臺灣碳權交易所落腳高雄 引領低碳新商機
【◎文/蔡蜜綺 ◎圖片提供/臺灣碳權交易所、高雄市政府經濟發展局、經濟部】
2023年底，臺灣碳權交易所正式落腳高雄，揭牌營運，並於同年12月22日正式啟動國際碳權交易平台，標誌著臺灣邁向永續淨零的重要里程碑。
碳交所扎根高雄 打造碳交易核心之城
臺灣碳權交易所(以下稱碳交所)係由大家所熟悉的「臺灣證券交易所」及行政院國家發展基金共同投資設立。深耕金融領域近20年，碳交所總經理田建中帶領團隊，媒合各界碳權供需，他指出：「碳交所就像證券交易所一樣，為碳權的買賣雙方提供一個集中市場，這樣的平臺能夠擔保交割和清算，降低交易過程中的風險與成本。」和證券交易所在證券市場中服務資金供需雙方、打造透明公正平台的角色相似，「碳交所」透過創造經濟誘因，建置交易平台及導入市場機制，確保我國的碳交易公平且透明，使企業認知「排碳有價」，藉此激勵更多企業投入淨零轉型，實踐減碳行動，進而推動低碳甚至是負碳技術的發展。
碳交所選址高雄並非偶然，背後有其歷史因素，高雄市作為臺灣工業及能源重鎮，承載了全臺五分之一的碳排量，且有大比例被列管的碳排大戶均設籍於此，這對高雄而言既是挑戰亦是轉機。為了直接服務最具碳交易需求的企業，高雄市政府積極爭取讓碳交所扎根高雄，進駐高雄軟體園區，不僅為高雄帶來減碳新商機，也推動產業減碳生態圈的建立，培育淨零人才，讓高雄成為碳交易的核心城市。
從標榜「史上最綠」巴黎奧運看碳權、碳交易
田建中表示，碳權的概念源自聯合國，用白話來說就是「排放碳的權利」。他舉例，建設風力或太陽能發電廠，相比傳統燃煤電廠可顯著減少碳排放，將這些減排量經過嚴謹的計算和驗證後，最終能轉化為碳權，投入碳交易市場，供其他企業、組織或國家用來抵消自身的碳排放。
臺灣碳權交易所碳權分成國內和國際兩種，國內碳權由環境部核發，國際碳權則由Gold Standard和Verra等機構負責。全球對減碳要求日益嚴格，許多國際企業也訂定了實現碳中和（註1）的目標，比如，Apple已宣布將於2030年實現碳中和，並要求其供應商也必須降低碳排放。這意味著，無論自願亦或是被市場驅使，企業若要維持在全球供應鏈中的競爭力，就必須積極參與碳權交易。
以巴黎奧運為例，以「史上最綠」為目標，巴黎奧運主辦單位為降低碳排放，採取多項實質減碳措施：例如選手村不設空調、使用紙板床以及提供綠色菜單等。將碳排減到最低之後，未達目標的部分碳排，則透過購買碳權進行抵換。
針對無法避免之碳排，本次奧運總共選擇13個減量專案進行抵換，其中4個為法國國內之林業專案、另9個為國際碳權專案。對於國際碳權專案，其篩選標準為：符合法國環境能源管理局(ADEME)規則和自願性碳抵換標準者，考量健康、性別平等、教育和生物多樣性等永續指標，並考量受氣候變遷影響最嚴重的區域—即靠近赤道之地區。最後篩選出的專案來自非洲(如肯亞、奈及利亞、盧安達、塞內加爾)、亞洲(越南)、中美洲(瓜地馬拉)等，額度核發機構包含Verra及Gold Standard，專案類型則包含再生能源、紅樹林、潔淨水源等。
碳交所對國際碳權專案篩選原則，包含額度核發機構需為Verra及Gold Standard、專案需符合3個以上永續發展目標等，與巴黎奧運之標準不謀而合，現行上架之專案亦多來自赤道地區，包含越南太陽能、肯亞沼氣發電、烏干達潔淨水源、緬甸之紅樹林復育專案等，協助受氣候變遷影響最嚴重之國家，為全球永續發展貢獻一份心力。
推廣碳權相關知識 人人都能為環境貢獻
除了為企業服務，碳交所也經常深入大學校園，辦理公益宣導、論壇以及講座課程，將碳權的基本知識普及化；亦開設較為專業，如碳盤查、碳足跡、碳中和等ISO標準認證課程，培育專業人才，另引入CFA協會之「國際ESG投資證照」課程，為金融業及相關產業培育永續投資專業人才。
田建中強調，每個人都能通過自己的行動對環境保護作出貢獻：「當我們進行購買決策時，選擇低碳產品就可以發揮個人的影響力，藉由每位消費者的選擇來敦促產品製造商採取減碳措施。」選擇低碳足跡產品，不僅減少對地球的傷害，還能推動環境永續。
此外，近幾年減塑議題受到全球重視，聯合國制定的《全球塑膠公約》(Global Plastics Treaty)即將出爐。田建中鼓勵大家從日常做起，像是自備杯子、減少使用寶特瓶等，這些小小的改變都能對環境產生正面影響，進一步推動全球減碳目標的實現。
在國際對減碳要求與日俱增的趨勢下，臺灣碳權交易所的設立，象徵著臺灣積極參與全球永續發展與碳中和進程的決心，高雄不只是碳交所的所在地，更是臺灣產業轉型和減碳生態圈發展的核心。
註1：碳中和指，企業通過減少排放、增加碳吸收（例如種樹造林）或購買碳權等方式，使其淨碳排放量降至零。
【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.09】
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