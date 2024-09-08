淨零大聯盟加速產業轉型 「鋼化聯產」啟動碳循環

【◎文/李曉萍 ◎攝影/曾信耀】

談到鋼鐵業，多數人可能立即聯想到「重工業」，不過實際上，從汽車、冰箱到我們常用的不銹鋼碗、螺絲等各樣物件，都有鋼鐵的存在，是生活中不可或缺的角色。而身為民生和建設工業基礎，鋼鐵業也須面對減碳和淨零的任務，臺灣鋼鐵業的領頭羊、高雄「產業淨零大聯盟」成員中鋼公司亦不例外，需在轉型的浪潮中，走出一條創新且永續的道路。

鋼鐵業是不可或缺的工業之母，同時也肩負了減碳和淨零的任務。(攝影/曾信耀)

碳資源再生術 「鋼化聯產」引領碳循環

今(2024)年4月，陳其邁市長陪同當時副總統賴清德與經濟部長王美花，前往中鋼視察；高雄市淨零學院也和「產業淨零大聯盟」於數月後走出教室至中鋼交流學習，兩次行程討論的議題與重點之一，都包含中鋼位於小港、在2022年啟用的「鋼化聯產先導工場」。

中鋼與工研院技術合作，設立全臺首座「鋼化聯產」先導工場。(攝影/曾信耀) 「鋼化聯產」簡言之，就是鋼鐵廠及化學廠聯合生產，達到生產體系整體減碳的永續效益。中鋼與工研院的技術合作，藉由「碳捕捉再利用」的技術，將煉鋼過程高爐、轉爐排放的一氧化碳和二氧化碳分離純化，由於一氧化碳是合成甲醇、醋酸、多元醇等化學品的重要原料，中鋼將一氧化碳收集起來，送進化工廠產線內，如此就省去了進口碳原料的經費，再與中油提供的乙烯、丙烯、氫氣結合，製成甲醇、醋酸等化學品。整個循環的過程，會再提供至下游廠商、應用在民生用品上，例如鞋底、太陽能封裝等產品製作。

中鋼綠能與系統整合研究發展處處長陳宗榮表示，「鋼化聯產」利用碳捕捉技術，已驗證燃氣產出的一氧化碳可作為化工廠合規原料，一年減碳量可達4900噸。(攝影/曾信耀) 中鋼綠能與系統整合研究發展處處長陳宗榮表示：「全臺灣僅高雄有本錢和條件執行。」鋼化聯產的可行性取決於一氧化碳的運輸成本，中鋼鄰近大林煉油廠、臨海工業區和林園的化工廠，產業聚落優勢讓鋼鐵、石化兩大產業的跨界合作變成可能。對石化廠而言，一方面就近取得綠色碳源，減碳石化產品更具備國際市場競爭優勢，另一方面減少製程也能降低排碳。而中鋼的副產燃氣原本作為內部發電燃料，實行鋼化聯產讓一氧化碳轉化爲更有價值的資源，原本所需的熱能則以低碳氫或無碳氫等燃料取代，互利雙贏的減碳效益，讓中鋼朝碳中和的目標邁進一大步。

鋼化聯產讓鋼鐵與石化跨業合作，製造碳循環商機。(攝影/曾信耀)

以大帶小「產業淨零大聯盟」 提升淨零競爭力

與其讓產業獨自面對「碳焦慮」，合作共同面臨淨零議題更為重要。高雄8成以上排碳量來自工業，如何「碳盡其用」，將負荷變成資源，為市府和業界刻不容緩的挑戰。因此高雄市政府在2022年成立「產業淨零大聯盟」，中鋼公司即為成員之一。聯盟分成鋼鐵、石化、電子、能源、循環經濟業等5大產業，由各產業龍頭或國營企業領軍，鼓勵發揮以大帶小的精神，讓有經驗的大公司，帶領中下游產業進行碳盤查、分享減碳技術及產品碳足跡，藉由如至中鋼鋼化聯產、日月光循環經濟、長春碳捕捉等實廠技術交流，加速傳統產業淨零轉型腳步。

「產業淨零大聯盟」務實地協助企業解決減碳難題，也成立碳盤查輔導團及節能減碳技術輔導團，提供有需求的企業諮詢服務並協助建立盤查清冊，亦經由產學專家透過針對鍋爐系統、壓縮空氣系統等耗能設備，進行實地勘查及效率診斷，協助各界精進減碳目標，一起迎向轉型。