一秒出國！異國風美拍景點

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter】

秒飛國外度假的感受，在高雄就能擁有。本篇蒐集異國風情的建築和景點，來場說走就走的偽出國小旅行。

旗津彩繪屋 浪漫小島打卡熱點

找一個晴天造訪旗津，登上最高點的旗后燈塔，會以為自己身處水都威尼斯的布拉諾島（Burano）、愛琴海的希臘錫米島（Symi），或是正在韓國釜山的甘川洞文化村旅行。從步道放眼望去，能看到一整片鮮豔的彩繪屋，在藍天白雲下，洋溢著異國風情。

步上高雄燈塔，放眼望去一整片鮮豔的彩繪屋，洋溢濃濃異國風情。(攝影/Carter)

就算頂著赤日炎炎的天氣，遊客仍絡繹不絕地往旗后燈塔方向，踏著階梯一步步前進。豔陽高照下的旗津沙洲島，不只天色、水色一片湛藍，最夯的拍照景點「旗津彩繪屋」也被照耀得無比亮麗，粉嫩的馬卡龍色彩為房屋妝點上色，不需要相機廣角，也不必濾鏡修圖，陽光下的飽和色彩怎麼拍都美到不真實。

等待往返於鼓山、旗津之間的渡輪入鏡，充滿港都的勃勃生氣。(攝影/Carter)

歷時5個月的旗津彩繪工程，在旗津區公所取得住戶同意下，甫於今（2024）年4月完工亮相，從旗后燈塔俯瞰社區猶如一張大畫布，約70棟民宅被彩繪上色，隔海相望，鼓山魚市場側也有約35棟房屋繽紛輝映，讓人看了心情都美麗了起來。

居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter) 居高俯瞰帶入階梯視角的旗津彩繪屋，成了最多遊客跟風的自拍場景。(攝影/Carter)

遊客可以站在階梯上，以彩繪屋為背景拍出雜誌風，或在燈塔平臺用鏡頭捕捉海濱聚落景致，等待渡輪航行海上，描繪出生動的畫面；又或者轉個視角，欣賞壽山與西子灣的山海風光，另一側能看見國內唯一白色八角形磚造燈塔──旗后燈塔，百年建築猶如明燈仍守護著海上船隻。順遊參觀燈塔園區，再外帶一杯沁涼的海岸線咖啡，想要逗留久一點，就在露臺座位吹吹海風，享受無敵海景第一手限動。

百年古蹟旗后燈塔位於旗后山至高點，是拍攝旗津彩繪屋最佳位置。(攝影/Carter) 用鏡頭捕捉海濱聚落景致，享受無敵海景第一手限動。(攝影/Carter)

旗山武德殿 拍出日系質感文青風

國人偏愛赴日旅遊，但其實全臺灣有相當多濃厚和風氣息的文化景點，「旗山武德殿」就經常出現在偽出國景點名單中。

旗山武德殿為仿唐式宮殿建築，是高雄僅存兩座武德殿之一。(攝影/Carter)

從旗山國小操場試著拍攝遠景，綠意蓊鬱的鼓山成了旗山武德殿最出色的背景，彷如日本鄉村傳統建築般深幽寫意。旗山武德殿創建於昭和9年（1934年），與高雄武德殿為本市僅存兩座。建築物為日本仿唐式宮殿建築，其屋頂為「入母屋造」形式（同中國之「歇山」），正面入口為「唐破風」形態，建築細部語彙展露文化精髓，因此曾被譽為全臺造型最優美的武德殿，加上周邊石拱迴廊有歐洲文藝復興時代建築之美，相較陽剛氣息濃厚的武術道場，反而別具溫和氣息，閒逛時不經意就能拍出文青風特寫。

旗山武德殿位於鼓山山腳下，宛如穿越時空的歷史現場。(攝影/Carter) 鋪以日式黑瓦的歇山頂屋頂，屋頂上看得見「武」字，皆是值得特寫的亮點。(攝影/Carter)

從旗山武德殿步行進入鼓山公園，跟風尋覓IG上熱門的「旗山神社遺址」打卡點。現已不復見的旗山神社，本於昭和11年(1936)啟用，鼓山公園正前方的華中街即是前往神社的表參道，當時參道夾道而立石燈籠數十對，部分傾圮的石燈籠經修復後，現在沿著依山而建的石階安置，重現旗山神社造景，相思樹、松樹、桃花心木、樟木、柚木錯落成蔭，營造隱於山林間靜謐又神聖的秘境。

鼓山公園原址為日治昭和時期的旗山神社，石階、石燈籠在樹影婆娑中，拾級深入的背影就能拍出故事感。(攝影/Carter)

想像自己是日本動畫大師宮崎駿筆下的神隱少女，一步步走進森林迷霧，讓你的背影來說故事吧！