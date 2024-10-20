全國社工服務績優獎 高雄社工與弱勢同行獲各縣市之冠

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/魏文梵、陳沛玲、高雄市政府社會局】

社工是弱勢族群的守護者，在全國各地有許多默默付出的傑出社工，為受困者點亮希望。衛生福利部近日頒發第二屆全國績優社政人員，高雄市有5名社工榮獲「服務績優獎」，為各縣市之冠，包括社會局身障科許素芬、仁愛之家魏文梵、家防中心陳沛玲、救助科朱怡靜，以及岡山區公所章美珍，他們在各自領域以專業知識和熱情，為社會弱勢者提供最堅強的支持。

社會局仁愛之家魏文梵組員，為占地寬廣的高雄仁愛之家一手規劃友善生活空間。(攝影/李瑰嫻)

仁愛之家 細心「管家」魏文梵

「陳爺爺，我們本周要在宿舍安裝撒水系統，白天你去參加活動的時候，我們工作人員會來幫您安裝喔。」高雄市仁愛之家社工組的社工，向長輩們一一做說明。

全台公辦公營安養護機構中佔地最廣的「仁愛之家」，位於高雄市燕巢區，靜靜守護著百餘位長輩的晚年歲月。擔任總務的魏文梵，負責統籌協調各部門，以確保中心能夠順暢運行。像是水道式撒水系統的施工安排，她也謹慎規劃、和施工團隊細心溝通，盡量避免打擾長輩們的生活作息。

魏文梵結合民間資源，在園區內架設無線網路，方便長輩們上網與親友聯絡感情，深獲長輩好評。(圖片提供/高雄市政府社會局仁愛之家) 「我覺得自己比較像管家的角色。」魏文梵笑說。總務工作繁雜且和基本生活息息相關，面對廣達10公頃的園區及多棟老舊設施，魏文梵居間協調各單位，與團隊夥伴積極推動設備更新優化，讓長輩的生活空間更友善安適，除了增加建築避震、安裝撒水系統、太陽能發電系統，她還結合民間資源在園區架設無線網路，讓長輩們資訊接軌，和親友視訊通話、上網暢通無阻。

無聲卻有力地守護年長者的安養家園，魏文梵的努力獲衛福部頒發「服務績優獎」，她說：「我覺得自己解決問題的能力變強了，知道如何和不同單位協調合作。」

任職社會局家庭暴力及性侵害防治中心的陳沛玲，攜手民間團體與社區網絡，建構社會安全網。(攝影/李瑰嫻)

家暴及性侵害防治中心 陳沛玲整合社會安全網

無論是擔任行政工作，或是在第一線奔走的社工，全國優秀社工獎的肯定，讓工作人員的辛苦付出被看見。「像是我做的行政工作並非在第一線服務，而是在背後支持協調，所以獲獎後團隊感到與有榮焉很開心，覺得努力有被看見。」獲獎者陳沛玲說。她在社會局家庭暴力及性侵害防治中心負責行政業務、民間團體培力和輔導。

家暴被害人從危險情境脫離後，後續還有許多相關事務有待處理，陳沛玲輔導培力民間團體，與家防中心合作，設置信賴的安置場所、辦理支持團體、親子活動、財務課程等活動，協助被害人自立生活，脫離受暴環境。不僅是家暴受害的溫暖支持者，陳沛玲更從前端著手，撐起家庭暴力的危機安全網。她參與每月固定召開的「高危機會議」，由社工、學者專家等共同進行個案評估和討論，遇到重大家暴案件時，也會召開緊急會議進行檢討。她說：「除了法律，我們也要去思考，還有哪些方法去降低暴力危機，預防事件再發生。」

任職社會局家庭暴力及性侵害防治中心的陳沛玲，攜手民間團體與社區網絡，建構社會安全網。(攝影/李瑰嫻)

高雄社工與弱勢同行 專業與熱情獲肯定

其餘高雄市獲獎者中，身心障礙福利科許素芬社工員為民眾媒合二手輔具資源，並規劃全國首創「免出門核發身障停車證服務」，讓身障市民免除奔波在家即可領證；社會救助科朱怡靜科員與岡山區公所社會課章美珍課員，兩人分別負責補助申請諮詢、承辦社會福利業務，他們熱情積極協助個案，為弱勢者尋找資源，協助申請補助度過難關。

全國社工服務績優獎表彰社工的辛勤付出，也讓更多社工看見自己的價值，進而激勵更多人投入社福行列，讓弱勢群體能在守護下，獲得更多溫暖與支持。