料、裁切、黏合，再到將拼接好的彩色木塊製作成一隻筆，整個過程約需時3至5天。盧柏宇舉起一隻筆介紹：「在這個小小的空間裡，你可以欣賞到數種木質的特色。」緩慢旋轉著手中木筆，彷彿一片森林就在掌心，每個角度呈現不同的林相風景。將寄木技法運用於木筆製作，即使在日本也相當罕見。日本工業設計大師太刀川英輔訪臺時曾參觀了他們的工作室，對此也大為驚艷，並以親自收藏了盧秀雄的作品以表支持。

將寄木技法運用於木筆製作，即使在日本也相當罕見。(攝影/Cindy)

經驗豐富的盧秀雄較務實，重視作品的功能性；盧柏宇則帶來品牌化與年輕化。走進倆人的工作室之前，原以為這次訪談將在漫天飛舞的木屑，伴隨機具和釘槍的吵雜聲中進行，但「大雄的木作世界」乾淨明亮、機具新穎、空間舒適，各式寄木文創商品精心陳列，彷彿置身於日本箱根結合工坊與展售的木創作空間之中。

除了木筆，也將寄木工法運用於其他生活小物，例如：企鵝不倒翁、一卡通鑰匙圈、寄木筆盒等。(攝影/Cindy)

盧柏宇自信地說：「工法必須被傳承，但作品、工作環境和想法概念得跟著時代前進。」隨著網路銷售的開展，他們陸續推出企鵝不倒翁、一卡通鑰匙圈、板夾、木盒和杯墊等受市場歡迎的新商品。父子倆合作無間，攜手打開品牌的能見度。此外，他們還設計了木作體驗課程，讓更多人親近寄木創作，希望能將盧秀雄自創的工法傳承下去，找到理念相同的新一代創作者。

• 大雄的木作世界

地址： 高雄市鹽埕區瀨南街8號2樓（Pinway駁二八號倉庫）

電話：0987-928089

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