低碳家園進行式 譜寫綠色生活篇章

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

減碳不只是政策，也是生活。高雄多個社區正以獨特的方式推動減碳，成為城市綠色轉型的先驅。《高雄畫刊》前進旗山區東昌里、大樹區龍目里及大寮區中庄里等三個獲得環境部認證的低碳社區，看居民發揮創意讓減碳行動落實於日常，實現永續家園目標。

香蕉全利用 農廢轉生創意伴手禮

旗山不只老街聞名，座落於老街東邊的旗山糖廠（現為高雄旗糖農創園區），百年風華吸引許多遊客到訪觀光。糖廠所在的東昌里為高齡農村社區，有一群人長期在地方耕耘，推動食農教育、蕉園導覽、低碳旅遊等，成為高雄第一個「社區型環境教育設施場所」，曾獲國家環境教育獎社區組特優、金牌農村全國銀牌、第18屆國家永續發展獎等，以及環境部「低碳永續家園－銀級特優認證」肯定。

東昌里是高雄第一個社區型環教場所，獲得環境部「低碳永續家園－銀級特優認證」肯定。(攝影/Carter) 東昌里曾是旗山糖廠員工的聚居地，隨著糖廠20多年前停止營運，當地一度因為人口流失而低迷，然而，一群有志青年團隊進駐，社區逐漸恢復生機。高雄旗山區糖廠社區發展協會（以下簡稱糖廠社區協會）郭俊宏副總幹事回憶，「因為社區沒有活動中心，歷經幾次地點尋覓，決定租下糖廠一間倉庫當作社區發展據點，想辦法申請一些資源進來，開始推行一些活動。」

為了讓社區恢復原本活力，糖廠社區協會陸續開發農村體驗遊程，吸引遊客走訪旗山；2019年凝聚居民共識，在旗糖農創園區內成立「大旗美農村體驗物產直賣所」，提供DIY體驗及蕉園導覽遊程、販售東高雄九區農特產品等，創造收入同時讓小農的心血被看見。

「大旗美農村體驗物產直賣所」位於糖廠倉庫內，販售東高雄九區農特產品。(攝影/Carter) 旗山素有「香蕉王國」美譽，卻容易產生假莖、果梗等含水量高的農業廢棄物，成為病媒蚊孳生溫床。社區成員從日常層面思考，巧妙地將香蕉廢棄物轉生創意伴手禮，真正做到「農廢不廢」：像是香蕉纖維絲被抽取後製成環保繩，替代釣魚線用於綁苔球、花束等文創商品；富含花青素的香蕉花蕊，昔因口感不佳被棄用，如今與生技公司合作，將其加入濾掛式咖啡包，融入旗山檸檬成為別具一格的創新飲品；香蕉葉可變身包墊紙，假莖經處理可製成特殊質感的編織包。

香蕉纖維絲取代棉繩，將種子苔球纏繞起來，可當作居家布置小物。(攝影/Carter) 循環經濟概念不只讓農廢變黃金，也吸引一批相同理念的青年返鄉，集思廣益全力打造低碳家園。協會已經完成室內空間的碳盤查，逐步發展一系列減碳措施：推動居民參與減碳公約、汰換節能燈泡、倡導騎單車及隨手關燈等節能減碳行為，社區也引進ARM自動資源回收機，提供更便利的回收環境。

社區從人口外流，到現在吸引有志青年返鄉，糖廠社區協會郭俊宏副總幹事分享一路點滴。(攝影/Carter) 東昌里將廢棄物翻轉成為資源，結合環境教育、友善土地的作為，看似微小的改變，實際上已產生深遠影響，也為農村永續找到解方。

旗山區東昌里（糖廠社區）：環境部低碳永續家園－銀級認證

網址： 金旗山城

FB： 高雄市旗山區糖廠社區發展協會

鳳梨變身天然酵素 找回家園清澈溪流

大樹區龍目里是擁有豐富水源的農村社區，也是高雄水果重要產區，主要種植鳳梨、荔枝等。近年龍目社區結合產業特色推動低碳家園，獲得環境部低碳永續家園銀級認證、國家環境教育獎優等、金牌農村獎等多項肯定，成了熱門生態旅遊景點。

龍目排水沿線架設木棧道方便居民散步，難以想像之前的樣貌。(攝影/Carter) 跟著龍目里陳榮清里長漫步龍目排水旁的木棧道，潺潺溪流加上可愛的卡通龍招牌，難以想像這裡曾是人們不敢接近的水溝。

龍目排水是山區中坑、北勢坑、南勢坑及偏坑4條野溪匯流點，曾經家庭廢水、垃圾往溪溝排放，導致長年污臭。陳榮清里長表示，為了整頓環境，社區陸續成立環保志工隊、社區巡守隊及國土安全巡守隊，定時巡視溝渠整潔。另外，龍目里以鳳梨果皮製作酵素，這種酵素是天然清潔劑，能洗碗、去油垢且對環境相當友善，全里多處設置大桶子供免費取用。經過多年，溝渠臭味逐漸褪去，溪水清澈見底，居民們喜歡在溪邊散步，再也不見蒼蠅飛舞的困擾。

龍目里製作友善環境的天然鳳梨酵素，供居民清潔使用，加上社區巡守隊的努力，長年下來終於讓龍目排水恢復清澈。(攝影/Carter) 鳳梨酵素可作為天然清潔劑，也可在種植農作物時當液肥使用。(攝影/Carter) 除了利用農業廢棄物製作堆肥和環保酵素，社區也推動綠色商店，支持地產地銷，減少碳排放。另外，社區活動中心屋頂裝設太陽能光電，公共區域更換為節能燈具，從各個細節減少能源消耗。教育從小開始，龍目社區發展協會在龍目國小設立資源回收站，教育孩子們資源再利用的觀念，回收所得甚至可以支付活動中心和村里辦公室的水電費。

龍目社區在活動中心頂樓設置太陽能光電系統，公共區域也全面更換為節能燈具。(攝影/Carter) 龍目社區長年推動有機種植，近年更積極轉型發展觀光農業，推出鳳梨特色風味餐及一日農夫、DIY體驗等遊程吸引遊客來訪，一步步朝農村企業邁進，創造青年返鄉工作機會，也開創不一樣的農村前景。

大樹區龍目社區擁有豐富水源的農村社區，也是高雄水果重要產區，近年更是熱門生態旅遊景點。(攝影/Carter)

大樹區龍目里（龍目社區）：環境部低碳永續家園－銀級認證

FB： 龍目好好玩

無毒歡喜農園 與土地友善共存

響應政策推廣，大寮區中庄里自2013年開始積極參與社區營造，社區活動中心周邊滿滿綠意，不僅是長者照顧關懷據點，更是低碳生活的榜樣。

大寮區中庄里廣植綠被，讓居民愛上出門散步休閒。(攝影/Carter) 中庄里曾承豐里長帶領大家來到社區招牌「歡喜農園」，占地百坪的農園位於活動中心後方，採無毒經營，提供長者餐食自給自足，也開放給民眾進行農地體驗。農園澆灌用水來自於精心設計的雨水回收系統，利用活動中心的斜屋頂收集雨水，經過過濾後，水資源分配於澆灌和生態池，可以節省可觀水費，支持社區永續發展。

曾承豐里長表示占地百坪的無毒「歡喜農園」，可提供社區長者餐食自給自足。(攝影/Carter) 升級版雨水回收系統一次可回收量為96立方公尺，雨水經過濾後再利用。(攝影/Carter) 除了雨水回收系統，社區在節能減碳方面做了多項努力，包括屋頂安裝太陽能板、更換節能燈具、製作天然酵素清潔劑等，社區涼亭也運用熱對流原理，使其自然散熱，成為低碳綠建築示範。

社區老人活動中心是關懷據點，示範多項低碳節能措施。(攝影/Carter) 中庄里善用環境營造達成減碳目標，也大大提升居民生活品質。社區大量種植遮蔭樹木，創造宜人的散步空間，讓大家更願意走出家門享受大自然，間接減少空調的使用。

中庄里大量種植遮蔭樹木，讓居民更願意走出家門享受大自然。(攝影/Carter) 無論是傳統農業社區，還是因產業轉型而煥發新生的聚落，居民腦力激盪、身體力行各種減碳行動，是「社區力」的最佳詮釋，為後代守護這片土地，也為社區創造新的發展機遇，譜寫出一段段綠色生活的美麗篇章。

大寮區中庄社區：環境部低碳永續家園－銅級認證

FB： 社團法人高雄市大寮區中庄社區發展協會