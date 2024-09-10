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Green Kaohsiung 未來淨行式

聯合新聞網／ 高雄畫刊
自行車道兩旁種植茄苳樹，優美綠意與環境吸引許多市民來運動、騎車與遛狗。(攝影/李瑰嫻)
自行車道兩旁種植茄苳樹，優美綠意與環境吸引許多市民來運動、騎車與遛狗。(攝影/李瑰嫻)

　　全球暖化、氣候變遷，未來的地球會如何？取決於我們當下的作為。為將挑戰化成機會，高雄市大力推動數位與淨零轉型，2023年通過「淨零城市發展自治條例」，從政策、產業到市井生活，全面實踐綠色永續之路。

　　身為工業城市，高雄組成「產業淨零大聯盟」，以產業龍頭以大帶小的方式，打造低碳產業鏈，分享減碳技術及成果，更首創實體「淨零學院」，要從產、官、學培育淨零人才；去年「臺灣碳權交易所」正式進駐高雄軟體園區，讓高雄市成為碳交易的核心城市，也立起臺灣邁向永續淨零的重要里程碑。

　　淨零不只是政策，更是生活。旗山區東昌里、大樹區龍目社區，利用在地作物香蕉和鳳梨，分別發展出特色伴手禮與友善環境的天然酵素，贏得環境部低碳永續家園之肯定；有藝術家發揮巧思創意，讓廢棄的物品重生，突破我們對物品生命週期的想像；也有越來越多餐廳跟上綠食風潮，以在地食材、不浪費的哲學，「食」踐著永續生活。

　　大自然的美好俯拾皆是。金獅湖蝴蝶園一年四季可賞蝶，原生植物園、鳥松濕地和澄清湖，都是城市中的生態樂園，也是低碳永續的旅遊勝地，搭綠色公共運輸走一趟並深呼吸，感受自己與萬物的緊密關聯，一起加入永續高雄的「未來淨行式」！

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.09】

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都市裡的秘密生態樂園 金獅湖蝴蝶園x原生植物園

在車水馬龍的高雄都會中，隱藏著兩座綠意盎然的都會生態樂園：「金獅湖蝴蝶園」以及位於捷運生態園區站附近的「原生植物園」。擁有國內最大蝴蝶網室的金獅湖蝴蝶園，除了是日常散步的好去處，亦是欣賞蝶舞翩翩的生態教室，可以讓我們認識對環境變遷最敏感的指標物種——蝴蝶；而植被繁茂的原生植物園，其濃密的綠蔭不僅為都市帶來涼意，有降低城市碳排，更是保留臺灣大量原生物種的寶庫。

漫步都會生態系 體驗鳥松濕地與澄清湖的自然協奏曲

遠離城市喧囂，穿越自然任意門來到市郊的澄清湖園區與鳥松濕地，短短數十分鐘，就能夠從都會切換到自然場景，這裡是許多物種棲息的樂土，也肩負著減少城市碳排的重要任務。今年鳥松濕地步道與澄清湖入口廣場經過市府整建優化，融合自然的林間棧道營造沉浸式體驗，迎接人們拜訪鳥類鄰居，探索豐富有趣的生態樣貌。

低碳家園進行式 譜寫綠色生活篇章

減碳不只是政策，也是生活。高雄多個社區正以獨特的方式推動減碳，成為城市綠色轉型的先驅。《高雄畫刊》前進旗山區東昌里、大樹區龍目里及大寮區中庄里等三個獲得環境部認證的低碳社區，看居民發揮創意讓減碳行動落實於日常，實現永續家園目標。

淨零大聯盟加速產業轉型 「鋼化聯產」啟動碳循環

談到鋼鐵業，多數人可能立即聯想到「重工業」，不過實際上，從汽車、冰箱到我們常用的不銹鋼碗、螺絲等各樣物件，都有鋼鐵的存在，是生活中不可或缺的角色。而身為民生和建設工業基礎，鋼鐵業也須面對減碳和淨零的任務，臺灣鋼鐵業的領頭羊、高雄「產業淨零大聯盟」成員中鋼公司亦不例外，需在轉型的浪潮中，走出一條創新且永續的道路。

臺灣碳權交易所落腳高雄 引領低碳新商機

2023年底，臺灣碳權交易所正式落腳高雄，揭牌營運，並於同年12月22日正式啟動國際碳權交易平台，標誌著臺灣邁向永續淨零的重要里程碑。

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