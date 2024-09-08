全紙回收、AI生產 紙業的永續新轉機

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/曾清風、中華紙漿久堂廠】

牆上的便利貼、紙膠帶、信封、紙袋、紙杯、面紙盒，乃至於家裡的水電帳單，「紙」在我們的生活中，是不能或缺的好朋友，而在2050淨零排放的行動目標上，傳統造紙業能如何創新？跟著本次《高雄畫刊》，走訪位於高雄大樹區的「中華紙漿久堂廠」一探究竟。

走訪高雄大樹區的「中華紙漿久堂廠」，了解紙業的永續契機。(攝影/Carter)

全紙回收容器 環保更簡單

一個餐盒、一個紙杯飲料，是現代人普遍的外食日常，不過很多人並不知道「紙容器回收」並不等於「紙類回收」，因為現行慣用的紙容器和紙杯，內層會塗上一層極薄的PE或PP，即「淋膜塑膠塗層」致使回收須另行處理，才能循環再利用，又或紙袋內層塗上「全氟烷化合物(PFAS)」，造成食安風險及環境汙染。

現行慣用的紙杯有「淋膜塑膠塗層」，致使回收須另行處理，才能再利用。(攝影/Carter) 在10年前，因應國際減塑潮流，位於高雄大樹區的中華紙漿久堂廠，突破紙容器傳統淋膜製程，推出不含塑膠成分、又可輕鬆回收的食品容器如紙吸管、非塑紙杯、湯杯、紙盒、漿塑餐盤、非氟防油紙等產品，2023年更進一步攜手早餐聯盟合作，讓一般消費者也能共享循環經濟的創新成果。

聯合國環境大會著手制定的全球塑膠公約（Global Plastics Treaty）將於2024年底正式公布，加上斯德哥爾摩公約逐步禁用持久性有機污染物，如何轉變我們生活中的習慣，讓消費也能淨零減碳，是我們都必須思考的問題。

身為傳統造紙業，中華紙漿認為，相較於塑膠，紙具有全循環及碳儲存的特性，可說是真正的減碳神隊友，向來被視為排碳大戶的「造紙業」，若能掌握永續契機，反而能帶來新轉機。

高雄大樹區的「中華紙漿久堂廠」是台灣第一間民營造紙廠，從前「國立編譯館」的教科書用紙，就是在此生產的。(攝影/Carter)

AI智能生產 造紙新里程碑

超過70年歷史的久堂廠，建物布滿了歲月打磨的時光見證，一路走來卻沒有老字號的包袱。久堂廠廠長陳世明表示，為了讓未來生產製造效率優化，久堂廠結合各領域技術，導入「全自動虛擬量測（AVM, Automatic Virtual Metrology）系統」，運用人工智慧，檢測抄紙產生的異常，避免紙漿塗佈、紙張品質異常而造成的成本浪費。

經歷長時間的整合，這套可提高紙機運轉效率並減少二氧化碳排放的系統，讓久堂廠於2023年《哈佛商業雜誌》數位轉型鼎革獎中，獲頒「智慧製造組大型企業組楷模獎」與「ESG特別獎」雙項殊榮，是國內造紙業首度得獎，為造紙業的智能生產立下新里程碑。

隨著人工智能演算日益進步，久堂廠導入「全自動虛擬量測(AVM, Automatic Virtual Metrology) 系統」，這套系統已用於半導體等高科技產業，但運用於造紙業則是頭一次。 (攝影/Carter) 而在淨零轉型中，減碳為首要當務之急，陳世明表示，久堂廠同時積極降減製程能耗，今（2024）年完工的紙機高效率壓榨脫水設備一年可減少10,000噸碳排，還會再陸續執行其他紙機改造專案，例如真空系統與蒸氣乾燥系統，預計可以再減27,000噸碳排，且積極利用製程水，廠內用水有90％可再回收，陳世明說：「每滴水平均可重複使用至少6次」。

久堂廠將水資源效益極大化，每滴水多次回收循環再利用，每滴水平均可重複使用至少6次。(攝影/Carter) 造紙製成水需經五道處理流程，才能成為久堂廠的合格「放流水」。(攝影/Carter)

放流水涵養濕地 友善環境共生共好

不僅每滴水都物盡其用，久堂廠的放流水，還要經過5道嚴謹的處理程序才能合格，放流流向舊鐵橋濕地，滋養自然生態，根據高雄鳥會每月調查與賞鳥公民科學回報上，舊鐵橋溼地總計已累積觀察到141種鳥類，尤其今年發現濕地復育指標之一的水雉巢數約有23巢，更順利孵化水雉寶寶約30隻。

高雄鳥會調查舊鐵橋濕地已發現逾140種鳥類築巢留居，有凌波仙子之稱的水雉更是濕地嬌客。（圖片提供/上：中華紙漿久堂廠；下：高雄鳥會志工曾清風） 陳世明認為，造紙業的永續契機不只商機龐大，也更肩負減碳的使命。傳統紙廠從製造變「智造」，也為其他產業達成減塑、減廢、減碳等目標，帶來示範性的作法。