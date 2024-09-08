謝二羊的減廢之道：獨具魅力的「救」物換新

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter ◎圖片提供/謝二羊】

走進藝術家謝二羊位於高雄美濃的工作室，很難不為之驚艷。工作室由手工打造，多以舊材料或次級品組合而成，將回收再利用的思維發揮得淋漓盡致，同時又充滿美感。

謝二羊的工作室牆面是用廢棄的老木窗一片片拼成，看起來頗壯觀。(攝影/Carter)

「救」物翻新 力行與環境和諧共生

環顧四周，可見舊門窗拼接而成的牆面、廢棄的高壓水泥磚鋪設而成的地面，除主結構跟屋頂外，工作室約有80%都是以廢材或次級品組成，內部傢俱則運用朋友捨棄的強化玻璃門改造成獨一無二的桌面、收購資源回收場的廢鐵件製成實用椅子，在他巧手下，這些看似不起眼的材料被賦予新意，展現出獨特的藝術魅力。

謝二羊說，就算物品壞掉失去用途，也不該直接被丟棄，應該要為它們找到新用途，回收再利用，以「再生」的方式繼續存在於我們的生活中。即使是朽木，也應儘量發掘剩餘價值，直到無法再利用為止，然後將其化為柴火，燃燒殆盡後甚至可作為樹木的肥料。

他以近乎詩意的語調描述了這一過程：「我們不只聞到木材香，還找到它的最後價值，並燃燒生命最後光與熱。」

即使是朽木也讓它發揮殘餘價值，用來薰蚊子還帶有香氣。(攝影/Carter) 然而，謝二羊的環保實踐並不止於自己的工作室，也將減廢思維力行在生態環保中，從成人教育跨界到環境設計的謝二羊，環保旅程始於洲仔濕地公園設立，當時他擔任執行長一職，工作中讓他深切體會到自然與人類生活間的緊密聯繫，更激發他將關注點轉向更廣義的濕地，包括農村與水田等，探索如何讓生活與環境和諧共生。

「農村人口外移，是普遍狀況。但若想改變現狀，就必須先改變農村的體質。」謝二羊語重心長地說。回想搬到美濃第一年，他親身實踐採用友善耕作方式，種植不施化肥與農藥的稻米和地瓜，儘管收成較少，但由於管理費用降低與品質提高，整體收益仍然不錯，他將這些經驗與當地農民分享，希望能帶動更多人加入友善耕作的行列，甚至吸引青年返鄉。

打磨收集來舊料(上)，重新拼接成沙發角落小茶几(左下)，其中一隻桌腳高度不夠還特別加裝螺絲調整(右下)，成為名符其實的「救」物換新。(上：攝影/Carter、下：圖片提供/謝二羊)

藝術之力前進社區 創意再造嶄新魅力

除了常應邀至公部門開課，教導民眾環境保育的理念外，謝二羊也透過藝術創作與社區營造作結合，推廣社區再造，他會收集路邊被丟棄的舊物或可用素材，製作成藝術品或生活實用小物。

與居民一同利用廢棄物，再製成杉林新和社區食堂入口的安全階梯扶手。(圖片提供/謝二羊) 謝二羊打算將收集來的廢棄木棧板，再製成杉林新和社區食堂內吧檯。(圖片提供/謝二羊) 在旗山區圓富社區有間由社區關懷據點改造的「隘堤咖啡」，謝二羊巧妙地將廢棄的木棧板一一拆解，經過打磨、上漆、重新組裝再製成實用的木桌椅。這一過程不僅實踐了對資源的珍惜，彰顯對環境的尊重，也為這間專為銀髮族經營的咖啡館增添了獨特的風格。

圓富社區的「隘堤咖啡」是間銀髮族經營的咖啡店，歡迎來這享用一杯「有人生溫度的咖啡」。 (攝影/Carter) 「隘堤咖啡」的阿嬤咖啡師都很滿意木棧板桌椅，覺得容易清潔又耐用。(攝影/Carter) 另一個改造案例，是位於大樹國小後門的「綠新檨腳」，這裡原有一棟年久失修的學校宿舍，經過謝二羊的巧思，將廢材和新材料相結合，重新賦予了新生機，接續獲得建築園冶獎等多項建築大獎，也成為了居民與遊客們喜愛的休憩場所。

刻上「圓富社區 Lovely chair」的木棧板椅子，再生成為店內獨一無二的傢俱。（左/前任圓富社區理事長陳宗卿、右/謝二羊，攝影/Carter） 原為亂草叢生的窳陋空間，經謝二羊巧手，賦予大樹區「綠新檨腳」新生機，成為了居民與遊客們喜愛的休憩場所。(攝影/Carter) 謝二羊展示了環境保育與減廢的無限可能，這不單是個人的實踐，更是對環境的深情告白，在這日益關注環保的時代，提醒我們每個人都能在日常生活中，為環境保護貢獻自己一份力量。