金馬當代美術館融入山林 展現低碳綠美學

聯合新聞網／ 高雄畫刊
金馬賓館鄰近高雄港，是60年代軍人赴離島服役的中途驛站，永添藝術接手整建後，重生成為當代美術館。(攝影/Cindy Lee)
金馬賓館鄰近高雄港，是60年代軍人赴離島服役的中途驛站，永添藝術接手整建後，重生成為當代美術館。(攝影/Cindy Lee)

【◎文/李曉萍 ◎攝影/Cindy Lee ◎圖片提供/高雄歷史博物館、ALIEN Art Centre】

　　搭乘輕軌往蔥鬱翠綠的高雄後花園前進，鄰近壽山公園輕軌站的「永添藝術・金馬賓館當代美術館」（以下簡稱：金馬當代美術館）自軍事格局中脫胎換骨，重生為一座與自然為鄰的綠色建築，曾獲國際知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）評選為高雄首選美術館，宛如隱身壽山山腳的藝術桃花源，開啟對美學與生活的想像。

縫合歷史與環境的有機美術館

　　興建於1967年的金馬賓館，過去是抽中「金馬獎」、啟程至離島服役前的國軍驛站，也是阿兵哥平安歸來，與親人重逢的地點。隨著戰事暫歇，金馬賓館於1998年功成身退，這座冷戰時期的軍事建築也逐漸被遺忘。2016年永添藝術接手改造荒廢空間，歷時2年整修，以當代美術館之姿重新走進市民生活。

金馬賓館曾是國軍啟程前往離島前線的短暫停泊所，1998年卸除任務，之後曾作為交通部鐵工局的高雄鐵路地下化指揮總部。圖為整修前的樣貌。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
金馬賓館曾是國軍啟程前往離島前線的短暫停泊所，1998年卸除任務，之後曾作為交通部鐵工局的高雄鐵路地下化指揮總部。圖為整修前的樣貌。(圖片提供/高雄市立歷史博物館)
圖為金馬賓館整修前的樣貌。(圖片提供/ALIEN Art Centre)
圖為金馬賓館整修前的樣貌。(圖片提供/ALIEN Art Centre)
　　金馬賓館是臺灣戰後建築的表徵，永添藝術以「還原建築的時代意義」為原則著手重修，聘請老師傅使用傳統工法施作，恢復建築抿石子、磨石子的肌理，以二丁掛磁磚縫補迴廊，保留水平垂直的幾何線條、列陣立柱等結構，重現軍事建築的理性與規律。

永添藝術覓得已停產的白瓷磚，重建昔日迴廊風貌，晨昏光影從空隙間透入，引人駐足。(攝影/Cindy Lee)
永添藝術覓得已停產的白瓷磚，重建昔日迴廊風貌，晨昏光影從空隙間透入，引人駐足。(攝影/Cindy Lee)
　　在歷史根基上，加入現代設計的簡練通透穿針引線。嶄新的金馬當代美術館以水泥灰階質地低調融入地景，變更半封閉ㄇ字型館舍，改造為開放的口字型迴廊，展覽空間雙面採光，大落地窗引光入室，邀山林為景。實踐低碳永續，選用無甲醛油漆、無環境荷爾蒙建材、木作循環展示櫃及牆面等綠色或循環建材。

金馬當代美術館以水泥灰階質地低調融入地景，打造自然氛圍。(攝影/Cindy Lee)
金馬當代美術館以水泥灰階質地低調融入地景，打造自然氛圍。(攝影/Cindy Lee)
位於美術館二樓的ALIEN All-Day Lounge，空間設計引光入室，在綠林環繞中品嘗點心，感受愜意。(攝影/Cindy Lee)
位於美術館二樓的ALIEN All-Day Lounge，空間設計引光入室，在綠林環繞中品嘗點心，感受愜意。(攝影/Cindy Lee)
　　開館初期種下的植栽，在歲月澆灌下蔥鬱滿院，與周圍樹林連成一片，將城市喧囂隔絕於外，美術館猶如一座有機生命體，隨四季更迭變化，在一日光影游移間呈現流動風景。

金馬當代美術館營運總監黃知宥期望以金馬賓館為畫布，讓人們「接近藝術、讓藝術進入生活，感受會更鮮明」。攝影/Cindy Lee)
金馬當代美術館營運總監黃知宥期望以金馬賓館為畫布，讓人們「接近藝術、讓藝術進入生活，感受會更鮮明」。攝影/Cindy Lee)
　　建築沉靜優雅，展覽內容卻跨界而多元，為歷史空間注入無限可能。英文名「ALIEN Art Centre」發想自《E.T.外星人》電影手指相連的瞬間，也有迎向未知的意思，營運總監黃知宥解釋，「我們把這裡視為一塊畫布，期許金馬當代美術館開拓對生活的感知和想像，甚至翻轉藝術的定義。」

　　展覽策劃包含三個主軸，分別為實驗藝術領域、梳理藝術史、以及應用藝術形式。不僅展出國內外知名藝術家的作品，也致力於推動跨國藝術交流、發掘新藝術家，以國際規格策展，促進臺灣藝術在國際舞臺上的能見度。

目前展出《感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼》，為義大利藝術家逝世後在東亞地區及臺灣的首次完整性回顧與梳理。(攝影/Cindy Lee)
目前展出《感應未來：傑圖利奧・阿維亞尼》，為義大利藝術家逝世後在東亞地區及臺灣的首次完整性回顧與梳理。(攝影/Cindy Lee)

綠色行動響應淨零排碳

　　美感體驗從視覺延伸到嗅覺、味覺與觸覺，「接近藝術、讓藝術進入生活，感受會更鮮明。」營運總監黃知宥說。隱身美術館二樓的「ALIEN All-Day Lounge」提供一個沉澱心靈的空間，獨自回味藝術的餘韻，或與朋友分享觀展心得，在光影、綠意及藝術作品的陪伴下，享用晶英國際行館 Silks Club 或時尚餐廳 S.S.A.W.主廚設計的藝術甜點，感受「比永遠多一天」的愜意。

《Leave A Message 留言》展出多位藝術家作品，圖為御盟集團創辦人邵永添巨幅現地創作《四季》。(攝影/Cindy Lee)
《Leave A Message 留言》展出多位藝術家作品，圖為御盟集團創辦人邵永添巨幅現地創作《四季》。(攝影/Cindy Lee)
　　ALIEN All-Day Lounge也是金馬當代美術館綠色行動的一環，選用在地食材製作輕食飲品，漸少食物碳里程；捐贈剩餘食材予惜食組織，讓剩食變續食；使用建築剩材回收製作餐盤；實踐綠色採購，採用含有環保標章之清潔、衛生用品。積極的永續行動獲得環保餐廳的認證肯定。

ALIEN All-Day Lounge位於美術館二樓，空間通透明亮，被綠意包圍，提供咖啡、輕食、調飲和甜點，適合觀展後沈澱轉換心境。(攝影/Cindy Lee)
ALIEN All-Day Lounge位於美術館二樓，空間通透明亮，被綠意包圍，提供咖啡、輕食、調飲和甜點，適合觀展後沈澱轉換心境。(攝影/Cindy Lee)
ALIEN All-Day Lounge設計呼應當期展覽主題的藝術甜點。「三色奇巧板」從阿維亞尼的作品中汲取靈感，三色方塊分別為藍山咖啡、大地堅果和覆盆莓口味的巧克力，品嚐前不妨試著DIY疊疊樂，當一回餐盤上的藝術家。(攝影/Cindy Lee)
ALIEN All-Day Lounge設計呼應當期展覽主題的藝術甜點。「三色奇巧板」從阿維亞尼的作品中汲取靈感，三色方塊分別為藍山咖啡、大地堅果和覆盆莓口味的巧克力，品嚐前不妨試著DIY疊疊樂，當一回餐盤上的藝術家。(攝影/Cindy Lee)
鹹燒餅配豆漿是金門傳統的早餐標配，ALIEN All-Day Lounge特別引進金門閩式燒餅，搭配自製熬煮的桂花蜜豆奶，喚醒當年前線士兵的回憶。(攝影/Cindy Lee)
鹹燒餅配豆漿是金門傳統的早餐標配，ALIEN All-Day Lounge特別引進金門閩式燒餅，搭配自製熬煮的桂花蜜豆奶，喚醒當年前線士兵的回憶。(攝影/Cindy Lee)
　　為響應高雄淨零城市發展，金馬當代美術館力挺高雄綠色運具，民眾只要搭乘輕軌於壽山公園站下車造訪金馬賓館，於票亭在Facebook或Instagram打卡， 就能享有純看展優惠票價50元，活動持續到今(2024)年底。金馬賓館也加碼推出紀念一卡通，鼓勵大家利用捷運、輕軌、公車路網等大眾運輸，串連高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、高雄市立美術館等藝文場館，輕鬆開啟一趟低碳藝文之旅。

為響應高雄淨零城市發展，金馬當代美術館推出值得珍藏的紀念一卡通，鼓勵民眾搭乘輕軌或公車到訪。(攝影/Cindy Lee)
為響應高雄淨零城市發展，金馬當代美術館推出值得珍藏的紀念一卡通，鼓勵民眾搭乘輕軌或公車到訪。(攝影/Cindy Lee)

• 永添藝術・金馬賓館當代美術館

地址：高雄市鼓山一路111號

電話：(07)972-1685#6101

官網：永添藝術・金馬賓館當代美術館

【完整內容請見《高雄畫刊》2024年No.09】

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