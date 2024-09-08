漫步都會生態系 體驗鳥松濕地與澄清湖的自然協奏曲

【◎文/李瑰嫻 ◎攝影/李瑰嫻 ◎圖片提供/高雄市政府觀光局、社團法人高雄市野鳥學會、蘇昱任】

遠離城市喧囂，穿越自然任意門來到市郊的澄清湖園區與鳥松濕地，短短數十分鐘，就能夠從都會切換到自然場景，這裡是許多物種棲息的樂土，也肩負著減少城市碳排的重要任務。今年鳥松濕地步道與澄清湖入口廣場經過市府整建優化，融合自然的林間棧道營造沉浸式體驗，迎接人們拜訪鳥類鄰居，探索豐富有趣的生態樣貌。

濕地原為自來水廠的沉砂池，經整建後，在自然演化下形成物種聚集的生態圈，圖為水雉。(圖片提供/社團法人高雄市野鳥學會)

鳥松濕地是免費的自然教室

水草茂盛的平靜水面宛如鏡子，映照著蔚藍天空與四周盎然綠意，仔細觀察，看似風景明信片畫面實則蘊含生機：紅冠水雞一家在水草間踱步，披著藍色羽衣的翠鳥矗立在枯木上，靜待捕捉獵物的最佳時機。昆蟲、爬蟲類則偷偷躲藏在葉片下與石縫間，準備和眼尖的人們不期而遇。

站在大池上木棧道可在不打擾生物棲地情況下，可貼近觀察池中生態，增加互動性。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 與澄清湖大門比鄰，佔地3.8公頃的「鳥松濕地」原是自來水廠的沉砂池，經規劃後成為臺灣首座以人工濕地生態為主題的教育公園。濕地棧道以「生態廊道」設計概念重新整建，鋼樑離地30至50公分不等架高鋪設，讓人在濕地自由穿梭，視野也更加寬廣深遠，棧道下方保留動物穿越與棲息空間，不怕被人類「佔路」，打造人與自然和諧共存的環境。

鳥松濕地棧道採離地架高方式鋪設，提供動物穿越的空間，兼顧人與環境間的共生互動。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 施工前木棧道面板翹曲、防護緣木及樹穴緣石傾倒影響行走安全性。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 「請問鳳頭蒼鷹一家通常在哪裡出現？」帶著望遠鏡的旅客，特別來濕地與澄清湖景區地尋找鳥兒蹤跡。負責管理濕地的社團法人高雄市野鳥學會蘇昱任主任說，鳥松濕地植物約有300種，出現的鳥類近百種，佔臺灣鳥類的6分之一，原生喬木茂盛生長，水中生物、兩棲動物與昆蟲類自然演替繁衍，生態種類十分豐富。

鳥松濕地由社團法人高雄市野鳥學會認養管理，每週日舉辦導覽，並定期舉辦生態講座和手作、種植水稻、夜間觀察、釣除外來種魚類等體驗活動。(上：圖片提供/社團法人高雄市野鳥學會、下：攝影/李瑰嫻) 蘇昱任指著一條肥嘟嘟的綠毛蟲說：「這是斜綠天蛾的幼蟲，最喜歡吃姑婆芋的葉子。」全身碧綠飽滿，胸部背面還有著眼紋的幼蟲，透過自然解說變得「萌萌的」，人們與自然萬物的距離被悄然拉近，對生態環保也多了一份親近感。

一葉蓮是臺灣常見水生植物。(攝影/李瑰嫻) 圖為青帶鳳蝶。(圖片提供/蘇昱任) 鳥松濕地生態多元，左為鴛鴦、右為領角鴞。(圖片提供/社團法人高雄市野鳥學會) 鳥松濕地是臺灣首座以濕地生態為主題的教育公園，也是都會居民可以近距離觀察鳥類和植物、兩棲昆蟲等自然的生態教室。(攝影/李瑰嫻)

高雄後花園之一的澄清湖入口廣場換新妝

與鳥松濕地步道同時翻新，澄清湖大門入口廣場整建加入淨零環保思維，為避免產生大量廢棄物，設計採減量概念，汰換既有硬鋪面、綠雕、水景等老舊設施，改以流線對稱的廣場空間，創造場域的通透感，並種植不同色彩的花草植栽，把空間還給自然，而原有的澄清湖牌樓與水景噴泉成為視覺主軸，加上Led照明點綴，讓夜晚澄清湖披上迷人光采，也增加居民飯後散步安全性。

澄清湖大門入口廣場打造出視覺通透、對稱、流線的廣場空間。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 入口廣場施工前後對比照。(圖片提供/高雄市政府觀光局) 具有調節氣溫、淨化環境功能的鳥松濕地與澄清湖，是促進城市碳中和的重要助力。今年透過場域的修整，不僅提升遊客休憩品質，也是拉近人與自然的環境教育場域，讓民眾可從身邊景觀開始，學習認識生態及環境保育的重要性，從中學習減碳淨零從尊重自然做起。

夜晚加上LED照明點綴，讓澄清湖披上迷人光采，也增加居民飯後散步安全性。(圖片提供/高雄市政府觀光局)

• 澄清湖風景區

交通方式：搭臺鐵至高雄站下車，再轉搭高雄市公車60至澄清湖站下車。

地址：高雄市鳥松區大埤路32號

電話：（07）370-0821

網址：高雄旅遊網

• 鳥松濕地公園

交通方式：搭臺鐵至高雄站下車，再轉搭高雄市公車60至澄清湖站下車。

地址：高雄市鳥松區大埤路32號（澄清湖風景區正門口左前方）

電話：（07）215-2525

網址：鳥松濕地公園

FB：鳥松濕地粉絲團