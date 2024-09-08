明月映清香：柚子料理推薦與中秋賞月景點

【◎文/蔡蜜綺 ◎攝影/Carter】

皎潔明月高掛，家戶前瀰漫陣陣烤肉香，渲染出濃厚的中秋團聚氛圍。在這團圓熱鬧時刻，除了品嘗經典月餅外，酸甜多汁的柚子也是時節一大特色，本期邀請主婦聯盟講師王巧溱分享幾道簡單的柚子料理。另外，高雄也有許多絕美賞月地點，值得您探索，一覽璀璨夜景與迷人月色，讓您欣賞美景的同時，也能一嘗清新口感。

在家輕鬆做！柚香創意料理

柚子不僅適合鮮食，還能巧妙融入餐桌，為秋節吃月餅和烤肉的傳統，增添一抹清新與解膩的風味。主婦聯盟講師王巧溱示範2道簡單又實用的柚子料理，為餐點增添趣味與變化，享受最自然的清新滋味！

小黃瓜柚子優格醬食用前可再淋上橄欖油拌勻，搭配肉類、海鮮及蔬菜等烤物享用，十分清爽解膩。(攝影/Carter)

• 小黃瓜柚子優格醬

中秋想吃烤肉，但又擔心身體有負擔？王巧溱建議可試做這道「小黃瓜柚子優格醬」取代烤肉蘸醬，無論搭配肉類、海鮮還是蔬菜，都十分對味，口感也很清爽解膩。更棒的是，「小黃瓜柚子優格醬」材料準備簡單，輕鬆就能享受健康美味的中秋烤肉時光。

小黃瓜柚子優格醬所需食材。(攝影/Carter)

食材（2人份）：

無糖優格100g、柚子1瓣剝碎、小黃瓜2條、酸黃瓜2小條、大蒜2瓣、薄荷葉適量、檸檬汁1大匙、鹽、黑胡椒少許、特級初榨橄欖油適量

• 料理步驟：

1、小黃瓜去籽切碎，加少許鹽抓一下，靜置約10分鐘，待出水後瀝乾水分備用。

2、將薄荷葉疊好並切成細絲，酸黃瓜切碎、大蒜磨成泥一起備用。

小黃瓜柚子優格醬製作步驟。(攝影/Carter)

3、將切好的小黃瓜、酸黃瓜、蒜末、薄荷葉加入優格拌勻。

4、加入剝碎的柚子及檸檬汁、鹽、黑胡椒調味，可視自己喜愛的風味調整。

小黃瓜柚子優格醬製作步驟。(攝影/Carter)

★小黃瓜倒入前可再用濾網擠壓出水；柚子不宜用刀切，容易導致汁液流失。

• 堅果雜糧柚子水果沙拉

「堅果雜糧柚子水果沙拉」製作也很簡單，只需結合穀類、水果和堅果即可，雜糧飯可使用糙米、薏仁、燕麥等，或者市售的五穀飯。王巧溱這次特別加入臺灣原生種的藜麥，增加口感，咬起來像吃到蝦卵一樣富有嚼勁。最後再依個人喜好拌入當季水果或起司增加風味，醬料可使用梅子醋（或水果醋）和橄欖油。

「堅果雜糧柚子水果沙拉」酸甜滋味十分開胃，單吃也很有飽足感。(攝影/Carter) 堅果雜糧柚子水果沙拉所需食材(攝影/Carter)

食材（4人份）：

煮熟的藜麥60克、煮熟的雜糧飯100克、柚子5-6瓣、水梨、蘋果、鳳梨適量（或任何喜歡的水果）、百香果2顆、小黃瓜2根、小番茄10顆、洋蔥一顆、生菜、莫札瑞拉起司150克、綜合堅果100克、鹽、黑胡椒少許、梅子醋（或水果醋）、特級初榨橄欖油適量。

• 料理步驟：

1、柚子剝小塊、水梨、蘋果、鳳梨切丁、小番茄對切備用，小黃瓜切丁加鹽巴待出水瀝乾備用，若想當餐享用完畢，小黃瓜可直接切丁鮮食，省略出水步驟。

2、洋蔥切細絲泡冰水，可降低辣味增加脆度。

堅果雜糧柚子水果沙拉製作步驟。(攝影/Carter)

3、將梅子醋與橄欖油均勻混合備用，醋油比例為1：3。

4、將生菜鋪底，依序加入洋蔥絲、雜糧飯、小黃瓜、小番茄及全部的水果。

堅果雜糧柚子水果沙拉製作步驟。(攝影/Carter)

5、依口味加入少許鹽、黑胡椒調味，最後再淋上百香果肉，將全部食材充分拌勻。

6、食用前加入步驟3醬汁，灑上剝成小塊的莫札瑞拉起司（或用硬質乳酪刨絲來取代）、藜麥、堅果等。

堅果雜糧柚子水果沙拉製作步驟。(攝影/Carter)

★柚子不宜用刀切，容易導致汁液流失。

★處理步驟4時，請將生菜、水果和雜糧一層層反覆堆疊，讓食材更能均勻地吸附醬汁。

★百香果肉水分較多，不宜太早放入，容易浸濕底部生菜，影響脆度。

加碼跟追！中秋賞月美拍景點

• 田寮月世界

田寮月世界惡地地形，是經由雨水、河水長年累月侵蝕，將泥沙堆積在泥岩上，由泥沙與泥岩混合風化形成。灰白山脊陡峭險峻，童山濯濯特殊景緻與周圍蒼鬱翠綠山林形成強烈對比，散發出一種靜謐且迷人的氣息。月世界風景區內有一個長年不乾涸的月池，夜晚環湖步道上的迷人景色，更彷彿將人帶到如月球般的奇幻世界。

夜晚田寮月世界，散發出一種靜謐且迷人的氣息。(攝影/Carter) 夜晚田寮月世界，散發出一種靜謐且迷人的氣息。(攝影/Carter)

• 高雄燈塔

高雄燈塔雄踞旗津最高點，以其雪白的外觀矗立在旗後山頂，是高雄港都的象徵。全臺唯一的白色八角形磚造燈塔，造型優雅獨具特色，站在制高點，可一覽壯麗的臺灣海峽與市區景緻，或在金光燦爛夕陽之際，也可來這俯瞰氣勢磅礡的大船入港，享受絕美的壯麗景色。