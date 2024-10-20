搭捷運到岡山吃美食 香味四溢

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter、Cindy Lee】

岡山不只有羊肉爐，更匯聚眾多在地人鍾愛的老字號小吃與新潮美食。9月1日高雄捷運紅線岡山車站(RK1)正式營運，搭乘捷運就能輕輕鬆鬆抵達岡山市中心，再轉乘捷運站外的YouBike公共自行車或公車，深入美食集散地大吃一波。

捷運岡山車站與臺鐵岡山車站及客運站步行可達，除岡山外，路竹、湖內和橋頭等地區的旅客都能透過捷運，輕鬆轉乘捷運橘線、環狀輕軌和高鐵。(攝影/Carter)

Temperature Studio/溫度劑

靜謐夜色裡亮起一盞小燈，在螺絲工廠包圍、夜深人靜的岡山街上顯得特異獨行，神秘的木門後隱藏一處深夜食堂，撫慰每個下班後的疲憊靈魂。

受到Fine Dining的影響，Alen對器皿也相當講究，以日式職人工藝打造用餐儀式感。(攝影/Carter)

「溫度劑」的主廚李宥均(Alen)自國中家政課就喜歡上料理，餐飲管理科班出身，到澳洲打工度假也選擇餐廳工作。他曾在台北米其林二星餐廳接受Fine Dining歷練，也在威士忌酒吧溫柔鄉的吧台後，感受過氣氛自在、一吃就懂的快樂。返鄉回高雄，與姐夫Jasper合作開餐廳，他端出讓每個人能輕鬆享用的家常小料理，於2023年入選米其林指南，甚至吸引台北饕客南下，一日往返就為了品嚐他的手藝。

溫度劑氣氛低調沉穩，宛如秘密會所，板前6席圍繞開放式廚房，創造可以和客人互動的最佳距離，提供充滿溫度的用餐體驗。(攝影/Carter)

溫度劑只有板前6席座位，不設制式菜單，不限料理手法，「由菜市場來幫我們決定菜色。」Alen每日親上市場採買備料，善於運用當季新鮮食材，也常以龍眼蜂蜜、豆瓣醬等岡山特產入菜，雖說是臺味庶民家常菜，每一道都能看出Alen在調味上的創意和細緻的日料手法。

家裡從事虱目魚養殖業，Alen成長過程伴隨甩不掉的虱目魚味，澳洲打工渡假那年，虱目魚反而成為他的鄉愁。Alen用這道少數全年供應的招牌菜重新詮釋南部人熟悉的臺味小吃。(攝影/Carter)

第一次到訪，推薦必點「招牌滷虱目魚肚飯」，虱目魚肚先煎後滷，使用日式蒲燒鰻方式搭配臺味黑豆豉，佐以青花椒提味，魚油的膠質和鹹甜醬香包裹熱騰騰白飯，再加上鮭魚卵在唇齒間爆發爽脆鮮甜，令人無法抗拒。Alen笑稱自己的料理是「直拳料理」，沒有吃不懂的東西，他說：「我想讓大家都能體驗不同的料理手法，但沒有高級的距離感。」

• Temperature Studio/溫度劑

地址：高雄市岡山區公園東路50號

採預約制，請加入官方Line預約

IG：temperature_studio

Line ID：@455fxdkc

龍記餡餅

踏上YouBike往阿公店溪的方向出發，遠遠地看見排隊人潮，就知道「龍記餡餅」到了。

排隊買到手後，可別心急咬太大口，小心！源源不絕的噴汁內餡燙的你措手不及。(攝影/Carter) 龍記餡餅一招打天下，只賣豬肉餡餅，這不變的味道是許多在地人從小吃到大的下午茶點心。老闆娘現場擀皮包餡，老闆接手將白胖餡餅丟入油鍋半煎半炸，仔細看顧翻面，為表皮鍍一層誘人金黃，剛起鍋的餡餅握在手中沉甸甸、熱呼呼地，外層酥脆，餅皮Q彈有嚼勁，已抓醃調味的豬肉餡肥瘦適中，鮮甜飽滿混合蔥花香氣，不沾醬也很美味，而且只要佛心銅板價，難怪深受岡山人愛戴。

豬肉餡餅在油鍋中炸得金黃酥脆，一旁排隊人潮總是絡繹不絕。(攝影/Cindy Lee) • 龍記餡餅

地址：高雄市岡山區溪東路2號

德昌羊肉

隨意找一位岡山人推薦羊肉店，「德昌羊肉」肯定榜上有名。

沙茶羊肉燴飯、烤羊小排和當歸羊肉湯的組合，是許多岡山人下班後的飽食標配。(攝影/Carter) 德昌羊肉現址明亮乾淨，店內掛著不同時期的老照片，其中，二代許德文在壽天宮前經營的三角窗老店，成為陪伴岡山人成長的共同回憶。(攝影/Cindy Lee) 德昌羊肉創業於1944年，帶動岡山羊肉風潮，原本是岡山舊市場旁專賣羊肉米粉湯的小攤販，二代許德文接手後，加入羊肉爐、羊排、熱炒等，餵養世代岡山人的胃。

年輕的許鼎濂接棒，盡力保持爺爺傳下的味道，滿足老客人挑剔的味蕾，打磨調整每個步驟的細節，讓整體風味和口感更加細緻。(攝影/Carter)

熱炒類最重功夫，火候掌控是否到位，端看沙茶羊肉就分明。數年前許德文離世，當時才大一的第四代許鼎濂決定返家幫忙，經過數不清的失敗與鍛鍊，如今許鼎濂掌勺的沙茶羊肉已能掌握老師傅的鑊氣，大火甩鍋鎖住羊肉鮮甜，炒出沙茶粉獨特的堅果香，讓人三兩下就能把整盤白飯扒光。

先以中藥醃製，烤過之後的羊小排香氣四溢，非常受歡迎。(攝影/Carter)

另一道當紅料理是羊小排，先將煮軟的羊肋排加入肉桂、八角、芝麻等香料和中藥醃製，充分按摩再冷凍一夜入味。出餐時以高溫逼出豐富油脂，烤至挑動食慾的焦糖色，肉質軟嫩不失彈性，入口不羶不膩，可盡情享受大口吃肉的豪邁。因為每日數量有限又太受歡迎，還需限制每人可點餐的數量。

• 德昌羊肉

地址：高雄市岡山區柳橋西路70號

電話：（07）625-7070

官網：德昌羊肉