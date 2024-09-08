品嘗秋日大地禮讚 「食」踐永續生活

聯合新聞網／ 高雄畫刊
御盟集團S･S･A･W旗下「Chun Bar･春 酒吧」推出四川麻辣燙寬粉，選用在地食材，縮短食物里程。(圖片提供/御盟集團)
御盟集團S･S･A･W旗下「Chun Bar･春 酒吧」推出四川麻辣燙寬粉，選用在地食材，縮短食物里程。(圖片提供/御盟集團)

【◎文/蘇宇翎 ◎攝影/Cartar ◎圖片提供/御盟集團】

　　搭乘輕軌或捷運，下車後沿著街邊人行道漫步，高雄秋天的陽光微斜，在還沒曬熱一身之際，優雅輕盈地推開餐廳大門，享用一席當令美味。海港的鮮味、山林的清新，揉合水果的酸與甜，都是大地的禮讚。在主廚巧手下，讓綠色低碳飲食滋養生活，風土在齒頰留香，與美食繾綣，享用一場豐盛田園饗宴。

讓料理回歸初心 御盟集團S･S･A･W

　　鄰近輕軌科工館站，御盟集團S.S.A.W四季餐廳位於九如一路上，「Chun Bar・春 酒吧」、「Shah Pâtisserie・夏 甜點」、「Cho Restaurant・秋 法餐」、「Dong Café・冬 咖啡」4家店各有特色，共同點是餐點蘊含著待客的真誠，以及對土地的感謝。

步入「Dong Café・冬 咖啡」，空間設計讓人彷彿置身北歐極光下。(攝影/Cartar)
步入「Dong Café・冬 咖啡」，空間設計讓人彷彿置身北歐極光下。(攝影/Cartar)
　　「冬 咖啡」創新推出中式麵食，讓許多熟客感到意外又驚喜。源於集團總裁邵永添期望重現兒時記憶裡「美好的一碗麵」，餐廳推出「剝皮辣椒烏骨雞麵」、「酸菜白肉寬粉」、「叻沙海鮮麵」等三款湯麵。響應綠色餐飲，特別選用臺灣在地食材，包括元榆牧場的黑羽土雞、澎湖海鮮、有機蔬菜，等讓記憶中熱呼呼的美味昇華。若喜歡西式輕食，可以選擇繽紛的當季水果三明治或沙拉，讓一餐吃得豐富又營養，還能實踐永續生活。

「叻沙海鮮麵」以臺灣土雞及豚骨熬出醇厚湯頭，海鮮是澎湖產地直送 。(圖片提供/御盟集團)
「叻沙海鮮麵」以臺灣土雞及豚骨熬出醇厚湯頭，海鮮是澎湖產地直送 。(圖片提供/御盟集團)
　　主廚陳博玄（Hiro）擁有跨領域背景，他以營養師思維結合餐飲專業，依循季節創作料理。曾在日本米其林星級餐廳工作的他，受到師傅影響，翻轉過往對料理外觀華美的追求，將料理回歸食物最初被賦予的意義：營養及美味。

主廚陳博玄在餐飲界工作多年，現在回歸初心，做出營養美味兼具的「安心料理」。(攝影/Cartar)
主廚陳博玄在餐飲界工作多年，現在回歸初心，做出營養美味兼具的「安心料理」。(攝影/Cartar)
　　當食材從產地送到料理檯，廚師要能理解耕者對作物的用心與情感，再轉化成一道道滿足身體所需的餐點，最後端到餐桌上，陳博玄主廚認為不浪費、不剩餘，才能不辜負生產者的心血，也是對土地負責任的態度，他認為「這樣的一份心意，是身為廚師最重要的。」

　　除了選擇到店裡用餐，餐廳也推出冷凍即食料理包，在家就能享用一碗友善土地的好麵，減少外出用餐的碳足跡還能嘗到美味，一舉兩得。

餐廳熱銷麵點經過研發，多了冷凍即食料理包的選擇。(攝影/Cartar)
餐廳熱銷麵點經過研發，多了冷凍即食料理包的選擇。(攝影/Cartar)

• 御盟集團S･S･A･W

電話：07-9741218

地址：三民區九如一路815、823號1-2F

交通：輕軌科工館站下車，沿九如一路步行約10分鐘即可抵達。

FB：SSAW 春生夏・秋藏冬 、IG：ssaw.restaurant

產地直送的無國界料理 Ripple西餐廳

　　Ripple西餐廳位於H₂O Hotel水京棧國際酒店20樓，鄰近捷運巨蛋站及輕軌愛河之心站，交通相當便利。這裡不僅是視野絕佳的高空景觀餐廳，也是綠色友善餐廳。

Ripple西餐廳一道道垂涎佳餚，食材大多來自高雄農家。(攝影/Cartar)
Ripple西餐廳一道道垂涎佳餚，食材大多來自高雄農家。(攝影/Cartar)
繽紛的日式握壽司，米飯產地來自美濃。(攝影/Cartar)
繽紛的日式握壽司，米飯產地來自美濃。(攝影/Cartar)
　　餐檯上琳琅滿目的美味，呼應低碳綠食風潮，食材溯源自在地小農：炸香蕉是旗山出產，野蓮與毛豆出自美濃，綿密芋頭則來自甲仙。其他多樣肉品、海鮮、蔬果等食材皆源於在地，希望透過「吃」縮短食物里程、減少碳足跡。

Ripple西餐廳主廚王聖菘擅長義法料理，也是綠色友善飲食推手。(攝影/Cartar)
Ripple西餐廳主廚王聖菘擅長義法料理，也是綠色友善飲食推手。(攝影/Cartar)
　　Ripple西餐廳主打無國界創意料理，餐檯上琳瑯滿目的義式、法式、日式、臺式菜餚令人難以抗拒。主廚王聖菘說：「我們在高雄尋找食材，縮短食材運送的旅程，也能讓消費者吃到道地又新鮮的食物。」設計餐點時他也思考如何做到「不剩餘、不浪費」：受歡迎的彌陀虱目魚料理，魚骨取下後熬煮成高湯精華，為早餐白粥增添鮮香；新鮮鳳梨削下的鳳梨皮不浪費，用來醃肉帶有天然果香，特別清爽。

當季新鮮水果優先選擇高雄出產，削下的果皮另外運用在其它料理的前置作業上，真正做到不浪費。(攝影/Cartar)
當季新鮮水果優先選擇高雄出產，削下的果皮另外運用在其它料理的前置作業上，真正做到不浪費。(攝影/Cartar)
　　餐廳採半自助方式，王聖菘主廚在總量、份量上盡量拿捏精準，多樣化的餐點以小份量呈現，讓客人適量取用，減低剩餘的可能。在主廚的巧思下，港都風土濃縮於一餐，讓人們在品嘗美味時，也將綠色飲食觀念實踐於生活中。

• H₂O Hotel 水京棧國際酒店‧Ripple西餐廳

電話：07-5539005

地址：高雄市鼓山區明華路366號20F

交通：捷運巨蛋站，步行約5分鐘；輕軌愛河之心站，步行約13分鐘。

FB：H₂O Hotel 水京棧國際酒店

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.09】

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