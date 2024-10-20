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阿蓮崙港社區懷舊新生 探訪鴨村瓦房之美

聯合新聞網／ 高雄畫刊
有趣又好玩的走讀崙港半日遊程，讓孩子們玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)
有趣又好玩的走讀崙港半日遊程，讓孩子們玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)

【◎文/Winnie 攝影/Carter◎】

　　「你們知道為什麼鴨蛋比雞蛋更適合製作皮蛋、鹹蛋嗎？」參加「走讀崙港半日遊」的孩童紛紛舉手爭相搶答，跟著鴨鴨導覽老師腳步踏入阿蓮崙港社區，走進養鴨人家日常，在DIY工作坊體驗類似焢窯原理的沙焗堡來製作鹹鴨蛋，一日農夫遊程讓孩子們感覺新奇又有趣。

左：導覽老師說，鴨蛋的蛋殼結構比雞蛋緊密，且蛋本身水含量低、脂肪含量高，因此在醃製過程中可以產生更滑順、鹹香的口感；右：「紅仁鴨蛋沙焗堡DIY」將鴨蛋放入高溫沙堆中，悶烤約30分鐘，就能品嚐鴨蛋鹹香綿密的口感。(攝影/Carter)
左：導覽老師說，鴨蛋的蛋殼結構比雞蛋緊密，且蛋本身水含量低、脂肪含量高，因此在醃製過程中可以產生更滑順、鹹香的口感；右：「紅仁鴨蛋沙焗堡DIY」將鴨蛋放入高溫沙堆中，悶烤約30分鐘，就能品嚐鴨蛋鹹香綿密的口感。(攝影/Carter)

　　過去以養鴨文化聞名的阿蓮崙港社區，隨環境變遷下，養鴨產業逐漸沒落，但社區並未因此停滯不前，在高雄市政府農業局「農村再生計畫」的幫助下，修復古厝聚落，並積極結合傳統養鴨和文創產業，成立「鴨村瓦房直賣所」，讓老社區再展多元風貌，3度奪下有建築奧斯卡獎之稱的「建築園冶獎」。

一日農夫小旅行來到尾聲，享用在地風味餐，也是孩子們最期待的時刻。(攝影/Carter)
一日農夫小旅行來到尾聲，享用在地風味餐，也是孩子們最期待的時刻。(攝影/Carter)
鴨鄉的故事當然少不了家鄉味，一定要來品嚐崙港社區古早味的鴨香米糕。(攝影/Carter)
鴨鄉的故事當然少不了家鄉味，一定要來品嚐崙港社區古早味的鴨香米糕。(攝影/Carter)

走訪鴨鄉產地小旅行 再現農村悠活生活

　　「鹹鴨蛋烤好囉！」剝開熱呼呼的蛋殼，微鹹的香氣立刻撲鼻而來，讓人不禁食指大動，迫不及待品嚐自己DIY的美味。「走訪鴨鄉的故事」在崙港社區引起廣受迴響，遊程中不只可體驗沙焗蛋DIY的樂趣，還可實地走進田間採果瞭解農作過程，崙港社區發展協會專案經理鄭宇伶說：「這不僅是社區旅行，同時也是產地旅行，我們希望結合食農食魚教育讓崙港社區成為環境永續小學堂。」

超過90年歷史的陳家土埆厝修復成璞園古厝文物館，館內陳列舊時農耕機具，讓來訪遊客感受農家生活樸實樣態。(攝影/Carter)
超過90年歷史的陳家土埆厝修復成璞園古厝文物館，館內陳列舊時農耕機具，讓來訪遊客感受農家生活樸實樣態。(攝影/Carter)

打造鴨村瓦房直賣所 再現「崙港鴨聲」盛名

　　「崙港是一個農漁畜牧都有的農村，蔬菜水果種類多元，除養雞鴨也有養殖漁業。」鄭宇伶說，社區早期的鴨種是農業部畜產試驗所（原：農委會畜產試驗所宜蘭分所，亦稱利澤簡養鴨中心）改良的白毛鴨，當時全村有超過半數人家都在養鴨，民國74年更成為養鴨示範區，可說是名符其實的賴「鴨」維生，然而隨著產業轉型，鴨農紛紛投入養殖漁業而逐漸沒落，也因此與傳統養鴨歷程結合的農村再生計畫，對崙港社區來說更別具意義。

崙港社區發展協會專案經理鄭宇伶盼透過小旅行，讓更多人能認識崙港社區。(攝影/Carter)
崙港社區發展協會專案經理鄭宇伶盼透過小旅行，讓更多人能認識崙港社區。(攝影/Carter)
「鴨村瓦房」是一個以老屋與新元素融合設計的文創休憩公園，其中古厝的茅房與浴室保留，並發揮巧思透過彩繪，讓「鴨村瓦房」搖身變成打卡熱點。(攝影/Carter)
「鴨村瓦房」是一個以老屋與新元素融合設計的文創休憩公園，其中古厝的茅房與浴室保留，並發揮巧思透過彩繪，讓「鴨村瓦房」搖身變成打卡熱點。(攝影/Carter)

　　在一群返鄉青年投入社區營造下，崙港社區所改造的鴨村瓦房一舉榮獲2023年高雄市社區景觀營造類建築園冶獎，是接續2013、2020年後再獲園冶獎肯定，為崙港社區啟動農村再生寫下十年里程碑。鄭宇伶說，農村社區凝聚力高，社區長輩們都會主動一起來整理環境或修繕，甚至無償提供空間給社區營造，先是轉角公園帶來改變，繼之而來還有超過90年歷史的陳家土埆厝也在社區居民通力合作修復下，再現風華成為璞園古厝文物館，館內陳列舊時農耕機具，也讓來訪遊客感受農家生活樸實樣態，而鴨村瓦房則是老屋與新元素的融合，除保留舊瓦厝的茅房與浴室外，建築外觀透過Q版手繪，生動地描繪了農村養鴨文化，讓遊客選購特色農產和農村文創品的同時，也能盡情拍照打卡，留下美好的回憶。

璞園古厝文物館重現懷舊鴨村生活樣態，農村童玩更讓小朋友玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)
璞園古厝文物館重現懷舊鴨村生活樣態，農村童玩更讓小朋友玩得不亦樂乎。(攝影/Carter)

　　崙港社區發展協會理事長鄭文能在一旁補充說：「我們將社區當成一個品牌在經營。」協會致力於開發多元的在地產品，嘗試研發古早味即食品，例如鴨香米糕、鴨肉丸子和香腸等，近期更利用鹹鴨蛋創新推出金沙魚皮、莎莎醬等料理。同時，也著手規劃收購在地農民水果，加工製成果汁和果乾，並積極與知名百年老店合作，製作出專屬於社區年節禮盒，藉由行銷推廣讓更多人能認識崙港社區在地產業、活絡社區農漁民，並為社區青壯年創造更多根留家鄉的機會。

遊客可以在鴨村瓦房選購特色農產和農村文創品，帶回特別的伴手禮。(攝影/Carter)
遊客可以在鴨村瓦房選購特色農產和農村文創品，帶回特別的伴手禮。(攝影/Carter)

• 社團法人高雄市阿蓮區崙港社區發展協會

FB：社團法人高雄市阿蓮區崙港社區發展協會

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.10】

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