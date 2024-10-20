快訊

柯父傳進加護病房 蔡壁如證實：柯文哲18日半夜去探視了

遭土石流衝擊…新北1陵園5500個骨灰罈移位、破損 業者：農曆年前安置

潭美颱風估明生成！北東周五迎雨「紅到發紫」 降雨趨勢一圖看懂

一秒出國！異國風美拍景點

聯合新聞網／ 高雄畫刊
豔陽高照下的旗津沙洲島，不只海天一色，最夯的拍照景點「旗津彩繪屋」也被照耀得無比亮麗。(攝影/Carter)
豔陽高照下的旗津沙洲島，不只海天一色，最夯的拍照景點「旗津彩繪屋」也被照耀得無比亮麗。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

　　秒飛國外度假的感受，在高雄就能擁有。本篇蒐集異國風情的建築和景點，來場說走就走的偽出國小旅行。

旗津彩繪屋 浪漫小島打卡熱點

　　找一個晴天造訪旗津，登上最高點的旗后燈塔，會以為自己身處水都威尼斯的布拉諾島（Burano）、愛琴海的希臘錫米島（Symi），或是正在韓國釜山的甘川洞文化村旅行。從步道放眼望去，能看到一整片鮮豔的彩繪屋，在藍天白雲下，洋溢著異國風情。

步上高雄燈塔，放眼望去一整片鮮豔的彩繪屋，洋溢濃濃異國風情。(攝影/Carter)
步上高雄燈塔，放眼望去一整片鮮豔的彩繪屋，洋溢濃濃異國風情。(攝影/Carter)

　　就算頂著赤日炎炎的天氣，遊客仍絡繹不絕地往旗后燈塔方向，踏著階梯一步步前進。豔陽高照下的旗津沙洲島，不只天色、水色一片湛藍，最夯的拍照景點「旗津彩繪屋」也被照耀得無比亮麗，粉嫩的馬卡龍色彩為房屋妝點上色，不需要相機廣角，也不必濾鏡修圖，陽光下的飽和色彩怎麼拍都美到不真實。

等待往返於鼓山、旗津之間的渡輪入鏡，充滿港都的勃勃生氣。(攝影/Carter)
等待往返於鼓山、旗津之間的渡輪入鏡，充滿港都的勃勃生氣。(攝影/Carter)

　　歷時5個月的旗津彩繪工程，在旗津區公所取得住戶同意下，甫於今（2024）年4月完工亮相，從旗后燈塔俯瞰社區猶如一張大畫布，約70棟民宅被彩繪上色，隔海相望，鼓山魚市場側也有約35棟房屋繽紛輝映，讓人看了心情都美麗了起來。

居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter)
居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter)
居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter)
居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter)

　　遊客可以站在階梯上，以彩繪屋為背景拍出雜誌風，或在燈塔平臺用鏡頭捕捉海濱聚落景致，等待渡輪航行海上，描繪出生動的畫面；又或者轉個視角，欣賞壽山與西子灣的山海風光，另一側能看見國內唯一白色八角形磚造燈塔──旗后燈塔，百年建築猶如明燈仍守護著海上船隻。順遊參觀燈塔園區，再外帶一杯沁涼的海岸線咖啡，想要逗留久一點，就在露臺座位吹吹海風，享受無敵海景第一手限動。

百年古蹟旗后燈塔位於旗后山至高點，是拍攝旗津彩繪屋最佳位置。(攝影/Carter)
百年古蹟旗后燈塔位於旗后山至高點，是拍攝旗津彩繪屋最佳位置。(攝影/Carter)
用鏡頭捕捉海濱聚落景致，享受無敵海景第一手限動。(攝影/Carter)
用鏡頭捕捉海濱聚落景致，享受無敵海景第一手限動。(攝影/Carter)

旗山武德殿 拍出日系質感文青風

　　國人偏愛赴日旅遊，但其實全臺灣有相當多濃厚和風氣息的文化景點，「旗山武德殿」就經常出現在偽出國景點名單中。

旗山武德殿為仿唐式宮殿建築，是高雄僅存兩座武德殿之一。(攝影/Carter)
旗山武德殿為仿唐式宮殿建築，是高雄僅存兩座武德殿之一。(攝影/Carter)

　　從旗山國小操場試著拍攝遠景，綠意蓊鬱的鼓山成了旗山武德殿最出色的背景，彷如日本鄉村傳統建築般深幽寫意。旗山武德殿創建於昭和9年（1934年），與高雄武德殿為本市僅存兩座。建築物為日本仿唐式宮殿建築，其屋頂為「入母屋造」形式（同中國之「歇山」），正面入口為「唐破風」形態，建築細部語彙展露文化精髓，因此曾被譽為全臺造型最優美的武德殿，加上周邊石拱迴廊有歐洲文藝復興時代建築之美，相較陽剛氣息濃厚的武術道場，反而別具溫和氣息，閒逛時不經意就能拍出文青風特寫。

旗山武德殿位於鼓山山腳下，宛如穿越時空的歷史現場。(攝影/Carter)
旗山武德殿位於鼓山山腳下，宛如穿越時空的歷史現場。(攝影/Carter)
鋪以日式黑瓦的歇山頂屋頂，屋頂上看得見「武」字，皆是值得特寫的亮點。(攝影/Carter)
鋪以日式黑瓦的歇山頂屋頂，屋頂上看得見「武」字，皆是值得特寫的亮點。(攝影/Carter)

　　從旗山武德殿步行進入鼓山公園，跟風尋覓IG上熱門的「旗山神社遺址」打卡點。現已不復見的旗山神社，本於昭和11年(1936)啟用，鼓山公園正前方的華中街即是前往神社的表參道，當時參道夾道而立石燈籠數十對，部分傾圮的石燈籠經修復後，現在沿著依山而建的石階安置，重現旗山神社造景，相思樹、松樹、桃花心木、樟木、柚木錯落成蔭，營造隱於山林間靜謐又神聖的秘境。

鼓山公園原址為日治昭和時期的旗山神社，石階、石燈籠在樹影婆娑中，拾級深入的背影就能拍出故事感。(攝影/Carter)
鼓山公園原址為日治昭和時期的旗山神社，石階、石燈籠在樹影婆娑中，拾級深入的背影就能拍出故事感。(攝影/Carter)

　　想像自己是日本動畫大師宮崎駿筆下的神隱少女，一步步走進森林迷霧，讓你的背影來說故事吧！

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

高雄畫刊

追蹤

延伸閱讀

影／豪宅也被淹…高雄美術館區為何汪洋一片 水利局：軍營圍牆破六處

花蓮五味屋「豐裡21」房屋彩繪 將成鐵道邊新景點

山陀兒颱風預計12:30從旗津、小港登陸 高市府發簡訊提醒市民避難

具台灣特色建築 市定古蹟新竹神社殘蹟一期修復工程決標

相關新聞

高雄發跡 南瓜虛擬科技進軍世界遊戲殿堂

戴上VR頭盔，投身到繽紛炫目的虛擬世界，玩家化身鬥士、射手、刺客等英雄角色，活躍在異度空間的競技場盡情追逐競爭，施展華麗必殺技！備受歐美玩家好評的多人VR遊戲《QUANTAAR 永恆對決》，由高雄的新創公司「南瓜虛擬科技Pumpkin VR」製作，標榜「大亂鬥+派對」的全新多人VR對戰體驗，上架後即受到全球玩家好評，在電子遊戲平台STEAM下載量創新高，並且獲得「2024台灣原創遊戲大賞」商業組冠軍殊榮。

港都新世代Now&Future

湛藍海面船隻點點，鳴笛聲劃破天際，彷彿宣告一場全新冒險，即將從港都啟航。

按下遊戲PLAY鍵！「2024 TTXC台灣文化科技大會」 邀你大玩未來科技

準備好跟著科技脈動，穿梭到虛實交織的未來空間了嗎？就等您按下PLAY鍵！

打造性別友善之城 共創包容與平等場域

2019年5月24日起，臺灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家，同志伴侶可以到戶政事務所辦理結婚登記；而高雄在2015年起，即創全臺之先受理同性婚姻註記，除此外還擁有象徵支持多元性別的彩虹地景，每年11月的高雄同志大遊行，吸引了許多國內外觀光客造訪，現在就跟著我們一起來看高雄如何打造出多元友善的公共空間，讓市民與旅人們，造訪高雄時隨時感受到這座城市的友善與包容。

2024高雄左營萬年季10/8~13蓮池潭熱鬧登場！

2024高雄左營萬年季10月8日至13日於蓮池潭盛大舉辦，10月8日在左營元帝廟廟埕前，為象徵福氣安康，威風凜凜的火獅舉行開光點睛，宣告2024甲辰龍年左營萬年季正式啟動！今年火獅以榮獲海選奪冠的「炎獅王」火獅造型結合傳統技藝工法製作，由參與台灣燈會設計製作並榮獲法國創新設計大賽(簡稱NDA)金獎、法國設計大獎白金獎以及英國倫敦設計獎金獎的國際級花燈藝術師黃文全親自監製。

「圓夢新聲合唱團」唱響東南亞旋律 連結親情與文化

高雄市旗山區圓富國中「圓夢新聲合唱團」，唱的是一般較少聽見的東南亞歌曲，語言雖不同，但歌聲卻充滿了溫度。由新住民二代組成，展現了越南、印尼等東南亞音樂的獨特魅力，也在舞臺上綻放出族群融合的和諧美麗。不只在各類競賽中表現傑出，更重要的是，合唱團的孩子透過歌聲找到了自信，也與自己的媽媽們建立了深厚的情感聯繫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。