都市裡的秘密生態樂園 金獅湖蝴蝶園x原生植物園

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻、Lobb ◎圖片提供/高雄市政府觀光局】

在車水馬龍的高雄都會中，隱藏著兩座綠意盎然的都會生態樂園：「金獅湖蝴蝶園」以及位於捷運生態園區站附近的「原生植物園」。擁有國內最大蝴蝶網室的金獅湖蝴蝶園，除了是日常散步的好去處，亦是欣賞蝶舞翩翩的生態教室，可以讓我們認識對環境變遷最敏感的指標物種——蝴蝶；而植被繁茂的原生植物園，其濃密的綠蔭不僅為都市帶來涼意，有降低城市碳排，更是保留臺灣大量原生物種的寶庫。

認識城市內的翩翩舞者：走進金獅湖蝴蝶園

生態復育做得好，蝴蝶最先知道。蝴蝶是氣候變遷的敏感指標物種，當全球氣溫上升時，蝴蝶可能被迫尋找更適合生存的地方；極端天氣如暴雨、乾旱或熱浪也會直接影響蝴蝶的生存。因此，當一地區的蝴蝶數量和種類豐富時，通常意味著該地區的植物群落和整體生態系統健康且多樣。位於高雄三民區的金獅湖蝴蝶園致力於守護蝴蝶，提供了一處四季皆可識蝶、賞蝶的好去處。

金獅湖蝴蝶園位於金獅湖風景區的東側，有兩座蝴蝶網室及公園，皆為免費對外開放。(攝影/Lobb、高雄市政府觀光局 ) 園區內設置賞蝶空橋、觀察箱、生態教室等設施，讓人們從不同角度認識蝴蝶。(攝影/李瑰嫻) 「蝴蝶最喜歡吃花蜜，這邊開很多花的馬纓丹、仙丹，是蝴蝶的蜜源植物。同學們仔細看喔，這邊的食茱萸、森爬藤，有沒有發現葉背有一點點的蟲卵？這是即將孵化的蝴蝶寶寶們，牠們最喜歡吃這些食草植物。」

在高雄金獅湖蝴蝶園，導覽志工正向幼稚園學童介紹蝴蝶生態，都市中長大的孩子們第一次被蝴蝶圍繞，表情既有些膽怯又充滿驚喜，透過尋找蝴蝶卵、觀察蟲寶寶，孩子們對蝴蝶的習性與牠們的棲地有了更清晰的理解。

透過導覽志工的講解，認識蝴蝶的一生，以及各種蝶類生態的小知識。(攝影/李瑰嫻) 網室種植適合蝴蝶生長的食草與蜜源植物，打造蝴蝶棲地，讓民眾一年四季都可以看到蝴蝶。(攝影/李瑰嫻) 蝴蝶園位於金獅湖風景區的東側，擁有兩座總面積達1350坪的大型網室。蜿蜒的小徑兩旁，種滿了蝴蝶的蜜源及食草植物，不受四季更迭影響，園區內總能見到大白斑蝶、無尾鳳蝶、端紅蝶、黃裳鳳蝶等，數十種蝴蝶在花叢草間翩翩起舞。在園方悉心照料及復育下，還曾出現多達300隻以上蝴蝶群舞的盛況。

金獅湖蝴蝶園就像是一座小而美的世外桃源，想認識蝴蝶不必跑個大老遠，就能感受生態在我們的身邊。(攝影/李瑰嫻) 由於棲地破壞以及氣候變遷等因素，近年來本土蝴蝶日益減少。因此，金獅湖蝶園園區的員工親自肩負起育兒任務，從取卵、培育食草植物到收集蝶蛹，悉心照料蝴蝶寶寶順利羽化，如同蝴蝶保姆般，致力於復育蝴蝶生態，希望讓更多都市民眾，感受臺灣作為「蝴蝶王國」的魅力。

園區內的蝴蝶從產卵到結蛹羽化的過程都經過悉心照顧，也因此大幅提高復育成功率。(攝影/李瑰嫻)

繁華都市中的生態綠洲：左營原生植物園

談到蝴蝶，不可不提到原生植物，就在走訪蝴蝶園後，踏入原生植物園區吧！許多蝴蝶幼蟲具有特定的食性，依賴本土原生植物作為主要食物來源；而蝴蝶則在採蜜的過程中進行授粉，促進了這些植物繁殖，形成一個互利共生的生態平衡，展示了自然界中相互依存的複雜網絡。左營的原生植物園保存了大量臺灣原生植物，今天就讓我們來走訪這座綠色生態寶庫。

位於左營區的「原生植物園」種植豐富的本土原生樹種。(攝影/李瑰嫻) 走出捷運「生態園區」站，穿越在熟悉的城市街道之中，步行片刻後，映入眼簾的是一片蔥鬱寧靜的自然森林。枝葉茂密的茄苳樹交織成長長的綠色隧道，騎自行車悠閒穿梭綠蔭下，迎面而來的芬多精氣息令人神清氣爽。氣根垂墜、樹冠如傘的大榕樹下，人們正打著太極拳。菖蒲、蘆葦等生長的水生植物區旁，主人和愛犬自在散步。位於左營區的「原生植物園」結合日常生活，人們隨時可以來到這片生態樂園森呼吸。

鄰近洲仔濕地與蓮池潭風景區的「原生植物園」，是全國首座以臺灣原生植物為主題的綠化園區。園區高低起伏的地形採用自然工法打造，蜿蜒的水道與生態池呼應濕地地形，造型特殊的水蠟燭、綻放優美花朵的菖蒲等各種水生植物蓬勃生長。模仿柴山的珊瑚礁岩堆疊，與毛柿、穗花棋盤腳等植物形成秘密通道。還有熱帶植物、季風氣候區植物等組成的生態地景，宛如臺灣自然環境的縮影，讓人們可以在這座戶外植物博物館中，親近並認識最適合在臺灣環境生長的本土原生植物。

原生植物園依紅樹林、低海拔、珊瑚礁岩區等生態地形打造，種植豐富的本土原生樹種。(攝影/李瑰嫻) 每到秋天便下起金色花雨的臺灣欒樹、防風抗旱的大葉山欖、早期被用作天然清潔劑的無患子，以及本土闊葉樹代表——台灣櫸樹，還有筆直生長、會結出紅色果實的黃連木等，這些珍貴的原生植物適應本土氣候環境，由在地土壤滋養孕育，在原生植物園園區內欣欣向榮。

在盛夏時節枝葉繁盛的黃連木，於秋冬時葉片將轉變為橘紅色並結出紅色的果實。(攝影/李瑰嫻) 原生植物不僅可為都市減碳，也是降低都市熱島效應的絕佳助力。工務局表示：「園區內多樣化的原生水生植物，除了吸附水中重金屬、沉澱汙染，也是淨化水質的重要角色，還在維護生物多樣性上發揮著關鍵作用。」

原生植物園也提供許多供動物休憩及躲藏的空間。(攝影/李瑰嫻) 原生植物園的生態池及海岸林區。(攝影/李瑰嫻) 原生植物園如同貼近人們日常生活的城市之肺，隨時歡迎人們到此處散步、騎自行車，享受有綠意盎然的日常時光。這裡不僅是放鬆心靈的好去處，也是一個聆聽本土植物故事、探索鮮活生態的都市淨土。

原生植物園是附近居民散步、運動、打拳的好地方。(攝影/李瑰嫻)

• 金獅湖蝴蝶園

交通：搭乘公車(如168、77、92等)至金獅湖站，步行約12分鐘。

地址：高雄市三民區鼎金一巷25號

電話：（07）347-5317

• 原生植物園

交通方式：捷運紅線「生態園區」站下車，1號出口出站後，徒步約11分鐘抵達。

地址：高雄市高雄市左營區重光路

電話：（07）349-7538

時間：24小時開放