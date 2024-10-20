快訊

柯父傳進加護病房 蔡壁如證實：柯文哲18日半夜去探視了

遭土石流衝擊…新北1陵園5500個骨灰罈移位、破損 業者：農曆年前安置

潭美颱風估明生成！北東周五迎雨「紅到發紫」 降雨趨勢一圖看懂

搭捷運到岡山吃美食 香味四溢

聯合新聞網／ 高雄畫刊
入選米其林指南的「溫度劑」，採用當季新鮮食材料理，僅有6席座位。(攝影/Carter)
入選米其林指南的「溫度劑」，採用當季新鮮食材料理，僅有6席座位。(攝影/Carter)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Carter、Cindy Lee】

　　岡山不只有羊肉爐，更匯聚眾多在地人鍾愛的老字號小吃與新潮美食。9月1日高雄捷運紅線岡山車站(RK1)正式營運，搭乘捷運就能輕輕鬆鬆抵達岡山市中心，再轉乘捷運站外的YouBike公共自行車或公車，深入美食集散地大吃一波。

捷運岡山車站與臺鐵岡山車站及客運站步行可達，除岡山外，路竹、湖內和橋頭等地區的旅客都能透過捷運，輕鬆轉乘捷運橘線、環狀輕軌和高鐵。(攝影/Carter)
捷運岡山車站與臺鐵岡山車站及客運站步行可達，除岡山外，路竹、湖內和橋頭等地區的旅客都能透過捷運，輕鬆轉乘捷運橘線、環狀輕軌和高鐵。(攝影/Carter)

Temperature Studio/溫度劑

　　靜謐夜色裡亮起一盞小燈，在螺絲工廠包圍、夜深人靜的岡山街上顯得特異獨行，神秘的木門後隱藏一處深夜食堂，撫慰每個下班後的疲憊靈魂。

受到Fine Dining的影響，Alen對器皿也相當講究，以日式職人工藝打造用餐儀式感。(攝影/Carter)
受到Fine Dining的影響，Alen對器皿也相當講究，以日式職人工藝打造用餐儀式感。(攝影/Carter)

　　「溫度劑」的主廚李宥均(Alen)自國中家政課就喜歡上料理，餐飲管理科班出身，到澳洲打工度假也選擇餐廳工作。他曾在台北米其林二星餐廳接受Fine Dining歷練，也在威士忌酒吧溫柔鄉的吧台後，感受過氣氛自在、一吃就懂的快樂。返鄉回高雄，與姐夫Jasper合作開餐廳，他端出讓每個人能輕鬆享用的家常小料理，於2023年入選米其林指南，甚至吸引台北饕客南下，一日往返就為了品嚐他的手藝。

溫度劑氣氛低調沉穩，宛如秘密會所，板前6席圍繞開放式廚房，創造可以和客人互動的最佳距離，提供充滿溫度的用餐體驗。(攝影/Carter)
溫度劑氣氛低調沉穩，宛如秘密會所，板前6席圍繞開放式廚房，創造可以和客人互動的最佳距離，提供充滿溫度的用餐體驗。(攝影/Carter)

　　溫度劑只有板前6席座位，不設制式菜單，不限料理手法，「由菜市場來幫我們決定菜色。」Alen每日親上市場採買備料，善於運用當季新鮮食材，也常以龍眼蜂蜜、豆瓣醬等岡山特產入菜，雖說是臺味庶民家常菜，每一道都能看出Alen在調味上的創意和細緻的日料手法。

家裡從事虱目魚養殖業，Alen成長過程伴隨甩不掉的虱目魚味，澳洲打工渡假那年，虱目魚反而成為他的鄉愁。Alen用這道少數全年供應的招牌菜重新詮釋南部人熟悉的臺味小吃。(攝影/Carter)
家裡從事虱目魚養殖業，Alen成長過程伴隨甩不掉的虱目魚味，澳洲打工渡假那年，虱目魚反而成為他的鄉愁。Alen用這道少數全年供應的招牌菜重新詮釋南部人熟悉的臺味小吃。(攝影/Carter)

　　第一次到訪，推薦必點「招牌滷虱目魚肚飯」，虱目魚肚先煎後滷，使用日式蒲燒鰻方式搭配臺味黑豆豉，佐以青花椒提味，魚油的膠質和鹹甜醬香包裹熱騰騰白飯，再加上鮭魚卵在唇齒間爆發爽脆鮮甜，令人無法抗拒。Alen笑稱自己的料理是「直拳料理」，沒有吃不懂的東西，他說：「我想讓大家都能體驗不同的料理手法，但沒有高級的距離感。」

• Temperature Studio/溫度劑

地址：高雄市岡山區公園東路50號

採預約制，請加入官方Line預約

IG：temperature_studio

Line ID：@455fxdkc

龍記餡餅

　　踏上YouBike往阿公店溪的方向出發，遠遠地看見排隊人潮，就知道「龍記餡餅」到了。

排隊買到手後，可別心急咬太大口，小心！源源不絕的噴汁內餡燙的你措手不及。(攝影/Carter)
排隊買到手後，可別心急咬太大口，小心！源源不絕的噴汁內餡燙的你措手不及。(攝影/Carter)
　　龍記餡餅一招打天下，只賣豬肉餡餅，這不變的味道是許多在地人從小吃到大的下午茶點心。老闆娘現場擀皮包餡，老闆接手將白胖餡餅丟入油鍋半煎半炸，仔細看顧翻面，為表皮鍍一層誘人金黃，剛起鍋的餡餅握在手中沉甸甸、熱呼呼地，外層酥脆，餅皮Q彈有嚼勁，已抓醃調味的豬肉餡肥瘦適中，鮮甜飽滿混合蔥花香氣，不沾醬也很美味，而且只要佛心銅板價，難怪深受岡山人愛戴。

豬肉餡餅在油鍋中炸得金黃酥脆，一旁排隊人潮總是絡繹不絕。(攝影/Cindy Lee)
豬肉餡餅在油鍋中炸得金黃酥脆，一旁排隊人潮總是絡繹不絕。(攝影/Cindy Lee)
• 龍記餡餅

地址：高雄市岡山區溪東路2號

德昌羊肉

　　隨意找一位岡山人推薦羊肉店，「德昌羊肉」肯定榜上有名。

沙茶羊肉燴飯、烤羊小排和當歸羊肉湯的組合，是許多岡山人下班後的飽食標配。(攝影/Carter)
沙茶羊肉燴飯、烤羊小排和當歸羊肉湯的組合，是許多岡山人下班後的飽食標配。(攝影/Carter)
德昌羊肉現址明亮乾淨，店內掛著不同時期的老照片，其中，二代許德文在壽天宮前經營的三角窗老店，成為陪伴岡山人成長的共同回憶。(攝影/Cindy Lee)
德昌羊肉現址明亮乾淨，店內掛著不同時期的老照片，其中，二代許德文在壽天宮前經營的三角窗老店，成為陪伴岡山人成長的共同回憶。(攝影/Cindy Lee)
　　德昌羊肉創業於1944年，帶動岡山羊肉風潮，原本是岡山舊市場旁專賣羊肉米粉湯的小攤販，二代許德文接手後，加入羊肉爐、羊排、熱炒等，餵養世代岡山人的胃。

年輕的許鼎濂接棒，盡力保持爺爺傳下的味道，滿足老客人挑剔的味蕾，打磨調整每個步驟的細節，讓整體風味和口感更加細緻。(攝影/Carter)
年輕的許鼎濂接棒，盡力保持爺爺傳下的味道，滿足老客人挑剔的味蕾，打磨調整每個步驟的細節，讓整體風味和口感更加細緻。(攝影/Carter)

　　熱炒類最重功夫，火候掌控是否到位，端看沙茶羊肉就分明。數年前許德文離世，當時才大一的第四代許鼎濂決定返家幫忙，經過數不清的失敗與鍛鍊，如今許鼎濂掌勺的沙茶羊肉已能掌握老師傅的鑊氣，大火甩鍋鎖住羊肉鮮甜，炒出沙茶粉獨特的堅果香，讓人三兩下就能把整盤白飯扒光。

先以中藥醃製，烤過之後的羊小排香氣四溢，非常受歡迎。(攝影/Carter)
先以中藥醃製，烤過之後的羊小排香氣四溢，非常受歡迎。(攝影/Carter)

　　另一道當紅料理是羊小排，先將煮軟的羊肋排加入肉桂、八角、芝麻等香料和中藥醃製，充分按摩再冷凍一夜入味。出餐時以高溫逼出豐富油脂，烤至挑動食慾的焦糖色，肉質軟嫩不失彈性，入口不羶不膩，可盡情享受大口吃肉的豪邁。因為每日數量有限又太受歡迎，還需限制每人可點餐的數量。

• 德昌羊肉

地址：高雄市岡山區柳橋西路70號

電話：（07）625-7070

官網：德昌羊肉

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

南投埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳、還有超浮誇的水上庭園餐廳！

17人腸胃不適 板橋檸檬草美食茶房爆疑食物中毒

影／吃起來！南投清境「長街宴」 美食長龍綿延50米

淡水離奇死亡車禍！捷運鐵道旁筆直路段3年奪3騎士命

相關新聞

高雄發跡 南瓜虛擬科技進軍世界遊戲殿堂

戴上VR頭盔，投身到繽紛炫目的虛擬世界，玩家化身鬥士、射手、刺客等英雄角色，活躍在異度空間的競技場盡情追逐競爭，施展華麗必殺技！備受歐美玩家好評的多人VR遊戲《QUANTAAR 永恆對決》，由高雄的新創公司「南瓜虛擬科技Pumpkin VR」製作，標榜「大亂鬥+派對」的全新多人VR對戰體驗，上架後即受到全球玩家好評，在電子遊戲平台STEAM下載量創新高，並且獲得「2024台灣原創遊戲大賞」商業組冠軍殊榮。

港都新世代Now&Future

湛藍海面船隻點點，鳴笛聲劃破天際，彷彿宣告一場全新冒險，即將從港都啟航。

按下遊戲PLAY鍵！「2024 TTXC台灣文化科技大會」 邀你大玩未來科技

準備好跟著科技脈動，穿梭到虛實交織的未來空間了嗎？就等您按下PLAY鍵！

打造性別友善之城 共創包容與平等場域

2019年5月24日起，臺灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，同志伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記；而高雄在2015年起，即創全臺之先受理同性婚姻註記，除此外還擁有象徵支持多元性別的彩虹地景，每年11月的高雄同志大遊行，吸引了許多國內外觀光客造訪，現在就跟著我們一起來看高雄如何打造出多元友善的公共空間，讓市民與旅人們，造訪高雄時隨時感受到這座城市的友善與包容。

2024高雄左營萬年季10/8~13蓮池潭熱鬧登場！

2024高雄左營萬年季10月8日至13日於蓮池潭盛大舉辦，10月8日在左營元帝廟廟埕前，為象徵福氣安康，威風凜凜的火獅舉行開光點睛，宣告2024甲辰龍年左營萬年季正式啟動！今年火獅以榮獲海選奪冠的「炎獅王」火獅造型結合傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(簡稱NDA)金獎、法國設計大獎白金獎以及英國倫敦設計獎金獎的國際級花燈藝術師黃文全親自監製。

「圓夢新聲合唱團」唱響東南亞旋律 連結親情與文化

高雄市旗山區圓富國中「圓夢新聲合唱團」，唱的是一般較少聽見的東南亞歌曲，語言雖不同，但歌聲卻充滿了溫度。由新住民二代組成，展現了越南、印尼等東南亞音樂的獨特魅力，也在舞臺上綻放出族群融合的和諧美麗。不只在各類競賽中表現傑出，更重要的是，合唱團的孩子透過歌聲找到了自信，也與自己的媽媽們建立了深厚的情感聯繫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。