高雄發跡 南瓜虛擬科技進軍世界遊戲殿堂

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/南瓜虛擬科技】

戴上VR頭盔，投身到繽紛炫目的虛擬世界，玩家化身鬥士、射手、刺客等英雄角色，活躍在異度空間的競技場盡情追逐競爭，施展華麗必殺技！備受歐美玩家好評的多人VR遊戲《QUANTAAR 永恆對決》，由高雄的新創公司「南瓜虛擬科技Pumpkin VR」製作，標榜「大亂鬥+派對」的全新多人VR對戰體驗，上架後即受到全球玩家好評，在電子遊戲平台STEAM下載量創新高，並且獲得「2024台灣原創遊戲大賞」商業組冠軍殊榮。

產業插班生投身遊戲產業 成功打入日韓市場

南瓜虛擬科技透過全新的沉浸式娛樂體驗，引導玩家走入無垠元宇宙。創辦人廖翊翔與陳南宏從兩人工作室起家，在2016年創辦南瓜虛擬科技，合作夥伴涵蓋日本、韓國、美國、法國，展現高雄在未來科技產業不設限的蓬勃發展潛力。

2024年團隊以遊戲《QUANTAAR 永恆對決》獲得台灣遊戲產業振興會所舉辦的「台灣原創遊戲大賞」商業遊戲組優勝獎。(圖片提供/南瓜虛擬科技) 2023年在全球平台上架的《QUANTAAR 永恆對決》，為創新的虛擬實境多人對戰遊戲。(圖片提供/南瓜虛擬科技)

臺灣有許多遊戲製作公司，卻很少像南瓜虛擬科技一樣始終專注於VR內容開發。兩位創辦人陳南宏與廖翊翔是VR產業的插班生。2016年時，主持3D室內設計公司工作室的陳南宏，以及在佛羅里達大學專攻科技創業的廖翊翔看準虛擬實境的發展潛力，決定以遊戲為切入點，在家鄉高雄創立南瓜虛擬科技。「2016年剛好是業界與政府推動虛擬實境的『發展元年』，我們本來就喜歡遊戲，決定以VR、XR技術為核心製作遊戲產品。」廖翊翔說：「賣掉在美國的飲料店籌得第一桶金，我們就毅然決定投身剛起步且充滿不確定性的VR遊戲產業。」

兩位創辦人陳南宏(右)與廖翊翔(左)看準虛擬實境市場，在2016年創立南瓜虛擬科技。(攝影/李瑰嫻)

第一款作品是針對VR街機開發的恐怖射擊遊戲《FORBIDDEN Z 屍冥禁地》，將東方的殭屍與射擊遊戲融合，並加上臺灣的場景元素，一推出就大受歡迎，緊接著2018年上市的恐怖敘事遊戲《TABOO 禁忌》，透過虛擬實境創造出沉浸感十足的恐怖氛圍，並成功打入日本市場，成為史上第一款進軍日本SEGA主題樂園的本土VR遊戲。

恐怖敘事遊戲《TABOO 禁忌》成功打入日本市場，並登上日本SEGA主題樂園。(圖片提供/南瓜虛擬科技)

鎖定海外市場 與時俱進整合AI應用

在虛擬世界初試啼聲即獲得良好反響，席捲全球的疫情卻打亂了公司的發展腳步，兩人當機立斷，從遊戲機台轉作線上遊戲內容，新作《QUANTAAR 永恆對決》醞釀4年，考量到臺灣VR載具使用率仍低，陳南宏與廖翊翔鎖定海外市場。廖翊翔說：「我們去研究VR玩家的特性和喜好，目標族群鎖定在青少年，喜歡快節奏不『燒腦』的遊戲，注重花時間在社交上。」南瓜科技發展出前所未有的虛擬多人遊戲，可以輕鬆坐著玩，還有社交空間讓玩家彼此互動交朋友。並設計出30個原創遊戲角色，吸引年經玩家在遊戲中打造時尚多元的第二身分。陳南宏表示：「我們還請美國錄音室製作主題原聲帶，從美術、配樂到角色設計都講究品質和完整性。」

虛擬實境技術以遊戲為切入點，可以發展到建築、農業、醫療等領域，為企業量身打造訓練系統以及各種應用。(攝影/李瑰嫻)

在瞬息萬變的VR產業中與時俱進不斷學習，靈活的姿態讓南瓜虛擬科技走過創業瓶頸期，在新創領域中獲獎連連。「我們因為是高雄人，所以選擇在高雄成立公司，同時也感受到高雄豐富的科技和創新資源，以及蓬勃發展的創業氛圍。」廖翊翔說：「像高雄市青年局等單位給予很多支持補助，讓我們有資金擴充團隊，累積更多能量。」

南瓜虛擬科技積極鎖定海外市場，透過參加科隆遊戲展等國際展覽，使品牌在全球市場佔有一席之地。(圖片提供/南瓜虛擬科技)

擁有17名員工的辦公室裡，工程師、設計師等正在電腦桌積極研發新產品。在虛擬實境領域樹立口碑後，許多海外公司主動尋求合作，還有企業單位下訂單，請南瓜虛擬科技打造專屬訓練模擬器。廖翊翔也吐露，今年下半年將與美國公司合作，推出結合VR和MR技術的新遊戲。

南瓜虛擬科技結合VR和MR技術，逐步打開日本、韓國、美國等海外市場，更將目標放在AI技術，打造整合式應用平台。(攝影/李瑰嫻) 不止步於遊戲產業，陳南宏與廖翊翔接著把目光投向AI產業，打開公司電腦，研發中的「Pumpkin AI平台」整合多款AI應用，具備翻譯、專案管理、教學等功能。南瓜科技的下一步，是為企業打造客製化AI解決方案，藉由各部門專屬的AI助理提升公司效率。他說：「AI技術將在我們的發展中扮演越來越重要的角色，我希望在遊戲產業之外，能繼續探索VR、XR、AI的可能性，推動技術和用戶體驗的雙重進步。」