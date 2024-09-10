Green Kaohsiung 未來淨行式

全球暖化、氣候變遷，未來的地球會如何？取決於我們當下的作為。為將挑戰化成機會，高雄市大力推動數位與淨零轉型，2023年通過「淨零城市發展自治條例」，從政策、產業到市井生活，全面實踐綠色永續之路。

身為工業城市，高雄組成「產業淨零大聯盟」，以產業龍頭以大帶小的方式，打造低碳產業鏈，分享減碳技術及成果，更首創實體「淨零學院」，要從產、官、學培育淨零人才；去年「臺灣碳權交易所」正式進駐高雄軟體園區，讓高雄市成為碳交易的核心城市，也立起臺灣邁向永續淨零的重要里程碑。

淨零不只是政策，更是生活。旗山區東昌里、大樹區龍目社區，利用在地作物香蕉和鳳梨，分別發展出特色伴手禮與友善環境的天然酵素，贏得環境部低碳永續家園之肯定；有藝術家發揮巧思創意，讓廢棄的物品重生，突破我們對物品生命週期的想像；也有越來越多餐廳跟上綠食風潮，以在地食材、不浪費的哲學，「食」踐著永續生活。

大自然的美好俯拾皆是。金獅湖蝴蝶園一年四季可賞蝶，原生植物園、鳥松濕地和澄清湖，都是城市中的生態樂園，也是低碳永續的旅遊勝地，搭綠色公共運輸走一趟並深呼吸，感受自己與萬物的緊密關聯，一起加入永續高雄的「未來淨行式」！