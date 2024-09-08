全國首創實體「淨零學院」肩負培育南方淨零人才的重要任務

【◎文/Winnie ◎攝影/Carter ◎圖片提供/高雄市政府環保局】

因應國際淨零碳排趨勢，臺灣將2050淨零排放訂為國家發展目標，2023年三讀通過《氣候變遷因應法》，並於同年開始施行。隨著碳排放追蹤、盤查以及碳費開徵等措施陸續上路，高雄作為臺灣製造業重鎮，涵蓋了鋼鐵、石化、化工、電子等碳排大戶，還有眾多螺絲、扣件大廠以及各類中小企業，勢必首當其衝。邁向淨零的途中，無論企業或大眾，都對自身的碳排放感到無所適從，「碳焦慮」逐漸浮現，為了應對這些挑戰，2023年，全國首間實體淨零學院在高雄軟體園區成立，成為上述問題的最佳解方。

淨零學院除了協助政府部門推動淨零人才培育，接軌國際淨零趨勢，另與企業合作，依產業需求開辦專班、辦理實廠技術交流。(圖片提供/高雄市政府環保局) 從淨零課程到淨零認知

淨零學院與南部縣市、產業界、查驗機構及大專院校進行的跨域合作，肩負起培育南方淨零人才的重任。無論想增強產業競爭力、解決碳焦慮，或為了綠領工作做準備，淨零學院都是展開學習之旅的好場所。 曾從事太陽能產業的鍾小姐，希望對淨零排放議題有更進一步的瞭解，因此參加了淨零學院於八月中旬所開辦「ISO14067產品碳足跡計算訓練（TUV）」證照班課程，課後她有感而發：「本來覺得這樣的世界我們生活的習以為常了，計算碳排後才發現一切來之不易，就不會覺得都是理所當然了。」感嘆原來碳足跡和生活息息相關。

同樣對淨零議題感興趣的許小姐並將其作為論文研究主題，看到學院開設產品碳足跡計算訓練證照班課程後，便把握機會立即報名，為加入綠領人才行列做好準備。

鍾小姐參加「ISO14067產品碳足跡計算訓練（TUV）」證照班課程，分享自己受益匪淺。(攝影/Carter) 許小姐表示自己論文研究淨零碳排相關議題，且未來有志從事綠領相關行業。(攝影/Carter)

淨零學習不僅是現在進行式 更是未來式

淨零課程共分為通識、證照及技術三大類。通識課程涵蓋國際氣候公約、淨零概論、國內外法規、循環經濟等基本概念，技術課程則依照產業需求和相關特殊法規開設。證照課程則與國際查驗機構合作，包含臺灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司（TUV）、香港商英國標準協會太平洋有限公司臺灣分公司（BSI）、立恩威國際驗證股份有限公司（DNV）及艾法諾國際股份有限公司（AFNOR）等，通過為期 3至5天教學，搭配實務計算及測驗，快速培養接軌國際ISO標準的碳管理人才。

無論是從淨零概念與趨勢、產品碳足跡計算訓練、綠電交易解析，到永續金融國際趨勢及政策解析，淨零學院的課程不僅關注當前，更著眼於未來，協助政府部門、民間企業，乃至整個社會都跟上這波時代脈動。為了讓更多人能夠更便捷地接觸到最新的淨零碳排科學知識和理念，學院今年將進一步推出線上淨零學習課程，提供遠端學習的機會。

淨零學院結合產業淨零大聯盟資源，辦理實廠技術交流，目前已辦理日月光中水回收廠循環經濟交流、中鋼鋼化聯產技術交流等，提供產業交流平台，落實以大帶小。(圖片提供/高雄市政府環保局)

獲各界熱烈響應：成立不到一年培訓超過2000人 頒發逾800張證書

自2023年成立以來，淨零學院相關課程不僅獲政府部門及大型企業的響應，也吸引了青年學子熱烈回響。今年7月，淨零學院開辦了「青年學子淨零能力建構」專班，吸引來自高雄17所大專院校及高中職師生參加，將淨零概念向下扎根，中鋼、中油、台塑、一卡通、中華電信、日月光、長春、李長榮等指標企業也積極響應。

透過辦理工作坊、公共講堂，淨零學院也成為淨零議題的發想基地。(圖片提供/高雄市政府環保局) 截至2024年8月中旬，學院已開設63堂課程，包含33堂證照班、26堂通識班及4堂技術班，總計2,395人受訓，頒發721張證書。今年(2024)3月，公共講堂更首度對外開放報名，學院利用諮詢空間辦理公共講堂和工作坊，鼓勵更多人參與討論，激發不同觀點的火花，讓學院不僅是純粹的教育機構，更成為淨零議題的發想基地。

每一次交流與學習，都讓淨零行動多了一份力量。(攝影/Carter) 邁向2050淨零排放的國家目標的過程中，綠領人才的需求與日俱增。淨零學院將繼續擔當南部淨零人才的培育重心，肩負起重任，為臺灣貢獻力量。有志成為綠領的你，把握機會加入吧！