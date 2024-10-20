「百年好市」慶港都設市百年 穿梭時光走讀城市

以約翰·湯姆生的攝影視角出發，來場英國領事館辦公室及官邸的今昔對照。(圖片提供/高雄市政府文化局) 【◎文/蘇宇翎 ◎圖片提供/高雄市政府文化局、高雄市立美術館、高雄市立歷史博物館、郭銘哲】

高雄市今（2024）年適逢一百歲生日，慶賀港都百年蛻變與榮耀，高雄市政府文化局特別策劃「百年好市」，即日起至年底推出一系列文史遊程、講座論壇、文資場館巡禮及百年特展等，娓娓訴說精彩的城市故事。

「百年好市」主視覺呈現港都海空雙港意象。(圖片提供/高雄市政府文化局)

百年好市 精彩高雄

大船入港的轟隆聲、火車行進的鳴笛聲，海風吹來的氣息與陽光下愛河波光瀲豔，讓人穿越百年時空，沉浸在這座因港而生、順鐵路而起的城市魅力中，壯闊故事就此拉開序幕。

哈瑪星地區今昔對照。(上圖提供/高雄市立美術館典藏；下圖提供/高雄市政府文化局)

1920年，打狗更名為高雄，1924年「高雄街」正式改制為「高雄市」。回首高雄因新式製糖、製磚、水泥及後續的重化工業、煉油等產業的移入，加之二戰後發展的塑化、石化、代工及製鋼與造船重工業，奠定高雄城市發展的基礎，同時展開狂飆發展的百年。

1931年至1941年間拍攝之西子灣海水浴場。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)

高雄從一座臨海小鎮，在海空雙港發達、產業升級轉型下，蛻變成繁華的港都工業城，如今已是國際化的觀光、永續文化城。便利的捷運、輕軌，充滿藝術氣息的駁二藝術特區，以及聚集高科技產業的亞灣區，國際化的城市風貌已成為眾人熟悉的日常。

好市遶境 達人帶路深入高雄山海

高雄仰賴海洋相關產業而生，「好市遶境」活動推出限定探秘遊程，以「工業」、「海洋」、「鐵道」、「歷史」四大主題，設計出13條精彩路線，包括：揭密千萬遊艇製造工廠、高雄冠軍「螺絲」產業、茂林一日獵人、包含劍道及洋菓子體驗的日式貴族輕旅行等，更首次以19世紀後半葉約翰·湯姆生的攝影視角遊歷旗鼓地區。

前進從未對外公開的螺絲工廠，一探高雄獨步全球的螺絲製造工業。(圖片提供/高雄市政府文化局) 前進茂林萬山原民部落，體驗一日獵人、原民特色餐、石板拓印等。(圖片提供/高雄市政府文化局)

這些路線豐富，從山到海、從南至北，述說著高雄百年的軌跡，亦能看見千年前人們生活的足跡，像是萬山岩雕群考古遺跡，一般大眾難以前往，但透過茂林萬山原民部落體驗活動，可一窺先民們的生活軌跡；另外深受鐵道迷喜愛的軌道主題，揭開日治時期「臨港線」的面紗，是如何串起貿易、金融、運輸業與水泥工業，打造出高雄的風華，高雄輕軌逾半路線與臨港線重疊，至於其中的奧秘，歡迎大家一起搭輕軌，在領路人講解下重新認識高雄。

除此之外，第二波「好市遶境！限定高雄探秘」活動，則由飲食創作家江舟航、影評人鄭秉泓及美食作家郭銘哲等三位達人視角，帶著大家走入眷村、惡地月世界，以及東高雄味覺之旅；可回味舊時光、老市場與戲院、吃眷村菜，也能一窺電影鏡頭視角中的高雄，走踏山城風光，品嘗在地好滋味。

文資場館逍遙遊 復刻體驗歷史場景

特色遊程之外，「焦點場館」系列活動邀請大家走進高雄文資場域，如10月在左營孔子廟展演客家八音、南管、涼傘團等無形文化資產；打狗英國領事館舉辦親子考古互動劇場；同時迎接逍遙園84歲生日及修復4周年慶，推出「見習逍遙」小小管家教育體驗，「逍遙開講」由高雄大學陳啓仁校長分享修復故事，復刻當年園主大谷光瑞的「逍遙晚宴」是活動最大亮點，以在地食材、花藝、茶道和音樂，打造獨特和洋餐食體驗。

孔子廟10月以「百年好市‧品味文資」為題，邀請高雄美濃客家八音團等高雄重要無形文化資產保存團體展演。(圖片提供/高雄市政府文化局) 「逍遙晚宴」邀請高雄在地餐飲品牌李氏商行團隊，創作一場獨特空前的和洋餐食晚宴。(圖片提供/高雄市政府文化局)

文化局表示，此次「百年好市」以數字100和翻轉90度的「高」字幾何結合，如膠卷般看似正在出格的100，象徵城市的前進和延續，主視覺用船、飛機，呈現這座海港與空港交織，帶來歷史、繁華和人文的港都工業城。

時光悠悠百年至今，從傳承到創新，「百年好市」活動將進行到12月，藉由豐富活動展現港都風華魅力，透過走讀了解腳下這片土地，深入認識港都成長軌跡。

• 更多活動請見百年好市官網